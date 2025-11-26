Científicos abrieron una roca lunar y se encontraron con una reliquia más antigua que la misma Luna

Una roca lunar recogida por la NASA durante la misión Apolo 17 en 1972 guardaba en su interior partículas de troilita, un compuesto mineral que por lo general se encuentra en el espacio. La muestra podría ser más antigua que la propia Luna y revelaría información de nuestro sistema solar durante su etapa primitiva.

Para James Dottin, científico planetario de la Universidad de Brown en EE. UU., el hallazgo fue inesperado: "Mi primer pensamiento fue: '¡Dios mío, eso no puede ser cierto!'", dijo.

Una muestra de la Luna muy antigua

La troilita está compuesta de hierro y azufre, que se encuentra en meteoritos y cuerpos celestes. Los científicos utilizaron técnicas avanzadas como la espectrometría de masas para analizar los isótopos de azufre de la roca lunar y se sorprendieron al descubrir que algunos de estos, como el azufre-33, tenían una composición que no corresponde a la muestra.

Una roca lunar recolectada durante la misión Apolo 17 en 1972. Foto: NASA

Tras revisar el análisis y confirmar los resultados, el equipo concluyó que estos isótopos de azufre eran mucho más antiguos que la propia Luna, esto sugiere que el material podría haberse formado hace 4.5 mil millones de años.

El azufre y la historia de la Luna

Algunas zonas de la muestra mostraron niveles elevados de azufre-33, lo que era consistente con lo que se esperaría de una roca volcánica lunar. Sin embargo, otras partes mostraron una sorprendente escasez de este isótopo, lo que no se había observado en estudios previos de la Luna.

El piloto del módulo lunar del Apolo 17, Harrison Schmitt, utiliza una pala para recoger muestras en la Luna. Foto: NASA

"Antes de este análisis, pensábamos que el manto lunar tenía la misma composición de isótopos de azufre que la Tierra", explicó Dottin. Este indicaría que el azufre en la Luna pudo haberse alterado en algún momento durante su formación, probablemente debido a la exposición de la Luna a una atmósfera primitiva o a procesos químicos relacionados con la luz ultravioleta.

Dottin y su equipo plantean la posibilidad de que la Luna, en sus primeros momentos, haya tenido una atmósfera fina que interactuó con la superficie lunar, lo que afectó la distribución de isótopos y compuestos químicos.

¿Vino el azufre de otro objeto espacial?

La teoría más aceptada sobre la formación de la Luna sostiene que la colisión de un objeto del tamaño de Marte, conocido como Theia, con la Tierra dio lugar a la creación de nuestro satélite. Según esta teoría, los restos del impacto se fusionaron para formar la Luna, mientras que parte del material de Theia pudo haberse incorporado a la Tierra.

El descubrimiento de la troilita y su inusual composición isotópica ha llevado a los científicos a plantear una nueva hipótesis: ¿y si parte del azufre encontrado en la muestra lunar proviene de Theia, y no de la Tierra? Esta teoría sugiere que el azufre en la Luna pudo haber sido aportado por Theia, lo que abriría la puerta a una nueva visión sobre la formación de la Luna y la dinámica del impacto que la creó.

El equipo de Dottin también considera que, si el azufre encontrado en la Luna fue alterado fotoquicamente, esto podría ser una prueba de un intercambio de materiales entre la Luna y su entorno en los primeros días de su formación, un proceso que no ocurre actualmente debido a la falta de tectónica de placas en la Luna.