Un equipo de geólogos detectó el colapso de una antigua placa tectónica en el fondo marino del extinto océano Neotetis, que existió hace 250 millones de años, y aún tiene efectos en la corteza terrestre. Este proceso, que se desarrolla en las profundidades del manto terrestre, provoca actividad sísmica y modifica las estructuras geológicas en algunas regiones del medio oriente.

Este descubrimiento, publicado en la revista Solid Earth, advierte que esta antigua placa desciende en el manto terrestre y provoca fracturas en la región de los Montes Zagros, en Irak. A medida que se hunde, genera una serie de movimientos sísmicos y alteraciones en la topografía terrestre. Comprender este fenómeno ayudaría en la búsqueda de recursos minerales y cómo se producen los grandes terremotos.

La placa tectónica se está desgarrando debajo de los Montes Zagros, en Irak. Foto: Unplash

¿Qué es la placa de Neotetis y por qué afecta a la Tierra?

La placa de Neotetis formó parte del fondo marino de un océano que existió hace más de 195 millones de años, cuando el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse en Laurasia y Gondwana. Con el paso del tiempo, este océano se cerró y la placa oceánica que lo sostenía comenzó un proceso de subducción bajo el continente euroasiático.

Mapa tectónico de Oriente Medio que muestra las principales características estructurales. Foto: Solid Earth

Aunque el océano Neotetis desapareció hace aproximadamente 20 millones de años, los restos de su placa tectónica continúan descendiendo en el manto. Este fenómeno arrastra consigo parte de la corteza terrestre, crea depresiones y deformaciones en la superficie, lo que sigue afectando la geología de la región.

El hundimiento de la placa moldea la superficie de la Tierra

El proceso de subducción de la placa de Neotetis no solo ocurre en las profundidades del manto, sino que también genera transformaciones visibles en la superficie. Según el estudio, el hundimiento ha originado una gran depresión geológica en la región de los Montes Zagros, lo que ha modificado su relieve y podría influir en la formación de nuevas fallas tectónicas.

Evolución de la cuenca en el noroeste de Zagros durante el Neógeno. Foto: Solid Earth

Los científicos han utilizado modelos computacionales para analizar la dinámica de esta placa y determinar que su hundimiento no es uniforme. En la frontera entre Irak y Turquía, la estructura de la placa parece haber sufrido un desgarro, lo que ha reducido la fuerza descendente en algunas zonas y ha permitido que los sedimentos rellenen parte de la depresión.

Este fenómeno no solo afecta la topografía, sino que también puede estar vinculado con el aumento de la actividad sísmica en la región. La colisión entre las placas árabe y euroasiática ha dado lugar a movimientos telúricos significativos en los últimos siglos, lo que hace que este hallazgo sea clave para comprender mejor el comportamiento de estas estructuras geológicas.

Hallazgo clave para entender la evolución geológica del planeta

El estudio de la placa de Neotetis no solo proporciona información sobre la evolución geológica de la Tierra, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la investigación de recursos naturales. Los procesos de subducción y deformación tectónica están directamente relacionados con la formación de depósitos de minerales como hierro, fosfato y cobre, los cuales se encuentran en rocas sedimentarias de la región.

Además, la actividad de esta placa podría tener consecuencias en la predicción de terremotos. Las fallas tectónicas generadas por la colisión de las placas árabe y euroasiática han sido responsables de terremotos mortales en el pasado, y comprender mejor la influencia del hundimiento de la placa de Neotetis podría ayudar a anticipar futuros eventos sísmicos.

