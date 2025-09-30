HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Ciencia

Geólogos detectaron bajo un extinto océano que una placa tectónica se está hundiendo y arrastraría a la superficie del planeta

El hundimiento de una antigua placa tectónica de Pangea, que formaba parte de un océano desaparecido, influye en la corteza terrestre y genera actividad sísmica.

La placa tectónica del antiguo océano Tetis tiene el potencial de afectar la corteza terrestre. Foto: Dall-E
La placa tectónica del antiguo océano Tetis tiene el potencial de afectar la corteza terrestre. Foto: Dall-E

Un equipo de geólogos detectó el colapso de una antigua placa tectónica en el fondo marino del extinto océano Neotetis, que existió hace 250 millones de años, y aún tiene efectos en la corteza terrestre. Este proceso, que se desarrolla en las profundidades del manto terrestre, provoca actividad sísmica y modifica las estructuras geológicas en algunas regiones del medio oriente.

Este descubrimiento, publicado en la revista Solid Earth, advierte que esta antigua placa desciende en el manto terrestre y provoca fracturas en la región de los Montes Zagros, en Irak. A medida que se hunde, genera una serie de movimientos sísmicos y alteraciones en la topografía terrestre. Comprender este fenómeno ayudaría en la búsqueda de recursos minerales y cómo se producen los grandes terremotos.

La placa tectónica se está desgarrando debajo de los Montes Zagros, en Irak. Foto: Unplash

La placa tectónica se está desgarrando debajo de los Montes Zagros, en Irak. Foto: Unplash

¿Qué es la placa de Neotetis y por qué afecta a la Tierra?

La placa de Neotetis formó parte del fondo marino de un océano que existió hace más de 195 millones de años, cuando el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse en Laurasia y Gondwana. Con el paso del tiempo, este océano se cerró y la placa oceánica que lo sostenía comenzó un proceso de subducción bajo el continente euroasiático.

Mapa tectónico de Oriente Medio que muestra las principales características estructurales. Foto: Solid Earth

Mapa tectónico de Oriente Medio que muestra las principales características estructurales. Foto: Solid Earth

Aunque el océano Neotetis desapareció hace aproximadamente 20 millones de años, los restos de su placa tectónica continúan descendiendo en el manto. Este fenómeno arrastra consigo parte de la corteza terrestre, crea depresiones deformaciones en la superficie, lo que sigue afectando la geología de la región.

El hundimiento de la placa moldea la superficie de la Tierra

El proceso de subducción de la placa de Neotetis no solo ocurre en las profundidades del manto, sino que también genera transformaciones visibles en la superficie. Según el estudio, el hundimiento ha originado una gran depresión geológica en la región de los Montes Zagros, lo que ha modificado su relieve y podría influir en la formación de nuevas fallas tectónicas.

Evolución de la cuenca en el noroeste de Zagros durante el Neógeno. Foto: Solid Earth

Evolución de la cuenca en el noroeste de Zagros durante el Neógeno. Foto: Solid Earth

Los científicos han utilizado modelos computacionales para analizar la dinámica de esta placa y determinar que su hundimiento no es uniforme. En la frontera entre Irak y Turquía, la estructura de la placa parece haber sufrido un desgarro, lo que ha reducido la fuerza descendente en algunas zonas y ha permitido que los sedimentos rellenen parte de la depresión.

Este fenómeno no solo afecta la topografía, sino que también puede estar vinculado con el aumento de la actividad sísmica en la región. La colisión entre las placas árabe y euroasiática ha dado lugar a movimientos telúricos significativos en los últimos siglos, lo que hace que este hallazgo sea clave para comprender mejor el comportamiento de estas estructuras geológicas.

Hallazgo clave para entender la evolución geológica del planeta

El estudio de la placa de Neotetis no solo proporciona información sobre la evolución geológica de la Tierra, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la investigación de recursos naturales. Los procesos de subducción y deformación tectónica están directamente relacionados con la formación de depósitos de minerales como hierro, fosfato y cobre, los cuales se encuentran en rocas sedimentarias de la región.

Además, la actividad de esta placa podría tener consecuencias en la predicción de terremotos. Las fallas tectónicas generadas por la colisión de las placas árabe y euroasiática han sido responsables de terremotos mortales en el pasado, y comprender mejor la influencia del hundimiento de la placa de Neotetis podría ayudar a anticipar futuros eventos sísmicos.

Notas relacionadas
Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

Geólogos revelan cómo los terremotos causan la formación de pepitas de oro con ayuda del cuarzo, según estudio

LEER MÁS
Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

Una grieta visible desde el espacio está partiendo lentamente a un continente en dos y podría nacer un nuevo océano

LEER MÁS
El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

El núcleo de la Tierra deja de girar, invierte su dirección y los humanos ya sienten los efectos, sugieren los científicos

LEER MÁS
Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

Como una cápsula del tiempo de hace 8.500 años: arqueólogos descubrieron una ciudad preservada bajo el océano desde la Edad de Piedra

LEER MÁS
Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

Científicos logran histórica hazaña e implantan diente en el ojo de un hombre ciego para devolverle la visión luego de 20 años

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

China desafía la historia de la evolución humana con el hallazgo de un cráneo de un millón de años de antigüedad

LEER MÁS
El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

El metal más caro de la Tierra superó hasta 10 veces el precio del oro y se produce en países de Sudamérica

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del dólar en Perú HOY, martes 30 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Octavo retiro AFP 2025: fechas, plazos y todo lo que debes saber para acceder al desembolso

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de septiembre, según Jhan Sandoval

Ciencia

Contra todo pronóstico: la Amazonía ha comenzado a hacer exactamente todo lo contrario de lo que predijeron los climatólogos

Nueva herramienta de inteligencia artificial ayuda a localizar lesiones en niños con epilepsia

Científicos descubren proteína que podría ralentizar el envejecimiento y las enfermedades crónicas: estudio se realizó durante 5 años

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota