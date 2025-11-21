En Semiyarka, Kazajistán, se ha descubierto una metrópolis de la Edad de Bronce. | Foto: composición LR/Gemini

En el corazón de Kazajistán, un descubrimiento arqueológico sin precedentes ha salido a la luz en la ciudad de Semiyarka, un asentamiento que data de hace aproximadamente 3.600 años, en plena Edad del Bronce. El reciente hallazgo está desafiando por completo las teorías establecidas sobre el origen del urbanismo entre los antiguos pueblos nómadas de Asia Central, revelando un nivel de organización social y desarrollo urbano mucho más sofisticado de lo que se creía hasta ahora.

Según la investigación, en la metrópolis vivían comunidades nómadas que realizaban diferentes actividades productivas especializadas y conexiones comerciales a larga distancia. Foto: Durham University

El estudio investigativo que deja en evidencia la existencia de una metrópolis de la Edad de Bronce

De acuerdo con una investigación publicada en la revista Antiquity por especialistas del University College London, la Universidad de Durham y el Centro de Estudios Arqueológicos A. K. J. Margulan de Kazajistán, Semiyarka fue una de las ciudades proto-urbanas más importantes y destacadas de Eurasia.

Uno de los rasgos más distintivos de esta ciudad es su nombre: Semiyarka, conocida también como la ‘Ciudad de los Siete Barrancos’. Esta denominación no solo alude a su particular geografía, sino que también respalda la teoría de que se consolidó como un importante centro de intercambio en su época.

Durante la investigación, los arqueólogos han identificado un asentamiento de 140 hectáreas ubicado a lo largo del río Irtysh, en el noreste de Kazajistán. Su posición estratégica, rodeada por una red de siete valles, revela una forma de urbanismo planificado hasta ahora desconocida entre las sociedades nómadas de Asia Central.

La organización de la metrópolis en la Edad de Bronce

Según la investigación publicada en la revista Antiquity, este sitio muestra evidencias de planificación urbana, con viviendas y zonas organizadas para actividades específicas, una jerarquía social y una autoridad central. Esto indica que las comunidades nómadas no se limitaron únicamente a asentamientos dispersos, sino que también desarrollaron modelos propios de complejidad urbana y organización colectiva avanzada, con una economía metalúrgica, actividades productivas especializadas y conexiones comerciales a larga distancia.

En resumen, los campamentos dispersos y pequeñas aldeas sí formaban parte de algunas comunidades nómadas (semiyarka), pero también existieron formas complejas y planificadas de asentamientos urbanos en estas culturas nómadas, desafiando las visiones simplistas del nomadismo puro.

¿Qué materiales se encontraron en la metrópolis?

En las excavaciones de Semiyarka se hallaron diversos materiales relacionados con la producción de bronce, como cobre, estaño, crisoles, escoria y artefactos de bronce con aleaciones de estaño. Estos hallazgos permiten concluir que en el sitio funcionaban pequeños talleres metalúrgicos, donde se realizaban labores de fundición y trabajo del metal, lo que demuestra una actividad productiva organizada y especializada dentro de la comunidad, poco común para aquella época.