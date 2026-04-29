Al menos tres encuestas realizadas para abril evidencian la desfavorable situación de Noboa en su cargo. Foto: AFP.

Al menos tres encuestas realizadas para abril evidencian la desfavorable situación de Noboa en su cargo. Foto: AFP.

El rechazo de la ciudadanía al gobierno de Daniel Noboa se materializó con el inicio de la recolección de firmas en busca de una revocatoria de mandato. Bajo el lema '¡Nadie sobra, todos sumamos!', la acción contra la actual administración comenzó en la sede de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias, donde se convocó a la sociedad civil a ejercer su derecho constitucional.

Cabe señalar que, para conseguir su objetivo, el movimiento tiene un plazo de seis meses para recolectar las rúbricas. No obstante, este límite de tiempo no parece intimidar a los impulsores, ya que incluso habilitaron una aplicación móvil y una página web para una mejor coordinación en la obtención de firmas, reveló Washington Andrade, uno de los promotores de la iniciativa.

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Al menos tres encuestas realizadas en abril evidencian la situación desfavorable de Noboa en el cargo. La firma Click Report presentó un 56,64% de desaprobación para el mandatario, mientras que el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados reportó un 69%. En un tono más alentador, Comunicaliza registró un 45,4%.

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Acusación contra el CNE

En este contexto, los movimientos sociales denunciaron que el Consejo Nacional Electoral presenta señales de parcialidad política. Asimismo, acusaron que varios representantes del máximo organismo de sufragio y autoridad suprema en materia electoral permanecen en sus cargos de forma irregular.

Este no es el primer cuestionamiento que recibe el CNE en los últimos días, sobre todo después de que el domingo eliminara a dos partidos opositores a siete meses de las elecciones locales. De acuerdo con la oposición ecuatoriana, esta medida sería un “fraude” que beneficiaría al actual gobierno y afirmaron que existe una persecución política por parte del Ejecutivo.

Los argumentos del ente independiente aseguran que las agrupaciones Construye y Unidad Popular “no cumplieron requisitos” para mantener el estatus legal. Ante esto, las formaciones afectadas revelaron que apelarán la decisión ante la justicia.

No todos los frentes se unen

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió distanciarse de la iniciativa de buscar una revocatoria presidencial. En un comunicado, afirmó que, conforme a lo resuelto por su Consejo Ampliado, “no existe mandato orgánico de sus bases” para impulsar ni participar en este tipo de proceso.

"La eventual sucesión no garantiza cambios reales —cambiar un nombre no cambia el rumbo del país—, genera falsas expectativas, desgasta a las organizaciones y caemos en la misma estrategia del poder gobernante", cuestionó el pronunciamiento oficial.

Cabe señalar que, además de la anulación de la administración de Noboa, también se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25 de la Ley de Participación Ciudadana, que exige demostrar el incumplimiento del plan de gobierno como requisito para concretar su cancelación.