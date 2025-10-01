HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber
Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     Paro de transporte este 2 de octubre: todo lo que debes saber     
Ciencia

Científicos encontraron el punto más profundo del planeta y se encuentra debajo de un glaciar en la Antártida

Escondida a más de 3 mil metros por debajo del nivel del mar, esta inhóspita zona fue identificada en un mapa del “continente blanco” elaborado con un detalle nunca antes visto.

En la Antártida se encuentra el punto más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Foto: NASA
En la Antártida se encuentra el punto más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman. Foto: NASA

Bajo el glaciar Denman, al este de la Antártida, un grupo de glaciólogos descubrió el punto terrestre ubicado a mayor profundidad jamás registrado. A 3,5 km bajo el nivel del mar, se convierte en el lugar más profundo de la Tierra que no está cubierto por agua. Se trata del fondo de un cañón helado de 20 km de ancho cuya máxima profundidad supera ampliamente al terreno expuesto más bajo del planeta, ubicado en la costa del mar Muerto, a solo 413 metros bajo el nivel del mar.

El hallazgo, realizado en 2019 y publicado en la revista Nature Geoscience, fue posible gracias al proyecto BedMachine Antarctica, que permitió obtener con gran precisión la topografía de la roca bajo la capa de hielo. Esta región del glaciar forma parte de la remota Antártida Oriental, un territorio donde en las zonas costeras habitan especies como pingüinos, focas y ballenas.

Los científicos detectaron un cañón de 3.500 metros bajo el glaciar Denman. Foto: Wikimedia

Los científicos detectaron un cañón de 3.500 metros bajo el glaciar Denman. Foto: Wikimedia

Un lugar oculto en la zona más inexplorada del planeta

En décadas anteriores, los radares que monitoreaban el “continente blanco” no lograban obtener información clara de estas áreas. “Este es sin duda el retrato más preciso hasta ahora de lo que se encuentra debajo de la capa de hielo de la Antártida”, indicó Mathieu Morlighem, profesor del Departamento de Ciencias de Sistemas Terrestres de la Universidad de California.

El glaciar Denman está ubicado en la parte oriental de la Antártida Foto: Science

El glaciar Denman está ubicado en la parte oriental de la Antártida Foto: Science

“Ha habido muchos intentos de sondear el lecho Denman, pero cada vez que sobrevolaban el cañón, no lograban verlo en los datos del radar”, explicó Morlighem. Para resolverlo, recurrió a principios de la física: con la información del hielo que ingresa en el valle y la velocidad a la que se mueve, calculó el volumen de la masa helada y pudo estimar la profundidad y la rugosidad del terreno.

De esta manera, determinó que en el glaciar Denman el hielo llega hasta más de 3.500 metros por debajo del nivel del mar. Los únicos lugares con profundidades similares se encuentran en los océanos. De hecho, el punto más profundo de la Tierra sigue siendo la Fosa de las Marianas, en el Pacífico occidental, con más de 11 km bajo el nivel del mar.

La situación de los glaciares en el Polo Sur

Morlighem trabajó durante casi una década en este modelo, que reveló características del terreno clave para comprender cómo podría cambiar la Antártida en un escenario de calentamiento global.

El mapa también muestra que a lo largo de las montañas Transantárticas se ubican glaciares que atraviesan la meseta oriental del continente, con crestas de hielo que funcionan como estabilizadores naturales. Estas formaciones limitan el retroceso de la capa helada frente a un aumento de las temperaturas.

En contraste, la situación en el glaciar Thwaites —del tamaño del Reino Unido y considerado uno de los más inestables del planeta— es muy diferente: su lecho está inclinado hacia la superficie y apenas cuenta con dos crestas que podrían frenar su retroceso. Por ello, este glaciar se ha convertido en uno de los puntos críticos en la investigación del futuro de la Antártida.

Notas relacionadas
Así es el lugar más temido del océano donde las olas alcanzan hasta 24 metros solo para llegar a la Antártida

Así es el lugar más temido del océano donde las olas alcanzan hasta 24 metros solo para llegar a la Antártida

LEER MÁS
'Cataratas de sangre' en la Antártida, esta es la explicación científica tras el fenómeno en el glaciar Taylor

'Cataratas de sangre' en la Antártida, esta es la explicación científica tras el fenómeno en el glaciar Taylor

LEER MÁS
La Antártida sufre un deshielo sin precedentes y pone en riesgo el futuro de millones de personas en las costas del planeta

La Antártida sufre un deshielo sin precedentes y pone en riesgo el futuro de millones de personas en las costas del planeta

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

China intentará desviar un asteroide este año con dos naves a través de un plan más ambicioso que el de la NASA

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Ciencia

Muere Jane Goodall, la reconocida investigadora de la vida salvaje y defensora de los derechos animales, a los 91 años

Los malos hábitos de sueño envejecerían más rápido al cerebro, afirma un estudio

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025