La Antártida sufre un deshielo sin precedentes y pone en riesgo el futuro de millones de personas en las costas del planeta

Los cambios que enfrenta la Antártida son ya irreversibles y comprometen la estabilidad del clima mundial. Nuevas investigaciones confirman que el deshielo acelerado tendrá consecuencias se extenderán para las generaciones futuras. Subirá el nivel del mar y habrá una alteración global de los sistemas.

La desaparición del hielo marino antártico duplica el ritmo de la velocidad registrado en el Ártico. Esto desencadena un fenómeno conocido como retroalimentación del albedo: al derretirse el hielo blanco y reflectante, quedan expuestas aguas oscuras que absorben más calor solar, amplificando el calentamiento y acelerando nuevas pérdidas.

El hielo cede: ciudades costeras en peligro

Los científicos advierten que, en pocas décadas, el colapso de la capa de hielo de la Antártida occidental, podría elevar el nivel del mar varios metros en pocas décadas. Este fenómeno tendría efectos catastróficos para grandes ciudades costeras como Nueva York, Londres, Tokio, Mumbai o Río de Janeiro, donde viven cientos de millones de personas.

Estas estructuras de hielo actúan como barreras naturales que ralentizan el desplazamiento de los glaciares hacia el océano. Cuando se debilitan, los glaciares fluyen con mayor rapidez al mar, liberando enormes cantidades de agua dulce. De acuerdo con proyecciones climáticas, si la temperatura media del planeta supera los 1,5 °C, este proceso podría volverse irreversible

Ecos del Hielo: cómo el deshielo Antártico afecta al planeta

El deshielo en la Antártida no ocurre de manera aislada; cada transformación que se produce provoca otra, generando una serie de reacciones en cadena. La pérdida de hielo altera las corrientes oceánicas, lo cual repercute en los patrones de temperatura, las precipitaciones y la frecuencia de tormentas a nivel global.

Al mismo tiempo, los ecosistemas tanto marinos como terrestres sufren alteraciones significativas: desde la disminución de las poblaciones de kril en el océano Austral hasta consecuencias para la biodiversidad en todo el planeta. Lo que alguna vez fue una región remota y estable, hoy se ha convertido en un punto clave del cambio climático con repercusiones globales.