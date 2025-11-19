HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

La NASA comparte las nuevas imágenes del Cometa 3I/ATLAS capturado con naves y telescopios espaciales

Las nuevas fotos permiten analizar en detalle la trayectoria y composición de 3I/ATLAS, uno de los pocos cometas interestelares registrados hasta ahora.

Imagen en alta resolución del cometa 3I/ATLAS capturado desde el Orbitador de Reconocimiento de Marte de la NASA. Foto: NASA/JPL-Caltech/U. Arizona
La NASA publicó este miércoles las nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS, que atraviesa nuestro sistema solar. Las fotografías fueron captadas por diversas naves y telescopios espaciales, y ofrece vistas detalladas del comportamiento inusual de este viajero cósmico que, hace apenas unas semanas, alcanzó su punto más cercano al Sol.

En las imágenes del 3I/ATLAS, tan esperadas por los aficionados a la astronomía, se distingue sobre todo como un punto brillante. Sin embargo, en varias de las tomas también puede apreciarse su cola, que se extiende como una franja tenue y alargada.

El 3I/ATLAS, marcado con un círculo mientras se aproximaba a Marte, muestra su halo de gas y parte de su cola. Foto: NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL

Las últimas imágenes del 3I/ATLAS capturadas por la NASA

Las imágenes fueron obtenidas por varias naves espaciales de la NASA durante las últimas semanas, mientras el cometa 3I/ATLAS avanzaba por el sistema solar interior. Sin embargo, su publicación se retrasó debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, que paralizó temporalmente las operaciones de la agencia espacial y de otras entidades federales.

Fotografía tenue del cometa interestelar observado por la misión SOHO. El cometa aparece con un ligero brillo. Foto: ESA/NASA

Fotografía tenue del cometa interestelar observado por la misión SOHO. El cometa aparece con un ligero brillo. Foto: ESA/NASA

El cometa fue identificado el 1 de julio de 2025 por el sistema de telescopios Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), su descubrimiento generó gran interés entre astrónomos profesionales y aficionados. La atención se debe a la excepcional oportunidad de observar de cerca un objeto interestelar, un tipo de visitante inusual que proviene de fuera de nuestro sistema solar.

Científicos chinos descubren “óxido de hierro” en el suelo lunar que revoluciona lo que sabíamos sobre la Luna

Científicos de la NASA despliegan su satélite Sentinel-B para vigilar el nivel mar y predecir inundaciones

Astrónomos descubren un objeto muy brillante que podría ser la primera galaxia del universo

Científica australiana descubre una nueva especia de abeja con ‘cuernos’ y de aspecto aterrador

Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

