Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

La Antártida, considerado el continente más remoto e inexplorado, sufre transformaciones que sorprende incluso a los científicos. Los investigadores han observado cambios ambientales abruptos con riesgos tanto para la biodiversidad como para el clima global. Según un estudio reciente, el deshielo acelerado, la reducción de los hielos marinos y el debilitamiento de las corrientes oceánicas están alterando el equilibrio del continente. Las consecuencias no solo afectarán a su fauna, sino que también tendrán efectos para todos los que habitamos el planeta.

El deshielo eleva el riesgo de un colapso de las plataformas de hielo y una subida del nivel del mar con consecuencias en todo el mundo. Pero, ¿qué significa exactamente un cambio abrupto y cómo está impactando en la Antártida? Un artículo publicado en The Conversation por los autores del estudio detallan estas transformaciones y su impacto.

El deshielo del continente pone en riesgo a las especies de la Antártida. Foto: Euronews

PUEDES VER: El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

¿A qué le llaman un cambio abrupto los científicos?

Los científicos definen un cambio abrupto como una alteración climática o ambiental que ocurre mucho más rápido de lo que se esperaba. Estos cambios son preocupantes porque pueden desencadenar efectos en cadena que amplifiquen aún más los problemas. Por ejemplo, la disminución de la capa de hielo marino provoca un mayor calentamiento de los océanos, lo que a su vez acelera el derretimiento del hielo. Una vez que estos procesos comienzan, pueden ser difíciles o incluso imposibles de revertir en el corto plazo.

El hielo marino que rodea la Antártida ha disminuido drásticamente desde 2014. Foto: AFP

En el caso de la Antártida, los cambios abruptos comenzaron a ser más evidentes hace aproximadamente diez años. A diferencia del Ártico, donde el calentamiento global ha tenido un efecto más pronunciado, la Antártida había mantenido una respuesta más moderada. Sin embargo, en la última década, el ritmo del deshielo y la transformación de los ecosistemas ha sido alarmante.

Los cambios producidos por la reducción de hielos

Desde 2014, la cantidad de hielo ha disminuido a un ritmo que es dos veces más rápido que el de la región Ártica. El hielo marino actúa como un espejo natural, reflejando la radiación solar hacia el espacio. Cuando se pierde esa capa de hielo, la superficie del océano absorbe más calor, lo que aumenta la temperatura de las aguas circundantes.

Este aumento de las temperaturas no solo acelera el derretimiento de las plataformas de hielo flotantes, sino que también afecta a la fauna antártica. Especies como el pingüino emperador, que dependen del hielo para su hábitat y reproducción, enfrentan un futuro incierto. El cambio en la extensión del hielo marino puede alterar los patrones de alimentación y la supervivencia de muchos animales marinos, lo que a su vez tiene efectos en la cadena alimentaria global.

La desaceleración de las corrientes oceánicas

Otro cambio crítico que los científicos han observado en la región es el debilitamiento de las corrientes oceánicas profundas. Estas corrientes, conocidas como la Circulación Antártica de Inmersión, juegan un papel esencial en la regulación del clima global. Absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y distribuyen calor por los océanos, lo que ayuda a moderar las temperaturas globales.

Sin embargo, el deshielo en la región está afectando esta circulación, lo que podría tener efectos devastadores en el equilibrio del clima. Al igual que las corrientes del Atlántico, la circulación antártica está experimentando una desaceleración, lo que reduce la capacidad de los océanos para absorber oxígeno y nutrientes esenciales para los ecosistemas marinos. Esto podría alterar los patrones de vida marina y también afectar la forma en que el carbono es almacenado en el océano, exacerbando el calentamiento global.

La vida silvestre y los ecosistemas bajo amenaza

La vida en la Antártida está siendo profundamente afectada por estos cambios. A medida que las temperaturas aumentan y el hielo se derrite, las especies que habitan en la región enfrentan serias amenazas. El pingüino emperador, la especie más emblemática de la región, depende del hielo marino para criar a sus polluelos. La reducción de esta capa de hielo pone en peligro su supervivencia, así como la de otros animales que dependen del ecosistema antártico para alimentarse y reproducirse.

Además de la fauna, los ecosistemas marinos y terrestres también están siendo alterados. Los cambios en la temperatura y en las condiciones del hielo pueden hacer que los ecosistemas sean menos estables y más vulnerables. El aumento de la contaminación humana y la llegada de especies invasoras empeoran aún más la situación. Aunque existen esfuerzos de conservación, como el Tratado Antártico, que busca proteger esta región única, la rapidez de los cambios pone en duda la eficacia de estas medidas.