HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen
EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     EN VIVO: mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Ciencia

'Cataratas de sangre' en la Antártida, esta es la explicación científica tras el fenómeno en el glaciar Taylor

La 'Catarata de sangre' de la Antártida, ubicada en el glaciar Taylor, es un fenómeno natural sorprendente que brota en rojo y desemboca en el lago Bonney. Este atractivo, descubierto en 1911, fascina a científicos y exploradores.

Según el medio Live Science, el agua de las 'Cataratas de sangre' es salada, ya que cuenta con una fuente independiente. Foto: National Geographic/Alasdair Turner.
Según el medio Live Science, el agua de las 'Cataratas de sangre' es salada, ya que cuenta con una fuente independiente. Foto: National Geographic/Alasdair Turner.

La Antártida esconde muchos secretos, y uno de ellos es la presencia de una 'Catarata de sangre', que brota del glaciar Taylor y desemboca en el lago Bonney. Este fenómeno, que asombra a propios y extraños, fue documentado por primera vez en 1911 por Thomas Griffith Taylor, geógrafo, antropólogo y explorador, durante su expedición Terra Nova. Aunque el investigador atribuyó el color de estas aguas a las algas rojas, investigaciones científicas posteriores pudieron determinar la verdadera causa de este fenómeno.

Independent describe las 'Cataratas de sangre' como una inusual formación geográfica ubicada en la región de los Valles Secos de McMurdo. Como su nombre lo sugiere, se trata de un flujo de agua de color rojo, muy similar al de la sangre, que brota de manera súbita desde el glaciar. Su localización es de difícil acceso, solo posible ser visitado por cuerpo experimentado.

PUEDES VER: Arqueólogos descubren la tumba de un caballero medieval del siglo XIII bajo una heladería en Polonia

lr.pe

Algunas características de las 'Cataratas de sangre'

Según el medio Live Science, el agua de las 'Cataratas de sangre' es salada, ya que cuenta con una fuente independiente dentro del glaciar Taylor, siendo descubierta en 2017 a unos 400 metros bajo el hielo y a 90 metros de la llamativa cascada. No obstante, se desconoce el tamaño del embalse, pero lo investigadores creen que se formó cuando el agua de mar inundó los Valles Secos de Mcmurdo.

La hipótesis plantea que esto se habría dado antes que el glaciar Taylor se congelara por completo, aunque se desconoce el momento de esta inundación, con estimaciones que oscilan entre 5,5 millones y 20.000 años.

Aunque estos fueron los alcances más recientes con respecto al curioso origen de las 'Cataratas de sangre', el misterio se resolvió por primera vez en 2003. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks, citados por Independent, empleó tecnología de radar de eco y descubrió que el agua en movimiento posee el doble de sal del mar en la región.

¿Por qué las 'Cataratas de sangre' son de este color particular?

De acuerdo a la investigación realizada en 2003, el agua contiene una alta concentración de hierro, que se oxida al entrar en contacto con el aire y tiñe el flujo de tonos rojos, anaranjados e incluso marrones.

"Aunque parezca contradictorio, el agua libera calor al congelarse, y ese calor calienta el hielo aún más frío que la rodea. Esta fuente de calor dentro del glaciar Taylor, junto con la baja temperatura de congelación de la salmuera, permite que el agua salada fluya a través del hielo extremadamente frío", citó Independent.

Descongelada a pesar de estar en el glaciar más frío del mundo

El estudio científico titulado como 'An englacial hydrologic system of brine within a cold glacier: Blood Falls, McMurdo Dry Valleys, Antarctica', publicado en 2017, reveló que el agua es líquida, a pesar de que el glaciar se mantiene estable a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. "El glaciar Taylor es el glaciar más frío conocido que tiene agua que fluye de manera persistente", dijo la autora principal Erin Pettit, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón.

Notas relacionadas
Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

LEER MÁS
Antártida en fase crítica: cambios "abruptos" acelerados por el clima traería consecuencias catastróficas en el mundo, según investigadores

Antártida en fase crítica: cambios "abruptos" acelerados por el clima traería consecuencias catastróficas en el mundo, según investigadores

LEER MÁS
El increíble caso del explorador británico que desapareció hace 65 años en la Antártica: sus restos fueron hallados tras derretimiento de un glaciar

El increíble caso del explorador británico que desapareció hace 65 años en la Antártica: sus restos fueron hallados tras derretimiento de un glaciar

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

LEER MÁS
Toda una capa de la atmósfera se está reduciendo por los gases contaminantes

Toda una capa de la atmósfera se está reduciendo por los gases contaminantes

LEER MÁS
Descubre a Alcioneo, la galaxia más colosal del universo: tiene 160 veces el tamaño de la Vía Láctea

Descubre a Alcioneo, la galaxia más colosal del universo: tiene 160 veces el tamaño de la Vía Láctea

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Ciencia

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Desde el resfriado hasta la artritis: las 5 formas en las que kion es bueno para la salud, según la ciencia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota