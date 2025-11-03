HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Ciencia

Arqueólogos descubren en Irak un templo ceremonial en una de las primeras ciudades del mundo y más antigua que Sumeria

Los restos de un edificio de 5.000 años de antigüedad que podría haber sido utilizado como un "espacio de culto" o templo.


Excavaciones en Kani Shaie revelan restos de un edificio que se cree que tiene al menos 5.000 años de antigüedad. Foto: Universidad de Coimbra
Excavaciones en Kani Shaie revelan restos de un edificio que se cree que tiene al menos 5.000 años de antigüedad. Foto: Universidad de Coimbra

Los arqueólogos descubrieron en el yacimiento de Kani Shaie, en Irak, los restos de una estructura ceremonial de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. El hallazgo se ubica en la región de Sulaymaniyah, en los Montes Zagros, y corresponde al periodo Uruk, considerado anterior al surgimiento de la civilización sumeria.

La construcción fue localizada en la parte superior de un montículo y presenta características arquitectónicas propias de edificios importantes y residenciales. Según los investigadores, podría haber funcionado como un "espacio de culto" o como un centro administrativo durante el periodo que abarca entre el 3300 y el 3100 a.C.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

Una estructura de culto del periodo Uruk

El edificio corresponde a la fase final del periodo Uruk, una etapa clave en el desarrollo de los primeros asentamientos urbanos en el sur de Mesopotamia. Está situado a unos 480 kilómetros al norte de Uruk, en una zona que los arqueólogos habían considerado periférica. Sin embargo, los materiales y la arquitectura identificados muestran que existía una conexión cultural activa con los centros urbanos del sur mesopotámico.

Los arqueólogos trabajan en Kani Shaie, en las estribaciones de los montes Zagros, desde 2013. Foto: Universidad de Coimbra

Los arqueólogos trabajan en Kani Shaie, en las estribaciones de los montes Zagros, desde 2013. Foto: Universidad de Coimbra

"Si se confirma el carácter monumental de este edificio —lo cual estamos investigando en detalle—, el descubrimiento podría transformar nuestra comprensión de la relación de Uruk con las regiones circundantes", afirmaron los investigadores en un comunicado.

PUEDES VER: Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

lr.pe

Objetos antiguos descubiertos por los arqueólogos

Durante la excavación, los arqueólogos encontraron varios objetos asociados con el uso ceremonial y administrativo del edificio. Entre ellos destaca un fragmento de colgante de oro, que podría haber pertenecido a una figura de poder político dentro de la comunidad.

Entre otros objetos, las últimas excavaciones en Kani Shaie desenterraron antiguos "sellos cilíndricos" administrativos. Foto: Universidad de Coimbra

Entre otros objetos, las últimas excavaciones en Kani Shaie desenterraron antiguos "sellos cilíndricos" administrativos. Foto: Universidad de Coimbra

También se recuperaron sellos cilíndricos del periodo Uruk, elementos usados para autenticar documentos o marcar propiedades. Estas piezas se asocian comúnmente con estructuras de carácter administrativo.

Uno de los hallazgos más distintivos fue un conjunto de conos de pared hechos de arcilla cocida. Estas piezas, decoradas y clavadas en las paredes con la punta hacia adentro, formaban patrones geométricos como zigzags o triángulos, típicos de la ornamentación en construcciones públicas de la época.

“Kani Shaie está considerado como el yacimiento arqueológico más importante al este del río Tigris para comprender la secuencia de ocupación humana desde la Edad del Bronce Temprana hasta el tercer milenio a. C.”, afirmaron los investigadores.

Uruk: su influencia en los sumerios y Mesopotamia

La ciudad de Uruk, situada en el actual sur de Irak, alcanzó una superficie cercana a las 400 hectáreas y albergó una población estimada en 80.000 habitantes. Es reconocida por haber desarrollado uno de los primeros sistemas de escritura —la cuneiforme—, utilizado para registrar actividades económicas y administrativas.

Uruk implementó un modelo urbano basado en zonas diferenciadas para actividades residenciales, religiosas y gubernamentales. También introdujo elementos arquitectónicos como el zigurat, que se convirtió en una estructura emblemática de los templos en Mesopotamia.

Los objetos encontrados en Kani Shaie reflejan la expansión de las prácticas culturales y administrativas originadas en Uruk, lo que evidencia una interacción entre regiones distantes dentro de un mismo marco civilizatorio.

Notas relacionadas
Un avanzado sistema maya predijo los eclipses solares con gran precisión durante siglos

Un avanzado sistema maya predijo los eclipses solares con gran precisión durante siglos

LEER MÁS
Investigadora latina descubre estructuras sumergidas en Egipto que revelarían pistas sobre dónde está la tumba de Cleopatra

Investigadora latina descubre estructuras sumergidas en Egipto que revelarían pistas sobre dónde está la tumba de Cleopatra

LEER MÁS
Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

Arqueólogos en Turquía descubren uno de los edificios romanos más grandes del mundo: era utilizado como centro recreativo y albergó a miles de personas

LEER MÁS
China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

China desafía los límites de la inteligencia artificial con un servidor inspirado en el cerebro humano

LEER MÁS
Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

Un astronauta captura la fotografía de una ‘calavera’ que parece mirar hacia el espacio desde el desierto del Sahara

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

LEER MÁS
Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Ciencia

La superluna y luna de castor de noviembre: la próxima luna llena, será la más grande y brillante de 2025

Científicos hacen un descubrimiento inesperado en la Antártida: aparecen patrones geométricos en el fondo del mar

Un avanzado sistema maya predijo los eclipses solares con gran precisión durante siglos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025