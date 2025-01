En un descubrimiento que ha sorprendido a la comunidad científica, las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) han demostrado una capacidad extraordinaria: fabricar herramientas para cazar. Este hallazgo fue documentado en un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science y liderado por investigadores del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos (MMRP) de la Universidad de Hawaii.

Los científicos identificaron que estas ballenas solitarias crean complejas redes de burbujas para capturar krill, su principal fuente de alimento. Este método les permite aumentar significativamente la eficiencia de caza, por lo que logran capturar hasta siete veces más presas en una sola inmersión, sin incrementar el gasto energético.

Las ballenas jorobadas son una de las pocas especies animales que no solo utilizan herramientas para alimentarse, sino que también las fabrican, como sus redes de burbujas, para capturar presas. Foto: captura de video/Alska Whale Foundation.

¿Qué herramientas fabrican las ballenas jorobadas?

De acuerdo con el estudio, las ballenas jorobadas generan redes de burbujas ajustadas con precisión. “Las ballenas soplan hábilmente burbujas en patrones que forman redes con anillos internos, controlando activamente detalles como el número de anillos, el tamaño y la profundidad de la red, y el espacio entre las burbujas”, explicó Lars Bejder, coautor principal del estudio.

Este comportamiento no solo demuestra su inteligencia, así como también su adaptabilidad. Las redes de burbujas son manipuladas para optimizar la captura de krill, la cual logra una eficiencia que supera por mucho métodos de caza más simples. Este tipo de innovación coloca a las ballenas jorobadas en el reducido grupo de animales marinos que fabrican herramientas para obtener alimento.

¿Cómo se llevó a cabo la investigación?

El estudio se realizó en el suroeste de Alaska, donde los investigadores emplearon tecnología avanzada para observar a las ballenas en su hábitat natural. Se colocaron etiquetas no invasivas con ventosas en los cetáceos, permitiendo rastrear sus movimientos submarinos. Además, se utilizaron drones para capturar imágenes aéreas detalladas.

“Se requiere habilidad y precisión para etiquetar a las ballenas y usar drones con éxito”, comentó William Gough, otro de los coautores del estudio. Esta metodología permitió a los científicos recopilar datos sobre cómo las ballenas jorobadas emplean sus redes de burbujas, revelando detalles previamente desconocidos de su comportamiento alimenticio.

Utilizando tecnologías de marcaje animal y sistemas aéreos no ocupados, los científicos examinaron las redes de burbujas fabricadas por ballenas jorobadas solitarias en el sureste de Alaska mientras se alimentan de krill. Foto: Bejder et al.

¿Qué otros animales marinos también usan herramientas?

Diversas especies marinas han demostrado un sorprendente uso de herramientas para optimizar su supervivencia. Los delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) utilizan esponjas marinas para proteger su hocico mientras buscan alimento en fondos arenosos, lo cual reduce el riesgo de lesiones, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en 2005. Asimismo, las nutrias marinas (Enhydra lutris) emplean piedras para abrir conchas de moluscos, una estrategia documentada por el Monterey Bay Aquarium Research Institute.

Otro ejemplo notable es el del pulpo Amphioctopus marginatus, que recolecta cáscaras de coco y otros materiales para construir refugios móviles y protegerse de depredadores, de acuerdo con una investigación en Current Biology en 2009. Además, ciertas especies de peces, como el pez arquero (Toxotes jaculatrix), utilizan corrientes de agua controladas para atrapar insectos, un comportamiento descrito en estudios de la Journal of Experimental Biology.