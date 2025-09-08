Así se vio la Luna de Sangre en el eclipse lunar que tiñó de rojo la luna llena en varias partes del mundo

La luna llena coincidió con el eclipse lunar y tiñó al satélite con un tono rojizo. Foto: AFPP

Un espectáculo astronómico sorprendió a millones de personas en todo el planeta cuando la Luna de Sangre se elevó en el cielo nocturno. La luna llena se tiñó de un color rojizo producido por la sombra de la Tierra durante el eclipse lunar total que se vio el 7 de septiembre.

El eclipse lunar es uno de los fenómenos astronómicos más raros, donde el cielo despejado permitió una visión nítida e impresionante de la luna llena. Imágenes publicadas desde varias ciudades alrededor del mundo muestran la Luna en un color rojizo intenso.

¡Hoy es luna llena!, escribió la NASA a través de su cuenta de X, mostrando a la "Luna de Sangre". Foto: NASA/X

¿Cómo se vio la Luna de Sangre en el eclipse lunar total?

Los observadores del cielo lograron capturar imágenes impactantes de la Luna de Sangre. Muchos compartieron su asombro en redes sociales, mientras que otros prefirieron contemplarla en silencio, cautivados por la rara alineación cósmica. Incluso la NASA difundió fotografías que mostraban la magnitud de este evento celestial.

Un avión que despega pasa junto a la luna que se oscurece durante un eclipse lunar en Schoenefeld, cerca de Berlín, Alemania. Foto: AFP

La gente observa la "Luna de Sangre", durante un eclipse total desde Riex, Suiza. Foto: AFP

El 7 de septiembre de 2025 se observa una fase de eclipse total de luna sobre Moscú. Foto: AFP

La luna aparece tras el Tokyo Skytree durante el eclipse lunar total sobre la capital japonesa. Foto: AFP

¿Qué es un eclipse lunar?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Esto solo puede suceder durante la fase de Luna llena, cuando los tres cuerpos celestes se encuentran alineados. Dependiendo de la posición, el fenómeno puede ser parcial, penumbral o total.

En un eclipse total, como el que se dará en septiembre de 2025, la Luna queda completamente cubierta por la sombra terrestre. Sin embargo, no desaparece de la vista: la atmósfera de nuestro planeta filtra la luz solar y desvía las longitudes de onda rojizas hacia la superficie lunar, creando el característico efecto conocido como “Luna de sangre”.

