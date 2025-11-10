HOYSuscripcion LR Focus

PJ da dos días a la JNJ para reponer a Delia Espinoza como fiscal
Ciencia

Uno de los lugares más misteriosos del planeta: arqueólogos descubrieron ballenas en el desierto

Un verdadero cementerio de ballenas, con más de 400 esqueletos fósiles, revela cómo estos mamíferos pasaron de habitar la tierra a conquistar los océanos.

El Valle de las Ballenas, alguna vez estuvo cubierto de agua y ahora alberga muchos fósiles antiguos de cetáceos primitivos. Foto: Anadolu
El Valle de las Ballenas, alguna vez estuvo cubierto de agua y ahora alberga muchos fósiles antiguos de cetáceos primitivos. Foto: Anadolu

El Wadi Al-Hitan, más conocido como el Valle de las ballenas, es uno de los lugares más misteriosos de la paleontología, ubicado en pleno desierto de Egipto. Tras su descubrimiento por arqueólogos extranjeros en 1903, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005 por albergar los mejores fósiles de ballenas del mundo.

El Valle de las Ballenas, es un museo al aire libre donde se han encontrado más de 400 fósiles de criaturas marinas. El lugar se distingue por sus doradas colinas y formaciones rocosas esculpidas por la erosión. Durante las noches ofrece la oportunidad de acampar bajo un cielo despejado, acompañado por el brillo de las estrellas.

Los paleontólogos han desenterrado más de 400 esqueletos de ballenas desde principios del siglo XX. Foto: Anadolu

Los paleontólogos han desenterrado más de 400 esqueletos de ballenas desde principios del siglo XX. Foto: Anadolu

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

Los estudios de exploración en Wadi Al-Hitan

Mohammed Sameh, paleontólogo experto en patrimonio natural egipcio, declaró que lleva 25 años trabajando en el Valle de las Ballenas y afirmó que: "El Valle de las Ballenas es uno de los tesoros naturales más valiosos no solo de Egipto, sino del mundo". Sameh explicó que la historia del descubrimiento del Valle de las Ballenas comenzó en 1902 con el trabajo del arqueólogo y paleontólogo británico H. J. L. Beadnell, y que los descubrimientos realizados a lo largo de los años han cobrado cada vez mayor importancia y han sacado a la luz fósiles prehistóricos de ballenas.

Estos fósiles han resistido la prueba del tiempo gracias a la Clima árido desde el Plioceno. Foto: Anadolu

Estos fósiles han resistido la prueba del tiempo gracias a la Clima árido desde el Plioceno. Foto: Anadolu

"Los fósiles encontrados aquí revelan la transición evolutiva de las ballenas de la vida terrestre a la marina hace decenas de millones de años. El Valle de las Ballenas es el único lugar del mundo que documenta esta transformación con tanta claridad", afirmó.

PUEDES VER: El mayor hallazgo geológico de América: descubren la reserva más grande de litio del mundo que supera a Bolivia y asegurará el mineral hasta el año 2113

lr.pe

El desierto que alguna vez fue mar

Sameh explicó que la región fue en su día un mar de unos 30 metros de profundidad, pero que hoy se ha convertido en un paisaje desértico moldeado por la erosión. En este sitio la mayoría de fósiles son de arqueocetos, un grupo extinto cuyo nombre significa “cetáceos arcaicos” y que representan el eslabón en el cual este tipo de mamíferos pasaron de la vida terrestre a la acuática. 

Los fósiles más comunes son los de Basilosaurus Dorudon, cetáceos carnívoros ya completamente marinos, y de sirenios primitivos, un orden de mamíferos marinos -no cetáceos- herbívoros cuyos únicos representantes vivos son los dugongos y manatíes. También se han encontrado fósiles de otras épocas geológicas pertenecientes a mamíferos terrestres y marinos, tortugas marinas, peces y reptiles.

"Aquí se han encontrado numerosos fósiles de ballenas y criaturas marinas que datan de hace 37,5 millones de años. Los colores del desierto cambian a lo largo del día dependiendo de la luz del sol, y por la noche se convierte en uno de los lugares más oscuros de la Tierra, donde las estrellas se ven con mayor claridad", explicó el experto.

PUEDES VER: A casi 400 millones de km de la Tierra y con 23 cuatrillones de toneladas: La NASA explorará el mayor yacimiento de oro y hierro jamás descubierto

lr.pe

Una ballena con pies y dedos

Los investigadores han encontrado decenas de esqueletos del Basilosaurus isis, pero en 1989, los paleontólogos de la Universidad de Michigan y el Museo Geológico Egipcio desenterró esqueletos de B. isis con extremidades traseras, pies y dedos, según un artículo de revisión de 2023.

Las ballenas modernas carecen de extremidades posteriores, pero aún conservan huesos pélvicos, lo que indica que alguna vez los tuvieron, según la Universidad de Hawái. Esto significa que los fósiles del Valle de las Ballenas se encuentran entre los arqueocetos más antiguos conocidos, un grupo de mamíferos del Eoceno que posteriormente evolucionaron hasta convertirse en las ballenas y los delfines actuales, según el estudio.

