Geólogos chinos descubrieron un yacimiento de más de 1.000 toneladas de oro: el más grande del mundo

El yacimiento bajo el campo aurífero de Wangu en China se encuentra a 2.000 metros de profundidad. Foto: Pexels

Geólogos de la oficina Geológica y del Instituto Provincial de Geología de Hunan, confirmaron que bajo el campo aurífero de Wangu, se encuentra un yacimiento estimado en más de 1.000 toneladas métricas de oro. La cifra convertiría a este depósito como el más grande del mundo, con un valor que rondaría los 600 mil millones de yuanes, aproximadamente US$82.000 millones de dólares.

Bajo el subsuelo de China, de acuerdo con el informe técnico, alrededor de 300 toneladas ya están identificadas en niveles más superficiales, mientras que los modelos de proyección geológica indican que la mineralización podría extenderse hasta los 3.000 metros de profundidad.

Mineral de oro nativo incrustado en cuarzo. Foto: Forui Machinery

Los números del yacimiento: 1.000 toneladas métricas

El yacimiento de oro en Wangu alberga más de 40 vetas de oro distribuidas a profundidades promedio de 2.000 metros, lo que lo posiciona como un yacimiento de gran escala y complejidad. La estimación inicial de 1.000 toneladas métricas representa una cantidad de oro nunca antes vista en una sola ubicación. Solo a modo de comparación, la mina South Deep de Sudáfrica —una de las más grandes del mundo— contiene cerca de 870 toneladas en reservas probadas y probables.

Muestras de roca perforadas en el yacimiento aurífero de Wangu. Foto: Xinhua

Las perforaciones realizadas han revelado muestras con concentraciones notables de oro. En uno de los núcleos de roca extraídos a unos 2.000 metros, se registró un valor máximo de 138 gramos por tonelada (g/t), un dato que demuestra el potencial del yacimiento. Sin embargo, los expertos aclaran que este tipo de datos representan intervalos puntuales y no reflejan el promedio del depósito completo.

“Muchos núcleos perforados muestran oro visible”, declaró Chen Rulin, especialista de la Oficina Geológica de Hunan, quien ha liderado parte de los trabajos de campo. El proyecto continúa en fase de evaluación, y se espera que nuevas perforaciones y análisis refinen el volumen y calidad de los recursos.

Grado, profundidad y lo que observan los mineros

En minería, el grado o ley del mineral —es decir, la cantidad de oro presente en cada tonelada de roca— es un factor clave para determinar si un yacimiento es rentable. Cuanto mayor sea la ley, menor será el volumen de roca que debe procesarse, lo que reduce costos y mejora la eficiencia operativa.

Los depósitos profundos, como el de Wangu, plantean retos adicionales: mayor temperatura, presión de agua subterránea, necesidad de ventilación compleja y mayor tiempo para extraer el mineral hasta la superficie. A mayor profundidad, mayores son los costos y exigencias técnicas. Por eso, los ingenieros mineros analizan no solo el grado, sino también la continuidad de las vetas y el grosor de las zonas mineralizadas.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), muchas formaciones similares en el mundo presentan una ley promedio cercana a los 16 g/t. Esto convierte al hallazgo en Hunan en un candidato fuerte para convertirse en una mina productiva, si los próximos estudios confirman que las zonas ricas se extienden en longitudes y espesores viables para su explotación.

¿Cómo apareció el oro del yacimiento de Wangu?

El campo de Wangu se ubica dentro del cinturón orogénico de Jiangnan, una región geológicamente activa donde antiguas placas tectónicas colisionaron, generando fracturas que permitieron el paso de fluidos hidrotermales cargados de minerales. Con el tiempo, esos fluidos depositaron oro en vetas que hoy conforman el yacimiento.

Los estudios destacan que el noreste de Hunan es una de las zonas más ricas en oro del cinturón de Jiangnan, con más de 315 toneladas registradas antes de este hallazgo. Investigaciones de 2024 identifican varios pulsos de mineralización en la zona, lo que explicaría la persistencia y grosor de las vetas encontradas.

Las rocas predominantes en el área incluyen vetas de cuarzo, pizarras alteradas y brechas, acompañadas de procesos de sericitización y carbonatación, típicos de los sistemas auríferos hidrotermales. Además, la cercanía con intrusiones graníticas del Mesozoico tardío y la presencia de fallas orientadas en dirección noreste ofrecen pistas cruciales para entender el origen y la distribución del oro.

La combinación de estructura geológica favorable, indicadores de alta ley y continuidad de vetas convierte a este yacimiento en un proyecto de alto interés tanto para la comunidad científica como para la industria minera.