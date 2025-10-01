HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

El campo magnético terrestre ‘crujió’ al invertirse y el sonido desconcierta a los científicos

Una anomalía fue detectada por los científicos y la representaron en un ruido parecido al crujido de madera y al choque de rocas.

La Agencia Espacial Europea mapeó los cambios del campo magnético de la Tierra y la compiló en un sonido único. Foto: ISS
La Agencia Espacial Europea mapeó los cambios del campo magnético de la Tierra y la compiló en un sonido único. Foto: ISS

Los geofísicos ha logrado convertir las alteraciones del campo magnético de la Tierra en un sonido audible. Esta representación, realizada en la misión Swarn de la Agencia Espacial Europea (ESA) se interpreta como un inquietante crujido similar al de la madera quebrándose y el choque de rocas.

El sonido, registrado gracias a mediciones satelitales, se relaciona con eventos pasados como la inversión del campo magnético, conocido como el evento de Laschamps. La pista de audio misteriosa es diferente a todo lo que se ha escuchado antes.

¿Cómo se obtuvo el sonido del campo magnético terrestre?

La investigación realizada por el Centro Alemán de Geociencias y la Universidad Técnica de Dinamarca, se basó en datos recogidos durante el monitoreo del campo geomagnético, permitiendo estudiar sus fluctuaciones. Este campo magnético es generado por los metales líquidos que giran en el núcleo del planeta y puede alcanzar hasta varios kilómetros en el espacio. Cuando el hierro y níquel se desplazan, también lo hace nuestro campo, lo que significa que los polos Norte y Sur se muevan constantemente.

Intensidad del campo magnético en la superficie de la Tierra. Foto: ESA

Intensidad del campo magnético en la superficie de la Tierra. Foto: ESA

Los científicos utilizaron estos datos para mapear las variaciones del campo magnético y convertirlas en ondas de sonido. Para ello, emplearon técnicas de sonificación, donde las alteraciones en la intensidad y dirección del campo fueron transformadas en frecuencias audibles. El resultado es una interpretación acústica que asemeja el sonido del magnetismo terrestre en movimiento.

¿Cuándo se invirtió el campo magnético?

El evento más reciente de reversión del campo magnético ocurrió hace aproximadamente 41,000 años, durante el evento de Laschamps. Este fenómeno, identificado en formaciones volcánicas de Francia, marcó un debilitamiento drástico del campo geomagnético, reduciendo su intensidad a apenas el 5% de su nivel actual.

Intensidad del campo magnético en la litosfera terrestre. Foto: ESA

Intensidad del campo magnético en la litosfera terrestre. Foto: ESA

Durante este período, el campo magnético de la Tierra perdió gran parte de su capacidad de protección contra la radiación cósmica y las partículas solares, lo que provocó un aumento significativo en los niveles de berilio-10 en los registros geológicos. Este cambio pudo haber influido en la desaparición de algunas especies de megafauna en Australia y en la alteración de los patrones de ocupación humana en cuevas.

El proceso de inversión duró unos 250 años, manteniéndose en una configuración anómala durante aproximadamente 440 años antes de regresar a su orientación habitual. Sin embargo, las consecuencias de este fenómeno aún son objeto de estudio, ya que podría haber tenido un impacto significativo en el clima global y la evolución de la atmósfera terrestre.

"Comprender estos fenómenos extremos es importante para su ocurrencia en el futuro, para hacer predicciones sobre el clima espacial y para evaluar sus efectos sobre el medio ambiente y el sistema terrestre", explicó Sanja Panovska, investigadora del Centro Alemán de Investigación en Geociencias.

