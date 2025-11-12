HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ciencia

Hasta 45.000 toneladas al año: Europa revela el mayor tesoro energético en medio del océano

Innovadores proyectos buscan establecer la producción del hidrógeno verde y colocar a Europa como líder en energía limpia.

El Mar del Norte, entre Noruega y Dinamarca, tiene las condiciones para realizar la producción de hidrógeno verde. Foto: NOAA
El Mar del Norte, entre Noruega y Dinamarca, tiene las condiciones para realizar la producción de hidrógeno verde. Foto: NOAA

Europa se encuentra al borde de una nueva revolución energética, impulsada por un ambicioso proyecto en el corazón del Mar del Norte. Allí se busca una fuente renovable de enorme potencial: parques eólicos marinos que alimentarán la producción de hasta 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año. El proyecto reduciría dependencia europea de gas y petróleo, y acelerar la transición hacia una energía más limpia.

El Mar del Norte está repartido en zonas económicas exclusivas de distintos países, entre ellos Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Noruega. Su objetivo es un futuro más verde, impulsado por tecnología innovadora y una colaboración entre naciones.

PUEDES VER: Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

lr.pe

El Mar del Norte, la nueva fuente de energía limpia de Europa

El Mar del Norte ha sido durante mucho tiempo sinónimo de petróleo y gas natural, que impulsa el crecimiento industrial de Europa durante décadas. Sin embargo, los parques eólicos poseen las condiciones ideales de la región: vientos fuertes constantes y aguas poco profundas, que la hacen perfecta para la construcción de enormes parques marinos energéticos.

Los proyectos buscan producir hidrógeno verde a partir de electricidad renovable generada en un parque eólico marino. Foto: IStock

Los proyectos buscan producir hidrógeno verde a partir de electricidad renovable generada en un parque eólico marino. Foto: IStock

Estos parques eólicos podrían generar hasta 300 gigavatios de electricidad, suficiente para abastecer a millones de hogares en toda Europa. Esta energía eléctrica es crucial porque alimenta un proceso llamado electrólisis, que separa las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Cuando la electricidad proviene de la energía eólica, produce hidrógeno, un combustible libre de carbono y una alternativa limpia que podría transformar sectores tradicionalmente dependientes de los combustibles fósiles, como el transporte, la industria manufacturera y la calefacción.

PUEDES VER: Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

lr.pe

Innovaciones que impulsan la producción de hidrógeno verde

El sistema Windcatcher, es una idea de proyecto de la empresa noruega Wind Catching Systems, que plantea construir una estructura flotante equipada con múltiples aerogeneradores dispuestos como una cortina gigante que captura el viento. Ese diseño aumentaría la captación de energía en comparación con los parques eólicos tradicionales, reduciendo costes y haciendo que la producción de hidrógeno a gran escala sea más viable económicamente.

Windcatcher se basa en una "pared" flotante de más de 100 turbinas eólicas, cada una de 1MW. Foto: Wind Catching Systems

Windcatcher se basa en una "pared" flotante de más de 100 turbinas eólicas, cada una de 1MW. Foto: Wind Catching Systems

Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el hidrógeno verde producido utilizando energía eólica marina se encuentra entre las soluciones más prometedoras para satisfacer la creciente demanda mundial de energía limpia, lo que destaca su potencial para transformar los panoramas energéticos a nivel mundial.

PUEDES VER: A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

lr.pe

Los proyectos de hidrógeno en el Mar del Norte

Entre los proyectos más destacados figura la alianza entre TotalEnergies y Air Liquide, que planea producir hasta 45.000 toneladas de hidrógeno verde al año a partir de energía eólica marina. La iniciativa incluye un electrolizador de 250 MW en Zeeland (Países Bajos), previsto para 2029, y otro en Amberes (Bélgica) con una capacidad anual de 15.000 toneladas, operativo en los próximos años. Ambos se abastecerán de electricidad renovable generada en el parque eólico OranjeWind, uno de los mayores del Mar del Norte.

Además, Europa impulsa proyectos pioneros como HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe), liderado por la francesa Lhyfe, que instalará un electrolizador de 10 MW frente a la costa de Bélgica. Este proyecto, que comenzará a operar en 2026, demostrará la viabilidad de producir hidrógeno directamente en alta mar. A ellos se suman iniciativas piloto como Sealhyfe, que ya ha probado con éxito la generación de hidrógeno en condiciones marinas, marcando el camino hacia una producción a gran escala en todo el norte de Europa.

Notas relacionadas
Mide 34 metros de ancho y vive desde la época de Napoleón: buzos filman a la criatura submarina más grande jamás reportada

Mide 34 metros de ancho y vive desde la época de Napoleón: buzos filman a la criatura submarina más grande jamás reportada

LEER MÁS
Desde lo más profundo del planeta: científicos revelan que las placas tectónicas guardan el secreto del origen de la vida en la Tierra

Desde lo más profundo del planeta: científicos revelan que las placas tectónicas guardan el secreto del origen de la vida en la Tierra

LEER MÁS
Los científicos por fin descubren lo que hay dentro de unos misteriosos barriles hallados en el fondo del océano

Los científicos por fin descubren lo que hay dentro de unos misteriosos barriles hallados en el fondo del océano

LEER MÁS
Científicos descubren la telaraña más grande del mundo donde prosperan más de 111.000 arañas en una cueva completamente oscura

Científicos descubren la telaraña más grande del mundo donde prosperan más de 111.000 arañas en una cueva completamente oscura

LEER MÁS
Arqueólogos resolvieron el enigma de unos 5.200 agujeros misteriosos alineados en lo alto de los Andes de Perú

Arqueólogos resolvieron el enigma de unos 5.200 agujeros misteriosos alineados en lo alto de los Andes de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

LEER MÁS
Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

Arqueólogos detectan anomalías en una pirámide de Giza que podría ser una entrada oculta y olvidada

LEER MÁS
A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Es una pieza muy importante en mí"

Toyota del Perú y el Gobierno Regional del Callao promueven el cuidado del medio ambiente a través del concurso ambiental “A la Chalaca”

Mr Peet se rinde ante nuevo convocado de la selección peruana para los amistosos en Rusia: "Es un chico que nos puede cambiar la vida"

Ciencia

Una llamarada solar impacta a la Tierra y provoca auroras australes que tiñen de rosa los cielos de Chile

Adiós al papel higiénico: Japón ha encontrado a su sustituto, es mucho más eficaz y ecológico

Los científicos revelan el test rápido capaz de detectar el Alzheimer mucho antes de los síntomas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025