Jan Karbaat fue, durante décadas, un respetado médico especialista en fertilidad en los Países Bajos; sin embargo, ese respeto adquirido terminó por convertirlo en protagonista de uno de los mayores escándalos de Europa.

El médico inició su carrera en el rubro de la inseminación artificial con esperma, al sur de Rotterdam, en un momento en el que el país europeo no contaba con regulación estricta. Con el tiempo se reveló que Karbaat había utilizado su propio semen para inseminar a decenas de mujeres sin su conocimiento.

El médico que mintió a sus pacientes con su propio semen

Karbaat estableció su propia clínica en Barendrecht, al sur de Rotterdam. De acuerdo con el medio CBC, el médico comenzó su carrera en un momento en el que la inseminación artificial con esperma de donante carecía de regulación estricta.

Apodado el 'semental de Rotterdam', ganó prestigio al aceptar tratar a pacientes, que en ese momento solían ser rechazados, como: mujeres solteras, lesbianas y parejas no tradicionales. Una actitud considerada progresista para la época.

Jan Karbaat, apodado el 'Semental de Rotterdam'. Foto: The Guardian

Lo que empezó como un gesto de progreso social, viró con el tiempo a revelaciones inquietantes que sobrepasaron los valores éticos de la medicina.

El caso se dio a conocer, cuando Diana, una paciente entrevistada por el medio CBC, contó que Karbaat alteraba los documentos y entregaba perfiles falsos de donantes o incluso decía que usaría el semen de sus esposos; sin embargo, era el del propio médico.

De acuerdo con el medio británico, The Guardian, según las pruebas de ADN a las que fue sometido Karbaat, se detectó que el neerlandés fue padre de 49 hijos hasta 2019, y se sospecha que el número real podría superar las 200 personas.

¿Qué sucedió con Karbaat una vez se destapó el escándalo?

The New York Times relató que algunas madres, tras ver diferencias físicas entre sus hijos y padres legales, iniciaron procesos de indagación genética.

Uno de los casos fue el de Moniek Wassenaar, psiquiatra e hija biológica del médico, quien contó a CBC que fue alertada por un informante anónimo, al notar el parecido con el doctor. Cuando lo enfrentó, él le respondió sin titubeos: "Podrías ser mi hija", sin mostrar arrepentimiento alguno.

Durante su etapa final, el neerlandés se negó a cooperar con las familias que buscaban saber la verdad. Siempre negó públicamente las acusaciones.

De acuerdo con el medio El Mundo, las irregularidades en la clínica eran graves que, en 2009, las autoridades holandesas ordenaron su cierre definitivo. El informe determinó que la documentación era deficiente, lo que no determina una confianza sobre la identidad de ningún donante.

Como explica Defense for Children a The New York Times, antes de 2004 los hijos concebidos por donación anónima en el país no tenían derecho legal a conocer la identidad de sus padres biológicos.

Esta ley, posteriormente, fue modificada en Países Bajos permitiendo a los adolescentes acceder a información sobre su progenitor a los 16 años.