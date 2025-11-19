Imagen en alta resolución del cometa 3I/ATLAS capturado desde el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA. Foto: NASA/JPL-Caltech/U. Arizona

La NASA publicó este miércoles las nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS, que atraviesa nuestro sistema solar. Las fotografías fueron captadas por diversas naves y telescopios espaciales, y ofrece vistas detalladas del comportamiento inusual de este viajero cósmico que, hace apenas unas semanas, alcanzó su punto más cercano al Sol.

En las imágenes del 3I/ATLAS, tan esperadas por los aficionados a la astronomía, se distingue sobre todo como un punto brillante. Sin embargo, en varias de las tomas también puede apreciarse su cola, que se extiende como una franja tenue y alargada.

El 3I/ATLAS, marcado con un círculo mientras se aproximaba a Marte, muestra su halo de gas y parte de su cola. Foto: NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL

Las últimas imágenes del 3I/ATLAS capturadas por la NASA

Las imágenes fueron obtenidas por varias naves espaciales de la NASA durante las últimas semanas, mientras el cometa 3I/ATLAS avanzaba por el sistema solar interior. Sin embargo, su publicación se retrasó debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, que paralizó temporalmente las operaciones de la agencia espacial y de otras entidades federales.

Fotografía tenue del cometa interestelar observado por la misión SOHO. El cometa aparece con un ligero brillo. Foto: ESA/NASA

El cometa fue identificado el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), su descubrimiento generó gran interés entre astrónomos profesionales y aficionados. La atención se debe a la excepcional oportunidad de observar de cerca un objeto interestelar, un tipo de visitante inusual que proviene de fuera de nuestro sistema solar.