Hasta 45.000 toneladas al año: Europa revela el mayor tesoro energético en medio del océano

El Mar del Norte, entre Noruega y Dinamarca, tiene las condiciones para realizar la producción de hidrógeno verde. Foto: NOAA

El Mar del Norte, entre Noruega y Dinamarca, tiene las condiciones para realizar la producción de hidrógeno verde. Foto: NOAA

Europa se encuentra al borde de una nueva revolución energética, impulsada por un ambicioso proyecto en el corazón del Mar del Norte. Allí se busca una fuente renovable de enorme potencial: parques eólicos marinos que alimentarán la producción de hasta 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año. El proyecto reduciría dependencia europea de gas y petróleo, y acelerar la transición hacia una energía más limpia.

El Mar del Norte está repartido en zonas económicas exclusivas de distintos países, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Noruega. Su objetivo es un futuro más verde, impulsado por tecnología innovadora y una colaboración entre naciones.

El Mar del Norte, la nueva fuente de energía limpia de Europa

El Mar del Norte ha sido durante mucho tiempo sinónimo de petróleo y gas natural, que impulsa el crecimiento industrial de Europa durante décadas. Sin embargo, los parques eólicos poseen las condiciones ideales de la región: vientos fuertes constantes y aguas poco profundas, que la hacen perfecta para la construcción de enormes parques marinos energéticos.

Los proyectos buscan producir hidrógeno verde a partir de electricidad renovable generada en un parque eólico marino. Foto: IStock

Estos parques eólicos podrían generar hasta 300 gigavatios de electricidad, suficiente para abastecer a millones de hogares en toda Europa. Esta energía eléctrica es crucial porque alimenta un proceso llamado electrólisis, que separa las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Cuando la electricidad proviene de la energía eólica, produce hidrógeno, un combustible libre de carbono y una alternativa limpia que podría transformar sectores tradicionalmente dependientes de los combustibles fósiles, como el transporte, la industria manufacturera y la calefacción.

PUEDES VER: Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

Innovaciones que impulsan la producción de hidrógeno verde

El sistema Windcatcher, es una idea de proyecto de la empresa noruega Wind Catching Systems, que plantea construir una estructura flotante equipada con múltiples aerogeneradores dispuestos como una cortina gigante que captura el viento. Ese diseño aumentaría la captación de energía en comparación con los parques eólicos tradicionales, reduciendo costes y haciendo que la producción de hidrógeno a gran escala sea más viable económicamente.

Windcatcher se basa en una "pared" flotante de más de 100 turbinas eólicas, cada una de 1MW. Foto: Wind Catching Systems

Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el hidrógeno verde producido utilizando energía eólica marina se encuentra entre las soluciones más prometedoras para satisfacer la creciente demanda mundial de energía limpia, lo que destaca su potencial para transformar los panoramas energéticos a nivel mundial.

Los proyectos de hidrógeno en el Mar del Norte

Entre los proyectos más destacados figura la alianza entre TotalEnergies y Air Liquide, que planea producir hasta 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año a partir de energía eólica marina. La iniciativa incluye un electrolizador de 250 MW en Zeeland (Países Bajos), previsto para 2029, y otro en Amberes (Bélgica) con una capacidad anual de 15.000 toneladas, operativo en los próximos años. Ambos se abastecerán de electricidad renovable generada en el parque eólico OranjeWind, uno de los mayores del Mar del Norte.

Además, Europa impulsa proyectos pioneros como HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe), liderado por la francesa Lhyfe, que instalará un electrolizador de 10 MW frente a la costa de Bélgica. Este proyecto, que comenzará a operar en 2026, demostrará la viabilidad de producir hidrógeno directamente en alta mar. A ellos se suman iniciativas piloto como Sealhyfe, que ya ha probado con éxito la generación de hidrógeno en condiciones marinas, marcando el camino hacia una producción a gran escala en todo el norte de Europa.