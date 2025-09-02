El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) culminó la actualización de los mapas geológicos a escala 1:50,000 en los cuadrángulos de Ulcumayo y Tarma, ubicados en los departamentos de Cerro de Pasco y Junín, en la sierra central de Perú. Este trabajo se desarrolló como parte del Proyecto GR33, como parte de la actualización de la Carta Geológica Nacional.

La investigación permitió redefinir la organización de las rocas y reconocer nuevas unidades litoestratigráficas, divisiones de las rocas que se hacen para entender la historia geológica de una región. Estos resultados, que abarcan procesos magmáticos ocurridos hace más de 300 millones de años, guardan relación con zonas que concentran oro y con estructuras tectónicas activas que hoy son claves para la minería y la prevención de riesgos geológicos.

Ingemmet identificó nuevas fallas activas y vetas auríferas en Ulcumayo y Tarma. Foto: Ingemmet

¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes del Ingemmet?

Entre los descubrimientos más destacados figura la descripción detallada de fallas geológicas de gran importancia, como la Falla Huachón–Puco y la Falla Cayash. Esta última muestra indicios de posible actividad neotectónica, lo que la convierte en un elemento crucial para evaluar riesgos sísmicos en la región. En el caso de la Falla Huachón–Puco, se encontró que los procesos de cizallamiento han favorecido la formación de vetas de oro, actualmente explotadas de manera artesanal.

Hallazgos geológicos en la sierra peruana. Foto: Ingemmet

En el estudio realizado por el Ingemmet también se identificaron tres dominios geológicos con diferencias estructurales y litológicas, lo que ayuda a entender mejor la evolución tectónica de esta parte de la Cordillera Oriental. Además, la confirmación de eventos magmáticos desde el Mississippiano hasta el Triásico, comparables con rocas que en otros lugares contienen concentraciones importantes de oro, abre perspectivas para la exploración minera y para la gestión de los recursos naturales en la zona.

¿Por qué son importantes los mapas geológicos?

Los mapas actualizados elaborados por el Ingemmets son herramientas prácticas para diferentes sectores. En minería, por ejemplo, permiten ubicar con mayor precisión zonas con potencial aurífero, facilitando la exploración y reduciendo la incertidumbre en proyectos futuros. También ofrecen información clave para comprender cómo los procesos geológicos dieron origen a recursos minerales hoy de interés económico.

Además, al detallar fallas activas y estructuras con posible actividad neotectónica, los estudios contribuyen a la prevención de riesgos geológicos y a la planificación de obras de infraestructura en la sierra central. Para las autoridades locales y regionales, esta información resulta fundamental en el ordenamiento territorial, ya que ayuda a tomar decisiones más seguras sobre el uso del suelo, la ubicación de poblados y la gestión del riesgo ante sismos o deslizamientos.