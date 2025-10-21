HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Ciencia

Se acerca a las costas del planeta: una criatura marina asombrosa con sangre azul y tres corazones

Con habilidades únicas para nadar, cazar y esconderse, un curioso animal desempeña un papel clave en la vida del océano.

Los calamares son maestros del camuflaje y veloces nadadores del océano. Foto: Omri Selner
Los calamares son maestros del camuflaje y veloces nadadores del océano. Foto: Omri Selner

Adentrándonos en el mundo de los animales marinos, conoceremos a una criatura que pasa cerca de la costa durante ciertas temporadas, cuando las temperaturas bajan. El calamar es una especie perteneciente a los cefalópodos que viven en todos los océanos del mundo. Existen más de 300 especies diferentes; algunos ejemplares son del tamaño de un pulgar, otros pueden ser tan largos como un autobús y pesar casi media tonelada.

Los calamares son parientes cercanos de los pulpos y pertenecen al grupo de los moluscos, dentro de la clase de los cefalópodos. Su nombre lo dice todo: “cabeza y patas”, o mejor dicho, cabeza y brazos. Estos animales marinos cuentan con diez extremidades: dos de ellas se utilizan para capturar presas, mientras que las ocho restantes les sirven para sujetar, manipular alimentos, comunicarse y reproducirse.

Los cefalódos tienen más de un corazón y sangre azul rica en cobre. Foto: Esencia del Mar

Los cefalódos tienen más de un corazón y sangre azul rica en cobre. Foto: Esencia del Mar

PUEDES VER: Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

lr.pe

Entre el mito y la ciencia: el misterioso cuerpo del calamar

El cuerpo de los calamares es por lo general blando y flexible, aunque cuenta con un esqueleto interno, de forma elíptica y color blanco, que da soporte a su estructura corporal. Es común ver estos esqueletos sobre la arena después de que el mar los arrastra hasta la orilla, y los criadores de aves suelen recogerlos para colocarlos en las jaulas como fuente de calcio. Este no es el único elemento rígido de su cuerpo: dentro de la boca del calamar hay una estructura parecida al pico de un pájaro, que utiliza para alimentarse.

Los calamares poseen células en la piel que les permiten cambiar de color. Foto: Sakis Lazaridis

Los calamares poseen células en la piel que les permiten cambiar de color. Foto: Sakis Lazaridis

Los calamares fueron descritos por primera vez hace más de 2.400 años en la literatura, y también se mencionan en distintas historias y mitologías —a veces como criaturas gigantes y aterradoras que hunden barcos y arrastran a los marineros a su muerte, y otras como animales dotados de poderes curativos y una inteligencia extraordinaria.

PUEDES VER: Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

lr.pe

La inteligencia del calamar

Hoy sabemos que probablemente no hundían barcos, pero ¿su inteligencia también es solo una leyenda? Resulta que no. En un estudio realizado en 2020 sobre el cerebro de los calamares, se descubrió que su estructura cerebral es tan compleja como la de los perros. Son conocidos por su capacidad para resolver problemas, pueden contar y son capaces de comunicarse entre sí de forma compleja mediante una especie de “lenguaje de signos”.

En otra investigación también fueron reconocidos como criaturas inteligentes, capaces de sentir dolor, estrés, aburrimiento y emoción. Por ello, se estableció que en las decisiones políticas que los afecten deben ser considerados seres con sensibilidad y conciencia desarrollada.

PUEDES VER: Una rara estructura cayó en el desierto de Australia y los científicos intentan saber su naturaleza y origen

lr.pe

Un maestro del movimiento y el camuflaje bajo el mar

Nadan impulsando el manto que rodea su cuerpo, en un movimiento que recuerda a una nave espacial extraterrestre de ciencia ficción. Estos cefalópodos también poseen un sifón que les permite desplazarse a una velocidad impresionante de hasta cuatro metros por segundo, ya sea para huir del peligro o cazar a su presa. Además, pueden liberar una nube de tinta negra que confunde a los depredadores y les permite escapar.

La tinta negra de los cefalópodos les da el tiempo suficiente para escapar de los depredadores. Foto: IStock

La tinta negra de los cefalópodos les da el tiempo suficiente para escapar de los depredadores. Foto: IStock

Más allá de su habilidad para moverse rápidamente cuando es necesario, los calamares son auténticos maestros del camuflaje. Pueden cambiar el patrón y el color de su piel en fracciones de segundo gracias a unas células especiales llamadas cromatóforos. Esta capacidad no la reservan únicamente para evitar depredadores o esconderse, sino que también la utilizan para comunicarse entre ellos e incluso como parte de su ritual de cortejo.

La biología única del calamar

Como parte de su estrategia de apareamiento, los calamares machos exhiben distintos patrones de color: algunos diseñados para atraer a las hembras y otros, de apariencia amenazante, dirigidos a los machos rivales de su entorno. Su capacidad para cambiar de color está tan desarrollada que se han observado machos mostrando dos patrones distintos al mismo tiempo: un lado del cuerpo con los colores de cortejo destinados a la hembra, y el otro con un diseño intimidante orientado hacia un macho cercano. Una especie de “doble personalidad”, pero completamente bajo control.

Para sostener todas estas funciones complejas, el calamar cuenta con tres corazones: dos que bombean la sangre hacia las branquias, donde se oxigena, y un tercero —el corazón central— que la distribuye por el resto del cuerpo. Los calamares son, en cierto modo, una realeza marina: su sangre contiene una proteína transportadora de oxígeno basada en cobre, lo que le da su color azul, a diferencia de la nuestra, que usa hierro y por eso es roja.

El rol de los calamares en el ecosistema marino

Los calamares son una parte importante de la red alimentaria marina, tanto como depredadores como presas. Muchas especies de grandes depredadores, como tiburones, delfines, ballenas e incluso focas, basan una parte significativa de su dieta en los calamares. Si bien son criaturas resilientes y notablemente adaptables, su corto ciclo de vida —de tan solo un año aproximadamente— los hace particularmente sensibles a cambios ambientales como el cambio climático.

Aunque los calamares no se consideran una especie en peligro de extinción, es difícil saber cómo les afectarán los cambios previstos en la temperatura del mar, las corrientes y la acidez del agua. Estudios realizados en laboratorio, simulando las temperaturas futuras previstas del agua de mar, han revelado una disminución en la tasa de supervivencia de los embriones de calamar en ciertos rangos de temperatura.

Notas relacionadas
La especie del mar ‘inmortal’ que es capaz de revertir su ciclo de vida indefinidamente

La especie del mar ‘inmortal’ que es capaz de revertir su ciclo de vida indefinidamente

LEER MÁS
El país con más biodiversidad del mundo está en América Latina: descubre 700 especies nuevas al año

El país con más biodiversidad del mundo está en América Latina: descubre 700 especies nuevas al año

LEER MÁS
Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

Científicos aseguran que el dodo, ave existinta hace 300 años, podría "revivir" en 2030 gracias a proyecto genético

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

Estudio científico en Egipto revela el gran secreto que guardaban las caras de la Gran Pirámide de Giza: no solo tenía cuatro lados

LEER MÁS
Lluvia de estrellas Oriónidas de octubre: cuándo ver en su punto máximo los meteoros que nos dejó el cometa Halley

Lluvia de estrellas Oriónidas de octubre: cuándo ver en su punto máximo los meteoros que nos dejó el cometa Halley

LEER MÁS
Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Ciencia

Las puertas hacia un mundo subterráneo: túneles secretos bajo las pirámides de Giza

Un volcán que se creía extinto habría despertado tras 700.000 años de letargo y los científicos piden investigarlo

El ejército europeo hizo un hallazgo arqueológico sorprendente a 2.567 metros de profundidad: rompe un récord histórico del siglo XVI

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025