Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Adentrándonos en el mundo de los animales marinos, conoceremos a una criatura que pasa cerca de la costa durante ciertas temporadas, cuando las temperaturas bajan. El calamar es una especie perteneciente a los cefalópodos que viven en todos los océanos del mundo. Existen más de 300 especies diferentes; algunos ejemplares son del tamaño de un pulgar, otros pueden ser tan largos como un autobús y pesar casi media tonelada.

Los calamares son parientes cercanos de los pulpos y pertenecen al grupo de los moluscos, dentro de la clase de los cefalópodos. Su nombre lo dice todo: “cabeza y patas”, o mejor dicho, cabeza y brazos. Estos animales marinos cuentan con diez extremidades: dos de ellas se utilizan para capturar presas, mientras que las ocho restantes les sirven para sujetar, manipular alimentos, comunicarse y reproducirse.

Los cefalódos tienen más de un corazón y sangre azul rica en cobre. Foto: Esencia del Mar

Entre el mito y la ciencia: el misterioso cuerpo del calamar

El cuerpo de los calamares es por lo general blando y flexible, aunque cuenta con un esqueleto interno, de forma elíptica y color blanco, que da soporte a su estructura corporal. Es común ver estos esqueletos sobre la arena después de que el mar los arrastra hasta la orilla, y los criadores de aves suelen recogerlos para colocarlos en las jaulas como fuente de calcio. Este no es el único elemento rígido de su cuerpo: dentro de la boca del calamar hay una estructura parecida al pico de un pájaro, que utiliza para alimentarse.

Los calamares poseen células en la piel que les permiten cambiar de color. Foto: Sakis Lazaridis

Los calamares fueron descritos por primera vez hace más de 2.400 años en la literatura, y también se mencionan en distintas historias y mitologías —a veces como criaturas gigantes y aterradoras que hunden barcos y arrastran a los marineros a su muerte, y otras como animales dotados de poderes curativos y una inteligencia extraordinaria.

La inteligencia del calamar

Hoy sabemos que probablemente no hundían barcos, pero ¿su inteligencia también es solo una leyenda? Resulta que no. En un estudio realizado en 2020 sobre el cerebro de los calamares, se descubrió que su estructura cerebral es tan compleja como la de los perros. Son conocidos por su capacidad para resolver problemas, pueden contar y son capaces de comunicarse entre sí de forma compleja mediante una especie de “lenguaje de signos”.

En otra investigación también fueron reconocidos como criaturas inteligentes, capaces de sentir dolor, estrés, aburrimiento y emoción. Por ello, se estableció que en las decisiones políticas que los afecten deben ser considerados seres con sensibilidad y conciencia desarrollada.

Un maestro del movimiento y el camuflaje bajo el mar

Nadan impulsando el manto que rodea su cuerpo, en un movimiento que recuerda a una nave espacial extraterrestre de ciencia ficción. Estos cefalópodos también poseen un sifón que les permite desplazarse a una velocidad impresionante de hasta cuatro metros por segundo, ya sea para huir del peligro o cazar a su presa. Además, pueden liberar una nube de tinta negra que confunde a los depredadores y les permite escapar.

La tinta negra de los cefalópodos les da el tiempo suficiente para escapar de los depredadores. Foto: IStock

Más allá de su habilidad para moverse rápidamente cuando es necesario, los calamares son auténticos maestros del camuflaje. Pueden cambiar el patrón y el color de su piel en fracciones de segundo gracias a unas células especiales llamadas cromatóforos. Esta capacidad no la reservan únicamente para evitar depredadores o esconderse, sino que también la utilizan para comunicarse entre ellos e incluso como parte de su ritual de cortejo.

La biología única del calamar

Como parte de su estrategia de apareamiento, los calamares machos exhiben distintos patrones de color: algunos diseñados para atraer a las hembras y otros, de apariencia amenazante, dirigidos a los machos rivales de su entorno. Su capacidad para cambiar de color está tan desarrollada que se han observado machos mostrando dos patrones distintos al mismo tiempo: un lado del cuerpo con los colores de cortejo destinados a la hembra, y el otro con un diseño intimidante orientado hacia un macho cercano. Una especie de “doble personalidad”, pero completamente bajo control.

Para sostener todas estas funciones complejas, el calamar cuenta con tres corazones: dos que bombean la sangre hacia las branquias, donde se oxigena, y un tercero —el corazón central— que la distribuye por el resto del cuerpo. Los calamares son, en cierto modo, una realeza marina: su sangre contiene una proteína transportadora de oxígeno basada en cobre, lo que le da su color azul, a diferencia de la nuestra, que usa hierro y por eso es roja.

El rol de los calamares en el ecosistema marino

Los calamares son una parte importante de la red alimentaria marina, tanto como depredadores como presas. Muchas especies de grandes depredadores, como tiburones, delfines, ballenas e incluso focas, basan una parte significativa de su dieta en los calamares. Si bien son criaturas resilientes y notablemente adaptables, su corto ciclo de vida —de tan solo un año aproximadamente— los hace particularmente sensibles a cambios ambientales como el cambio climático.

Aunque los calamares no se consideran una especie en peligro de extinción, es difícil saber cómo les afectarán los cambios previstos en la temperatura del mar, las corrientes y la acidez del agua. Estudios realizados en laboratorio, simulando las temperaturas futuras previstas del agua de mar, han revelado una disminución en la tasa de supervivencia de los embriones de calamar en ciertos rangos de temperatura.