NASA no activó su sistema de defensa planetaria ante el cometa 3I/ATLAS: son rumores difundidos en redes sociales

LO FALSO

Un rumor viral difundido en redes sociales asegura que la NASA activó su sistema de defensa planetaria ante el cometa 3I/ATLAS.

LO VERDADERO

La NASA no ha activado ningún protocolo de defensa planetaria, ni ha emitido alerta alguna sobre el cometa 3I/ATLAS.

La información viral surgió a partir de una interpretación errónea de una campaña científica de observación, liderada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), que no guarda relación con medidas defensivas.

A mediados de octubre de 2025 comenzaron a circular publicaciones virales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con mensajes alarmistas que afirmaban que la NASA había activado por primera vez su sistema de defensa planetaria ante la supuesta amenaza del cometa 3I/ATLAS. La información fue replicada por algunos medios digitales sin consultar fuentes oficiales. Esto favoreció la difusión de una narrativa sensacionalista que incluía frases como "alerta internacional", "protocolo secreto" y "riesgo de impacto".

No obstante, la NASA no ha emitido ninguna alerta oficial ni ha activado su protocolo de defensa planetaria. La agencia espacial aclaró que el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra y que su seguimiento forma parte de una campaña científica internacional de observación.

NASA no activó su sistema de defensa planetaria ante el cometa 3I/ATLAS

Después de Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019), el cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto confirmado con trayectoria interestelar. De acuerdo con la NASA, su paso más cercano a la Tierra será a unos 270 millones de kilómetros, una distancia segura que no representa ningún tipo de amenaza. Actualmente, el objeto está siendo estudiado por varias misiones científicas con el fin de analizar su composición y trayectoria.

La confusión se originó tras el anuncio de una campaña internacional de observación organizada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN). Esta iniciativa, de carácter rutinario, busca mejorar la precisión de las mediciones astrométricas en cuerpos con trayectorias complejas como la de 3I/ATLAS. Algunos usuarios en redes sociales y ciertos canales de desinformación interpretaron ese anuncio como una alerta de emergencia. Incluso llegaron a afirmar que la NASA había activado en secreto su sistema de defensa planetaria.

Richard Moissl, jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), desmintió esa versión y declaró a Verificat que "no se ha activado ningún protocolo de defensa planetaria" y que "la campaña de IAWN solo está relacionada con el entrenamiento en medidas astrométricas de precisión".

La desinformación se intensificó tras el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, vigente desde el 1 de octubre, que interrumpió las operaciones habituales de la NASA, incluida su oficina de prensa. La falta de comunicación oportuna facilitó la difusión de teorías infundadas.

LA NASA aclaró que el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra. Foto: DALL-E

Conclusión

La afirmación de que la NASA activó su sistema de defensa planetaria ante el cometa 3I/ATLAS es completamente falsa. Este objeto no representa ningún riesgo para la Tierra y está siendo observado en el marco de una iniciativa científica internacional, sin relación con medidas de emergencia. La narrativa alarmista se originó por una interpretación equivocada de una actividad rutinaria de seguimiento astronómico. El cometa pasará a millones de kilómetros de distancia y representa una valiosa oportunidad para la investigación, no una amenaza planetaria.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.