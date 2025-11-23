El rover Perseverance de la NASA descubre una roca extraña en Marte que no debería estar allí

La roca descubierta por el rover de la NASA llamó la atención por su apariencia esculpida y elevada. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

El rover Perseverance de la NASA identificó una roca muy inusual en la superficie marciana que por su composición se trataría de un meteorito. La pieza, rica en metales, fue encontrada durante una exploración reciente en el cráter Jezero, una región que el vehículo robótico ha recorrido desde su llegada al planeta rojo en 2021.

La roca, bautizada como “Phippsaksla”, fue detectada el 19 de septiembre, durante el Sol 1.629 de la misión. Con un tamaño aproximado de 80 centímetros de ancho, su forma elevada y textura esculpida se diferenciaba de otras formaciones aplanadas y fragmentadas que la rodeaban. Esto llamó la atención de los investigadores, quienes dirigieron los instrumentos del rover para un análisis detallado.

Tras analizarla la roca, se evidenció que se trataba de un meteorito que se estrelló en el Planeta Rojo. NASA/JPL-Caltech/ASU

Los análisis de la roca descubierta por el rover

Las pruebas realizadas por los instrumentos del Perseverance revelaron que la roca contiene altas concentraciones de hierro y níquel, elementos poco frecuentes en las rocas originadas en Marte. Esta composición química señala que no se trata de una roca marciana, sino de un meteorito que impactó en el planeta tras vagar por el sistema solar.

Fotografías de cerca de Phippsaksla revelan que no se parece a ninguna de las rocas marcianas que la rodean. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Candice Bedford, geóloga planetaria del Departamento de Ciencias Planetarias de la Universidad de Purdue, explicó en un comunicado de la NASA que “esta roca fue identificada como un objetivo de interés por su apariencia elevada y esculpida, diferente de las formaciones planas y fragmentadas del entorno”. Según Bedford, la presencia de metales pesados como el níquel sugiere un origen extraterrestre, similar a otros meteoritos metálicos hallados en la Tierra.

Pese a que otros rovers como Spirit, Opportunity y Curiosity también encontraron meteoritos durante sus misiones, esta es la primera vez que Perseverance identifica uno con características metálicas en el cráter Jezero.

Meteoritos pocos comunes en Marte

Aunque Marte ha sido impactado por múltiples meteoritos a lo largo de su historia, encontrar uno en la superficie es poco común. Esto se debe al clima, a la erosión y a los desafíos de identificación a través de los sensores remotos.

"Esta no es la primera vez que un rover encuentra una roca exótica en Marte", escribió Bedford. De hecho, tres roveres diferentes de la NASA —Spirit, Opportunity y Curiosity— han encontrado posibles meteoritos durante sus respectivas misiones, añadió. (De estas misiones, solo Curiosity sigue activo).

En la Tierra se han recuperado numerosos fragmentos que se originaron en Marte, expulsados por impactos violentos y enviados al espacio antes de caer en nuestro planeta. Según un estudio publicado en 2024, al menos 200 meteoritos marcianos encontrados en nuestro planeta provienen de cinco cráteres específicos del planeta rojo.

Un ejemplo destacado es el meteorito NWA 16788, que cayó en el desierto del Sahara y fue vendido en subasta por 5,3 millones de dólares en 2023. Este tipo de rocas son muy valoradas por la información que aportan sobre el pasado geológico de Marte.

Un gran hallazgo pese a los recortes de la NASA

El descubrimiento de Phippsaksla fue realizado semanas antes de que comenzara el cierre parcial del gobierno estadounidense en octubre, situación que retrasó la divulgación oficial del hallazgo. La NASA publicó el informe el 13 de noviembre de 2025, un día después del fin del cierre administrativo.

Durante ese periodo, las operaciones del rover Perseverance continuaron activas, al igual que otras misiones consideradas críticas por la agencia. Mientras tanto, algunos departamentos de la NASA enfrentaron ajustes presupuestarios en plena revisión de sus fondos, según reportó el portal Space.com.