Científicos de la NASA despliegan su satélite Sentinel-B para vigilar el nivel mar y predecir inundaciones

El Sentinel-6B está listo para continuar una misión de décadas para monitorear el nivel del mar. Foto: NASA

El satélite Sentinel-6B, desarrollado por la NASA, fue desplegado este lunes desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Los científicos planean monitorear el nivel del mar, indicador clave del cambio climático, y mejorar los pronósticos de fenómenos extremos como inundaciones o huracanes.

El Sentinel-6B forma parte de un programa conjunto entre la NASA y Copernicus, el sistema de observación de la Tierra gestionado por la Agencia Espacial Europea. También participan la NOAA, EUMETSAT y el Centro de Estudios Espaciales y Nacionales de Francia (CNES).

Sentinel-6B en camino a la órbita de la Tierra. Foto: NASA

Las misiones Sentinel para monitorear los océanos

La nave espacial sucederá a Sentinel-6A, lanzada hace casi exactamente cinco años a bordo del Falcon 9 de SpaceX, en la también para mediciones globales del nivel del mar. La nave, de 1190 kilogramos, operará en una órbita de 1336 kilómetros con una inclinación de 66 grados.

“Sentinel-6B garantizará la continuación ininterrumpida de este monitoreo del nivel del mar y ampliará un registro sin precedentes e ininterrumpido de mediciones del nivel medio global del mar”, dijo Phil Evans, director general de Eumetsat, en conferencia de prensa.

Incremento del nivel del mar

La observación ininterrumpida del nivel del mar es fundamental para la monitorización del clima. "La continuidad de los datos es esencial, en particular, para monitorizar la tendencia a largo plazo del aumento del nivel del mar", declaró Pier Bargellini, director del programa Copernicus. A lo largo de más de tres décadas de monitorización por satélite, el nivel del mar ha aumentado a un ritmo promedio de unos 3 a 4 milímetros por año.

Los datos del nivel del mar también tienen aplicaciones para la predicción meteorológica. “Dado que la energía almacenada en los océanos es el combustible de las tormentas tropicales y de nuestro clima, las mediciones de Sentinel mejoran los modelos de predicción meteorológica y, en particular, mejoran los pronósticos del desarrollo e intensificación de huracanes”, dijo Karen St. Germain, directora de la división de ciencias de la Tierra de la NASA, en una sesión informativa de la NASA el 15 de noviembre.