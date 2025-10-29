Bill Gates afirma que el cambio climático no acabará con la humanidad, pero advierte sobre sus graves consecuencias

Desde que abandonó Microsoft, Bill Gates se ha dedicado a la filantropía. | Foto: AFP

A días de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realizará en Brasil, el fundador de Microsoft, Bill Gates, afirmó que el cambio climático no provocará la desaparición de la humanidad.

Bill Gates, impulsor de las tecnologías verdes a través de su organización Breakthrough Energy, afirmó que el cambio climático tendrá graves consecuencias, pero añadió que la gente podrá vivir y prosperar en la mayoría de los lugares de la Tierra.

Bill Gates dice que la pobreza y las enfermedades son los problemas más grandes del mundo

En un artículo, Gates describió sus "Tres duras verdades sobre el clima": el cambio climático no acabará con la civilización, la temperatura no es la mejor medida del progreso, y la salud y la prosperidad son las defensas más sólidas contra la desestabilización climática.

Aunque el planeta está lejos de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Acuerdo Climático de París, el filántropo cree que el progreso logrado en este ámbito debe reconocerse.

Para el empresario estadounidense, uno de los hombres más ricos del mundo, la pobreza y las enfermedades siguen siendo los problemas más importantes de la humanidad.

"Hay que garantizar que menos personas viva en pobreza y con mala salud", recomienda Gates

"Nuestro principal objetivo debería ser prevenir el sufrimiento, especialmente para quienes viven en las condiciones más difíciles en los países más pobres del mundo", manifestó.

Eso significa, por ejemplo, centrarse en garantizar que menos personas vivan en la pobreza y con mala salud, de modo que el clima extremo no sea una amenaza tan grande para ellos.

Afirmó también que la comunidad climática necesita un cambio estratégico en la COP30. "Priorizar las cosas que tienen el mayor impacto en el bienestar humano", afirmó.

Calentamiento global estaría socavando la erradicación de la pobreza

Los críticos de Bill Gates afirmaron que el ensayo carecía de sustancia y planteaba una falsa disyuntiva entre la acción climática y la reducción del sufrimiento humano.

"El señor Gates ha establecido un marco erróneo que contrapone la mejora de la calidad de vida a los objetivos de temperatura y emisiones basados en la ciencia. De hecho, ambos están intrínsecamente conectados", declaró Rachel Cleetus de la Unión de Científicos Preocupados.

"El calentamiento global está socavando directamente la erradicación de la pobreza y los objetivos de desarrollo humano en todo el mundo", añadió.

Rachel Cleetus citó como ejemplo el huracán Melissa, una tormenta monstruosa que es solo el último ejemplo de las consecuencias mortales y costosas del cambio climático para las naciones que ya enfrentan complejos desafíos humanitarios.