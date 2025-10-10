Científicos finlandeses han encontrado nanopartículas de oro en las agujas de los árboles de abeto rojo (Picea abies). La investigación demostró que estos árboles concentraban pequeñas partículas de oro gracias a la acción de bacterias y otros microbios que habitan en la planta. El abeto, perteneciente a la familia de las pináceas, es de uso muy popular en Europa por usarse como árbol navideño durante el mes de diciembre.

En el estudio publicado en Environmental Microbiome, se realizó un análisis de agujas de abeto en áreas cercanas a la mina de Kittilä, al norte de Finlandia, y se reveló que algunas de estas hojas contenían partículas microscópicas de oro.

Se encontraron nanopartículas de oro en cuatro de los 23 abetos muestreados en el estudio. Foto: Douglas Sacha

¿Cómo se forma el oro en las hojas de abeto?

El proceso por el cual los abetos acumulan oro en sus agujas es un ejemplo de biomineralización, en el cual los organismos vivos ayudan a formar minerales. Según el estudio, las bacterias que habitan en los tejidos de los árboles, llamadas endófitas, desempeñan un papel clave en este fenómeno. Estas bacterias segregan sustancias que permiten la acumulación de oro soluble que el árbol toma del agua a través de sus raíces.

Nanopartículas de oro en las agujas de abeto. Foto: Environmental Microbiome

Las nanopartículas de oro, que miden solo una millonésima parte de un milímetro, se encuentran rodeadas de biofilms bacterianos compuestos por azúcares y proteínas. Esta acción bacteriana no solo facilita la acumulación del oro, sino que también podría proteger al árbol de la toxicidad de este metal. Aunque la cantidad de oro en cada aguja es mínima, su presencia ayudaría a dentificar y explorar depósitos de oro subterráneo.

"Nuestros resultados sugieren que las bacterias y otros microbios que viven dentro de las plantas pueden influir en la acumulación de oro en los árboles", dijo en un comunicado, Kaisa Lehosmaa, ecologista de la Universidad de Oulu en Finlandia.

Los abetos cerca de una mina

La mina Kittilä en el norte de Finlandia, es famosa por ser una de las mayores productoras de oro de Europa. Los científicos recolectaron 138 muestras de agujas de abeto de 23 árboles diferentes en la zona. De esas muestras, cuatro presentaron evidencias claras de nanopartículas de oro en su interior. Curiosamente, las agujas con oro contenían una menor diversidad bacteriana, lo que sugiere que las bacterias desempeñan un papel clave en la concentración de oro, similar a lo que se observa en otras plantas que acumulan metales en sus tejidos.

Evidentemente, nadie se hará rico talando abetos para obtener las diminutas cantidades de oro de las hojas. Las partículas miden apenas una millonésima de milímetro. Sin embargo, la absorción del valioso mineral por parte de los árboles podría ser un indicador útil de la existencia de yacimientos de oro bajo la superficie.