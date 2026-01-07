Una sustancia natural restauraría las funciones de la memoria afectadas por el Alzheimer: fue identificada en el cuerpo humano
La investigación se centra en cómo proteger las neuronas y mejorar su comunicación cuando el Alzheimer comienza a dañar la memoria y el aprendizaje.
Una investigación de la Facultad de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur (NUS Medicine) indica que el alfa-cetoglutarato de calcio (CaAKG), un metabolito natural asociado al envejecimiento saludable, puede restaurar funciones cerebrales clave vinculadas a la memoria en modelos experimentales de la enfermedad de Alzheimer.
El estudio analizó si esta molécula es capaz de mejorar la plasticidad sináptica —el proceso que permite la comunicación entre neuronas—, restablecer los mecanismos cerebrales implicados en la memoria y proteger a las neuronas frente a los cambios degenerativos tempranos propios del Alzheimer. La investigación fue publicada en la revista científica Aging Cell.
Mejor comunicación entre neuronas afectadas por Alzheimer
Los autores del estudio subrayan que este enfoque se inscribe dentro de las estrategias geroprotectoras, centradas en los procesos biológicos del envejecimiento y no únicamente en el tratamiento de síntomas aislados de cada enfermedad.
Los experimentos mostraron que el CaAKG mejora la comunicación entre las neuronas en modelos de la enfermedad de Alzheimer, al fortalecer las conexiones sinápticas debilitadas por el avance del trastorno.
Según los investigadores, la molécula permitió recuperar la señalización neuronal alterada y mejoró la memoria asociativa, una de las primeras capacidades cognitivas que se deterioran en las fases iniciales del Alzheimer.
Restauración del alfa-cetoglutarato
Los niveles de alfa-cetoglutarato disminuyen de forma natural con la edad, y los autores del estudio sugieren que restaurarlos podría favorecer un envejecimiento cerebral más saludable.
Para entender cómo actúa esta molécula, los investigadores analizaron la potenciación a largo plazo (LTP), un proceso clave que fortalece las conexiones entre neuronas y resulta esencial para el aprendizaje y la memoria a largo plazo.
En la enfermedad de Alzheimer, este mecanismo se ve gravemente alterado. Sin embargo, la administración de CaAKG logró restablecer la LTP a niveles normales en los modelos estudiados. Además, la molécula activó la autofagia, el sistema de “limpieza” celular encargado de eliminar proteínas dañadas y preservar la salud de las neuronas.
Según los autores, el CaAKG actúa a través de una vía específica que aumenta la plasticidad neuronal al activar determinados canales y receptores de calcio, sin depender de otros receptores que suelen verse afectados por los depósitos de amiloide característicos del Alzheimer.
Memoria asociativa
El CaAKG también logró restaurar un mecanismo sináptico clave que permite al cerebro vincular información y eventos cercanos en el tiempo, un proceso fundamental para la memoria asociativa y para formas más complejas de aprendizaje que se ven afectadas en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer.
“Nuestro objetivo era comprobar si un compuesto estudiado originalmente para prolongar una vida saludable también podía ser útil frente a la enfermedad de Alzheimer”, explicó la doctora Sheeja Navakkode, primera autora del estudio e investigadora del Programa de Investigación Traslacional de Longevidad Saludable.