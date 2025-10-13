La Tierra ha alcanzado su primer punto de inflexión vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Foto: Shutterstock

La Tierra ha entrado en una etapa crítica de su historia climática. Un nuevo informe elaborado por 160 científicos de todo el mundo advierte que el planeta está alcanzando su primer punto de inflexión climático irreversible, que podría transformar ecosistemas y sociedades enteras. Según los expertos, el colapso de los arrecifes de coral marca el inicio de una “nueva realidad” ambiental con consecuencias profundas para las personas y la naturaleza.

El estudio señala que, si las temperaturas globales continúan aumentando, otros sistemas vitales como la selva amazónica, las capas de hielo polares y las corrientes oceánicas— podrían seguir el mismo camino. Los científicos advierten que el mundo no está preparado para afrontar estos cambios abruptos y piden una acción inmediata para frenar el calentamiento global antes de que sus efectos se vuelvan irreversibles.

Arrecifes de coral: el primer punto de inflexión del planeta

El informe identifica a los arrecifes de coral de aguas cálidas como el primer gran ecosistema del planeta que ha cruzado un punto de inflexión climático. Desde 2023, los océanos han registrado temperaturas récord y el peor blanqueamiento masivo jamás documentado, con más del 80 % de los arrecifes afectados. Lo que antes era un paisaje submarino rebosante de color, biodiversidad y vida, hoy está siendo reemplazado por estructuras blanquecinas dominadas por algas.

Los arrecifes de coral han estado en medio de un blanqueamiento global afectados por temperaturas oceánicas extremas. Foto: Coral Reef

Los científicos advierten que este fenómeno ya no es una simple alerta ambiental, sino la confirmación de que un sistema vital ha superado su capacidad de adaptación. “Hemos llevado a los arrecifes de coral más allá de su límite”, señaló Mike Barrett, asesor científico del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). La pérdida de estos ecosistemas tendría consecuencias globales: millones de especies marinas dependen de ellos, al igual que la seguridad alimentaria de numerosas comunidades costeras y billones de dólares en actividad económica ligada al turismo y la pesca.

“Ya no podemos hablar de puntos de inflexión como un riesgo futuro”, afirmó el profesor Tim Lenton, del Instituto de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter y autor del informe. “El primer punto de inflexión de la muerte generalizada de los arrecifes de coral de aguas cálidas ya está en marcha”.

Otros sistemas cruciales de la Tierra están al borde del colapso

El colapso de los arrecifes podría ser solo el comienzo. El estudio advierte que otros sistemas esenciales del planeta se encuentran peligrosamente cerca de sus propios puntos de inflexión. Entre ellos destacan la selva amazónica, las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, y la Circulación Meridional Atlántica de Retorno (CMA), una red de corrientes oceánicas que regula el clima global.

El informe advierte la pérdida de las capas de hielo y las vitales corrientes oceánicas. Foto: EFE

El posible colapso de la CMA es uno de los escenarios más alarmantes. Si se detuviera o debilitara gravemente, provocaría inviernos extremos en Europa y Norteamérica, alteraciones en los monzones de Asia y África, y un aumento acelerado del nivel del mar. “Existe el riesgo de que esto ocurra durante la vida de las personas que hoy habitan el planeta”, advirtió Barrett.

Superar el límite de 1,5 °C de calentamiento global, como parece inevitable, según el informe, podría desencadenar reacciones en cadena capaces de transformar irreversiblemente el sistema climático de la Tierra.

Los gobiernos no están preparados para los cambios del clima

Aunque las advertencias científicas son cada vez más claras, el informe concluye que la humanidad no está preparada para los impactos de cruzar estos puntos de inflexión. Las políticas y los acuerdos internacionales actuales fueron concebidos para responder a cambios graduales, no a transformaciones abruptas, irreversibles e interconectadas.

La investigadora Manjana Milkoreit, de la Universidad de Oslo, subraya que esta falta de preparación puede condicionar el sistema terrestre durante décadas. “La respuesta actual de los Gobiernos es insuficiente frente a la magnitud de los riesgos”, afirmó. Los científicos insisten en que las decisiones que se tomen en los próximos años definirán si el planeta logra estabilizarse o entra en una etapa de desequilibrio climático permanente.

Energías limpias y acciones urgentes

A pesar del tono alarmante del informe, los autores también destacan señales positivas. En los últimos años se ha observado una “aceleración global radical” en la expansión de las energías limpias: la energía solar, los vehículos eléctricos, las baterías y las bombas de calor avanzan a un ritmo sin precedentes. Estas tecnologías están reemplazando de forma irreversible a las fuentes contaminantes, ya que resultan más económicas, eficientes y sostenibles.

Sin embargo, los científicos recalcan que este progreso debe ir acompañado de una reducción inmediata de las emisiones y del aumento de las iniciativas para extraer carbono de la atmósfera. La advertencia llega justo un mes antes de la COP30 en Brasil, una cumbre climática decisiva en la que los países deberán presentar sus nuevas metas de reducción para la próxima década. “Si no actuamos con decisión ahora, podríamos perder también la Amazonía, las capas de hielo y las corrientes oceánicas”, advirtió Barrett.