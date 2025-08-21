HOYSuscripcion LR Focus

Así resolvió la Conmebol casos similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile
Narcos derriban helicóptero de Policía colombiana: al menos 8 muertos
Ciencia

¿Cuándo ocurrirá la ‘Luna Negra estacional’, el fenómeno que no se repetirá hasta 2027: Dónde y cuándo verlo en América Latina

La Luna Negra coincide con el cierre de la lluvia de meteoros Perseidas, destacando su relevancia en 2025. La última apareció en mayo de 2023, con la próxima prevista para agosto de 2028.

La Luna Negra ocurrirá en agosto de 2025: el raro fenómeno que no se repetirá hasta 2027. Foto: Freepik
La Luna Negra ocurrirá en agosto de 2025: el raro fenómeno que no se repetirá hasta 2027. Foto: Freepik

Este fin de semana, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único: la Luna Negra, un fenómeno raro que se suma a otros eventos astronómicos conocidos como la Luna Rosa, Luna Azul o Luna de Sangre ocurridos en lo que va el 2025. Durante la Luna Nueva, la cara iluminada de la Luna no se orienta hacia la Tierra, lo que provoca un cielo más oscuro de lo habitual. Sin embargo, a pesar de su singularidad, este fenómeno no será visible para los observadores.

Este fenómeno coincidirá con el cierre de la lluvia de meteoros Perseidas, lo que aumentara su importancia en el calendario astronómico. La última Luna Negra estacional tuvo lugar en mayo de 2023, y la siguiente ocurrirá el 20 de agosto de 2028. En cuanto a su variante mensual, que se produce cuando hay dos Lunas Nuevas en el mismo mes, no se volverá a ver hasta agosto de 2027.

PUEDES VER: Entérate en dónde y cómo ver el eclipse más largo de todo el siglo: ¿llegará a América Latina?

lr.pe

¿Qué es la luna negra y que diferencias tiene con la estacional?

La "Luna Negra" no es un término oficial en astronomía, pero se emplea para describir combinaciones inusuales de Lunas Nuevas en el calendario, en ellas hay dos tipos:

  • Luna negra mensual: Cuando hay dos Lunas Nuevas en el mismo mes.
  • Luna negra estacional: Cuando ocurren cuatro Lunas Nuevas en una misma estación, y la tercera recibe este nombre, "Luna Negra estacional".

La Luna Negra estacional de agosto 2025

Este fenómeno ocurrirá en agosto 2025, el cual sucede una vez cada 33 meses y lamentablemente no se podrá observar desde la Tierra. Su cara visible no refleja la luz solar hacia nuestro planeta, por lo tanto, dificulta su visibilidad en cielo nocturno.

La única excepción es durante un eclipse solar, cuando la silueta de la Luna bloquea parcial o totalmente la luz sola, como ocurrió en el Gran Eclipse Americano del 21 de agosto de 2017.

Horarios y fechas en los países de Sudamérica

  • Ecuador: 22 de agosto (23:00 p.m.)
  • Perú: 22 de agosto (23:00 p.m.)
  • Chile: 23 de agosto (00:00 a.m.)
  • Argentina: 23 de agosto (01:00 a.m.)
  • Bolivia: 23 agosto (00:00 a.m.)
  • Uruguay: 23 de agosto (01:00 a.m.)
