'Cataratas de sangre' en la Antártida, esta es la explicación científica tras el fenómeno en el glaciar Taylor

La Antártida esconde muchos secretos, y uno de ellos es la presencia de una 'Catarata de sangre', que brota del glaciar Taylor y desemboca en el lago Bonney. Este fenómeno, que asombra a propios y extraños, fue documentado por primera vez en 1911 por Thomas Griffith Taylor, geógrafo, antropólogo y explorador, durante su expedición Terra Nova. Aunque el investigador atribuyó el color de estas aguas a las algas rojas, investigaciones científicas posteriores pudieron determinar la verdadera causa de este fenómeno.

Independent describe las 'Cataratas de sangre' como una inusual formación geográfica ubicada en la región de los Valles Secos de McMurdo. Como su nombre lo sugiere, se trata de un flujo de agua de color rojo, muy similar al de la sangre, que brota de manera súbita desde el glaciar. Su localización es de difícil acceso, solo posible ser visitado por cuerpo experimentado.

Algunas características de las 'Cataratas de sangre'

Según el medio Live Science, el agua de las 'Cataratas de sangre' es salada, ya que cuenta con una fuente independiente dentro del glaciar Taylor, siendo descubierta en 2017 a unos 400 metros bajo el hielo y a 90 metros de la llamativa cascada. No obstante, se desconoce el tamaño del embalse, pero lo investigadores creen que se formó cuando el agua de mar inundó los Valles Secos de Mcmurdo.

La hipótesis plantea que esto se habría dado antes que el glaciar Taylor se congelara por completo, aunque se desconoce el momento de esta inundación, con estimaciones que oscilan entre 5,5 millones y 20.000 años.

Aunque estos fueron los alcances más recientes con respecto al curioso origen de las 'Cataratas de sangre', el misterio se resolvió por primera vez en 2003. Un grupo de investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks, citados por Independent, empleó tecnología de radar de eco y descubrió que el agua en movimiento posee el doble de sal del mar en la región.

¿Por qué las 'Cataratas de sangre' son de este color particular?

De acuerdo a la investigación realizada en 2003, el agua contiene una alta concentración de hierro, que se oxida al entrar en contacto con el aire y tiñe el flujo de tonos rojos, anaranjados e incluso marrones.

"Aunque parezca contradictorio, el agua libera calor al congelarse, y ese calor calienta el hielo aún más frío que la rodea. Esta fuente de calor dentro del glaciar Taylor, junto con la baja temperatura de congelación de la salmuera, permite que el agua salada fluya a través del hielo extremadamente frío", citó Independent.

Descongelada a pesar de estar en el glaciar más frío del mundo

El estudio científico titulado como 'An englacial hydrologic system of brine within a cold glacier: Blood Falls, McMurdo Dry Valleys, Antarctica', publicado en 2017, reveló que el agua es líquida, a pesar de que el glaciar se mantiene estable a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. "El glaciar Taylor es el glaciar más frío conocido que tiene agua que fluye de manera persistente", dijo la autora principal Erin Pettit, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón.