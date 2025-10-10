HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte
Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     Solicitan impedimento de salida del país contra Boluarte     
Ciencia

Científicos descubren la presencia de oro en las hojas puntiagudas de un árbol muy usado en navidad

Microorganismos generan partículas de oro que estos árboles absorben a través de sus raíces. El hallazgo podría ser de utilidad para la exploración minera.

Las hojas de abeto rojo podrían acumular partículas de oro si están cerca del suelo con presencia del mineral. Foto: Pexels
Las hojas de abeto rojo podrían acumular partículas de oro si están cerca del suelo con presencia del mineral. Foto: Pexels

Científicos finlandeses han encontrado nanopartículas de oro en las agujas de los árboles de abeto rojo (Picea abies). La investigación demostró que estos árboles concentraban pequeñas partículas de oro gracias a la acción de bacterias y otros microbios que habitan en la planta. El abeto, perteneciente a la familia de las pináceas, es de uso muy popular en Europa por usarse como árbol navideño durante el mes de diciembre.

En el estudio publicado en Environmental Microbiome, se realizó un análisis de agujas de abeto en áreas cercanas a la mina de Kittilä, al norte de Finlandia, y se reveló que algunas de estas hojas contenían partículas microscópicas de oro.

Se encontraron nanopartículas de oro en cuatro de los 23 abetos muestreados en el estudio. Foto: Douglas Sacha

Se encontraron nanopartículas de oro en cuatro de los 23 abetos muestreados en el estudio. Foto: Douglas Sacha

¿Cómo se forma el oro en las hojas de abeto?

El proceso por el cual los abetos acumulan oro en sus agujas es un ejemplo de biomineralización, en el cual los organismos vivos ayudan a formar minerales. Según el estudio, las bacterias que habitan en los tejidos de los árboles, llamadas endófitas, desempeñan un papel clave en este fenómeno. Estas bacterias segregan sustancias que permiten la acumulación de oro soluble que el árbol toma del agua a través de sus raíces.

Nanopartículas de oro en las agujas de abeto. Foto: Environmental Microbiome

Nanopartículas de oro en las agujas de abeto. Foto: Environmental Microbiome

Las nanopartículas de oro, que miden solo una millonésima parte de un milímetro, se encuentran rodeadas de biofilms bacterianos compuestos por azúcares y proteínas. Esta acción bacteriana no solo facilita la acumulación del oro, sino que también podría proteger al árbol de la toxicidad de este metal. Aunque la cantidad de oro en cada aguja es mínima, su presencia ayudaría a dentificar y explorar depósitos de oro subterráneo.

"Nuestros resultados sugieren que las bacterias y otros microbios que viven dentro de las plantas pueden influir en la acumulación de oro en los árboles", dijo en un comunicado, Kaisa Lehosmaa, ecologista de la Universidad de Oulu en Finlandia.

Los abetos cerca de una mina

La mina Kittilä en el norte de Finlandia, es famosa por ser una de las mayores productoras de oro de Europa. Los científicos recolectaron 138 muestras de agujas de abeto de 23 árboles diferentes en la zona. De esas muestras, cuatro presentaron evidencias claras de nanopartículas de oro en su interior. Curiosamente, las agujas con oro contenían una menor diversidad bacteriana, lo que sugiere que las bacterias desempeñan un papel clave en la concentración de oro, similar a lo que se observa en otras plantas que acumulan metales en sus tejidos.

Evidentemente, nadie se hará rico talando abetos para obtener las diminutas cantidades de oro de las hojas. Las partículas miden apenas una millonésima de milímetro. Sin embargo, la absorción del valioso mineral por parte de los árboles podría ser un indicador útil de la existencia de yacimientos de oro bajo la superficie.

Notas relacionadas
Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

LEER MÁS
El lugar más inaccesible para los humanos dónde podría esconderse el 99% del oro de la Tierra

El lugar más inaccesible para los humanos dónde podría esconderse el 99% del oro de la Tierra

LEER MÁS
Científicos revelan el origen del oro en la Tierra y cómo se formaron los mayores yacimientos

Científicos revelan el origen del oro en la Tierra y cómo se formaron los mayores yacimientos

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La pérdida de memoria se puede mejorar practicando este ejercicio 5 minutos al día: funcionaría incluso a los 90 años

La pérdida de memoria se puede mejorar practicando este ejercicio 5 minutos al día: funcionaría incluso a los 90 años

LEER MÁS
Los Wari, cultura preinca peruana, habría compartido cerveza con alucinógenos para unir a la gente y expandir su imperio

Los Wari, cultura preinca peruana, habría compartido cerveza con alucinógenos para unir a la gente y expandir su imperio

LEER MÁS
Cómo es el estrecho de Bering, el puente natural que conectaba América con Asia y ahora está bajo el océano

Cómo es el estrecho de Bering, el puente natural que conectaba América con Asia y ahora está bajo el océano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Ciencia

Reino Unido: Identifican al "dragón espada", una nueva especie de reptil marino prehistórico

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China quiere despedirse del plástico tradicional con una alternativa biodegradable y ultra resistente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025