Excavaciones en Kani Shaie revelan restos de un edificio que se cree que tiene al menos 5.000 años de antigüedad. Foto: Universidad de Coimbra

Excavaciones en Kani Shaie revelan restos de un edificio que se cree que tiene al menos 5.000 años de antigüedad. Foto: Universidad de Coimbra

Los arqueólogos descubrieron en el yacimiento de Kani Shaie, en Irak, los restos de una estructura ceremonial de aproximadamente 5.000 años de antigüedad. El hallazgo se ubica en la región de Sulaymaniyah, en los Montes Zagros, y corresponde al periodo Uruk, considerado anterior al surgimiento de la civilización sumeria.

La construcción fue localizada en la parte superior de un montículo y presenta características arquitectónicas propias de edificios importantes y residenciales. Según los investigadores, podría haber funcionado como un "espacio de culto" o como un centro administrativo durante el periodo que abarca entre el 3300 y el 3100 a.C.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

Una estructura de culto del periodo Uruk

El edificio corresponde a la fase final del periodo Uruk, una etapa clave en el desarrollo de los primeros asentamientos urbanos en el sur de Mesopotamia. Está situado a unos 480 kilómetros al norte de Uruk, en una zona que los arqueólogos habían considerado periférica. Sin embargo, los materiales y la arquitectura identificados muestran que existía una conexión cultural activa con los centros urbanos del sur mesopotámico.

Los arqueólogos trabajan en Kani Shaie, en las estribaciones de los montes Zagros, desde 2013. Foto: Universidad de Coimbra

"Si se confirma el carácter monumental de este edificio —lo cual estamos investigando en detalle—, el descubrimiento podría transformar nuestra comprensión de la relación de Uruk con las regiones circundantes", afirmaron los investigadores en un comunicado.

Objetos antiguos descubiertos por los arqueólogos

Durante la excavación, los arqueólogos encontraron varios objetos asociados con el uso ceremonial y administrativo del edificio. Entre ellos destaca un fragmento de colgante de oro, que podría haber pertenecido a una figura de poder político dentro de la comunidad.

Entre otros objetos, las últimas excavaciones en Kani Shaie desenterraron antiguos "sellos cilíndricos" administrativos. Foto: Universidad de Coimbra

También se recuperaron sellos cilíndricos del periodo Uruk, elementos usados para autenticar documentos o marcar propiedades. Estas piezas se asocian comúnmente con estructuras de carácter administrativo.

Uno de los hallazgos más distintivos fue un conjunto de conos de pared hechos de arcilla cocida. Estas piezas, decoradas y clavadas en las paredes con la punta hacia adentro, formaban patrones geométricos como zigzags o triángulos, típicos de la ornamentación en construcciones públicas de la época.

“Kani Shaie está considerado como el yacimiento arqueológico más importante al este del río Tigris para comprender la secuencia de ocupación humana desde la Edad del Bronce Temprana hasta el tercer milenio a. C.”, afirmaron los investigadores.

Uruk: su influencia en los sumerios y Mesopotamia

La ciudad de Uruk, situada en el actual sur de Irak, alcanzó una superficie cercana a las 400 hectáreas y albergó una población estimada en 80.000 habitantes. Es reconocida por haber desarrollado uno de los primeros sistemas de escritura —la cuneiforme—, utilizado para registrar actividades económicas y administrativas.

Uruk implementó un modelo urbano basado en zonas diferenciadas para actividades residenciales, religiosas y gubernamentales. También introdujo elementos arquitectónicos como el zigurat, que se convirtió en una estructura emblemática de los templos en Mesopotamia.

Los objetos encontrados en Kani Shaie reflejan la expansión de las prácticas culturales y administrativas originadas en Uruk, lo que evidencia una interacción entre regiones distantes dentro de un mismo marco civilizatorio.