La NASA anuncia el hallazgo del siglo: descubren indicios de vida en el pasado de Marte, pero lo más difícil será confirmarlo

La agencia espacial presentó el último resultado del estudio de la geología marciana y lo anunciaron como la señal más clara de vida en Marte.

El rover Perseverance obtuvo muestras de una roca llamada Cheyava con firmas de vida antigua. Foto: NASA/JPL
La NASA anunció este miércoles uno de los descubrimientos más esperados de Marte. Una muestra recolectada por el rover Perseverance ha sido de declarada oficialmente como “la señal más clara de vida” que se ha encontrado en el planeta rojo. Según agencia espacial, la evidencia fue hecha por “algo biológico”.

Las muestras del cráter Jezero en Marte, donde antes existió un lago y sistemas fluviales, revelaron materia de carbono y otros minerales inusuales, "biofirmas" que podrían demostrar que hace millones de años hubo condiciones adecuadas para la vida. El hallazgo requiere varios análisis para confirmarse el descubrimiento, los cuales deberían realizarse en la Tierra. "No sabemos con certeza de qué se trata, y no nos detendremos tras este primer análisis", aclaró Nicky Fox, uno de los administradores de la NASA.

El Perseverance detectó una roca en punta llena de vetas que presentaba firmas químicas y formadas por vida microbiana hace millones de años. Foto: NASA

¿Qué falta para confirmar la vida en Marte?

A pesar de que el anuncio es uno de los más importantes hechos por la NASA en los últimos años, aún queda la parte más difícil para completar el hallazgo. Las muestras obtenidas deben volver a la Tierra para su análisis y confirmación, pero para que eso llegue a ocurrir se necesita de una misión espacial compleja que aún no está prevista.

El Perseverance realiza la búsqueda de material que pueda demostrar la vida pasada en Marte. Foto: NASA

El Perseverance extrajo el espécimen de una roca veteada llamada "Cascada Cheyava", ubicada en el valle de Neretva, un valle fluvial excavado en la superficie marciana por el agua que se precipitó hacia el cráter Jezero hace miles de millones de años. El rover ha estado explorando este cráter de impacto de 45 kilómetros de ancho y ha recolectado 30 muestras de roca y regolito para su posible viaje a la Tierra.

El hallazgo del Perseverance en Marte

Las herramientas del Perseverance detectaron en estos puntos sustancias químicas como hierro y fósforo, que pueden formarse cuando pequeños microbios descomponen material orgánico, una señal de vida aquí en la Tierra. El rover de la NASA ha estado enviando imágenes a la Tierra desde 2021, revelando sólidos cristalinos que quedaron del agua que fluyó en la superficie y un área rojiza que contenía  compuestos orgánicos y una fuente de energía para lo que podría haber sido vida microbiana.

Los sólidos cristalinos en la superficie marciana son depósitos de agua dura dejados por antiguas aguas subterráneas que fluyeron a través del paisaje ahora polvoriento. Entre esas vetas había bandas de material con un color rojizo que sugería la presencia de hematita, uno de los minerales que le dan a Marte su distintivo tono oxidado.

