Adir Garcés Flores, primo de Yoshimar Yotún, jugador de Sporting Cristal, se encuentra detenido tras un reciente megaoperativo realizado en el Callao el día 23 de octubre. Tras esto, su madre, Ingrid Mónica Flores, acompañada de María Julia Flores Orderique, madre del jugador de la selección peruana, en una reciente entrevista con Exitosa, salieron a denunciar estos hechos por el mal manejo que se tuvo, pues señalaron que la detención fue injusta, asegurando la inocencia de su hijo. Resaltando que tras estos hechos su hijo ha perdido hasta su trabajo.

Según lo relatado por la madre del detenido, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron un megaoperativo en el Callao en busca de una presunta banda criminal. En este contexto, ella, así como el resto de su familia que se encontraba dentro de su vivienda, salieron a presenciar lo que pasaba. Es aquí donde se dan con la sorpresa de que los efectivos querían llevarse a su hijo menor, pero antes ya lo habían hecho con el mayor. A pesar de que explicaron que no estaba ligado a ningún hecho criminal, las autoridades lo pusieron en custodia.

Madre del primo de Yoshimar Yotún asegura que fue detenido por error

"El día 23 hubo un operativo y escuchamos bulla y la curiosidad nos ganó y salimos a mirar. Salimos a la puerta de mi casa, donde se querían llevar a mi hijo menor de edad y no nos habíamos dado cuenta de que a mi hijo mayor lo tenían tirado en el suelo. Nos hemos dado cuenta cuando lo han levantado. (...) Se quedaron 4 horas, vino un alto mando, la televisión, hicieron su teatro. "Señor, pero mi hijo" (preguntó). "No, señora, váyase a la avenida España temprano, su hijo va a salir"(le respondieron)", empezó diciendo la madre de Adir Garcés Flores.

"Me quedé hasta las 5 de la mañana, regresé al día siguiente con un abogado y me doy con la sorpresa de que a mi hijo le habían puesto como comercializador de droga, que le habían encontrado una bolsa de PBC y 20 bolsas de marihu***. Me doy con la sorpresa de que la policía, junto con la municipalidad del Callao, están haciendo seguimiento a unos jóvenes de una presunta banda, pero si ellos están haciendo un seguimiento de tanto tiempo, ellos ya saben por quién iban. En el video que yo presento, contrasta lo que dice la policía", explicó.

"Mi hijo de siete y media a uno y media está en la universidad, ya tiene tres años de carrera y ha perdido trabajo. (..) Algo que pasó en la audiencia, para que la jueza determine mandar la detención, es que ella primero aceptó los tres arraigos: el domiciliario, trabajo y familiar. La jueza no ha hecho bien su trabajo, tenemos video de que la jueza se quedaba dormida en las audiencias, estaba con el celular y eso estaba prohibido; sin embargo, ¿qué hizo? Mandó a todos a prisión. Si ella estaba aceptando nuestros arraigos, ¿por qué se retractó? Yo lo tengo en audio", sentenció.

Primo de Yoshimar Yotún es procesado por tráfico ilícito de sustancias

Cabe señalar que, a pesar de que la familia presentó todas las pruebas posibles para demostrar la inocencia de Adir Garcés Flores, y además les aseguraron que saldría en libertad, esto no fue así. Según relató la madre, su hijo estaría siendo procesado como traficante de drog** sin motivo alguno.

Resultados de Adir Garcés Flores fueron negativos

De acuerdo con la madre, el joven fue sometido a exámenes para determinar si tenía residuos de armas y de drogas, los cuales resultaron negativos. A pesar de ello, fue derivado al penal Castro Castro, donde se encuentra recluido actualmente.