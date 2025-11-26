El cometa C/2025 K1 fue captado desintegrándose lentamente tras explotar a su paso por el Sol en inicios de noviembre, según unas últimas imágenes. Este objeto, conocido como el "otro ATLAS", comparte su nombre con el cometa interestelar debido a que ambos fueron descubiertos por el sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS).

El 8 de octubre alcanzó su perihelio (punto más cercano al Sol), acercándose a 50 millones de kilómetros de nuestra estrella. El cometa permaneció invisible hasta principios de este mes, cuando desarrolló un brillo inusual de color dorado en su coma y cola. El C/2025 K1 (ATLAS) y el 3I/ATLAS no tienen ninguna relación a pesar de tener una denominación similar.

El final del cometa C/2025 K1 (ATLAS)

Michael Jäger es un astrofotógrafo austriaco que ha seguido de cerca al cometa C/2025 K1 desde su fragmentación el 13 de noviembre y presentó una animación que muestra cómo los fragmentos del cometa se separan lentamente. Los astrónomos no esperaban que el cometa sobreviviera tras acercarse al Sol, pero las primeras imágenes lo mostraron ileso. Sin embargo, su brillo aumentó repentinamente y comenzó a fragmentarse en tres partes.

El cometa comenzó a presentar brillos repentinos a inicios de noviembre. Foto: Michael Jäger

"Tras los aumentos repentinos de brillo a principios de noviembre, hemos podido observar la división de este cometa en tres fragmentos más brillantes durante las últimas dos semanas", declaró Jäger a Spaceweather.com. "La animación lo muestra los días 12, 14, 18, 19 y 20 de noviembre".

Los fragmentos del cometa todavía serán visibles en la constelación de Leo (hemisferio norte) para cualquiera que tenga un telescopio decente o un par de binoculares para observar las estrellas.

Los Mensajeros del sistema solar ATLAS

El cometa C/2025 K1 es solo uno de los muchos cometas descubiertos por el sistema financiado por la NASA que explora los cielos desde 2015 con telescopios en Hawái, Sudáfrica y Chile. A lo largo de los años, ATLAS ha identificado numerosos cometas, entre ellos el C/2024 G3, que fue fotografiado por astronautas en la Estación Espacial Internacional, y el cometa Halloween, conocido por su cercanía al Sol.

C/2025 K1 (ATLAS) alcanzó su punto más cercano al Sol el 8 de octubre y se acercó más de cuatro veces a nuestra estrella local que 3I/ATLAS. Foto: NASA/JPL

El más famoso es el 3I/ATLAS, proveniente de un sistema estelar, posiblemente mucho antes de la formación de nuestro sistema solar. Este cometa, que pasó cerca de la Tierra en octubre, se encuentra ahora en su viaje de regreso fuera del sistema solar, y su punto más cercano a nuestro planeta se alcanzará el 19 de diciembre, a una distancia de 270 millones de kilómetros.

Aunque algunas teorías afirman que 3I/ATLAS podría ser una nave extraterrestre, la comunidad astronómica está de acuerdo en que no lo es. El futuro de los cometas ATLAS promete más descubrimientos fascinantes.