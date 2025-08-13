HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Científicos descubren en los gatos la ayuda para encontrar nuevos tratamientos contra el alzhéimer: "Es el modelo perfecto"

Un estudio de la Universidad de Edimburgo hallaron que los gatos y los humanos desarrollaron pérdida de la memoria de manera similar.

Los hallazgos resaltan que demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en los seres humanos se desarrollan de manera similar. Foto: Difusión

El alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, en un reciente estudio científico se ha descubierto que los gatos podrían ser la clave para desarrollar nuevos tratamientos para la demencia humana.

Expertos de la Universidad de Edimburgo realizaron un examen cerebral a 25 gatos que mostraron indicios de demencia, incluyendo confusión, alteración del sueño y aumento de la vocalización a lo largo de su vida. Ya que se supo los gatos desarrollan la pérdida de la memoria similar a los humanos.

¿Qué descubrieron los científicos sobre los gatos con el alzheimer?

Recientemente, se ha identificado una acumulación de beta-amiloide, una proteína tóxica que es una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer. Este hallazgo ha sido aclamado por los científicos como un "modelo natural perfecto" para estudiar esta devastadora enfermedad, ya que podría ofrecer una valiosa herramienta para el desarrollo de nuevos tratamientos dirigidos a los humanos.

Los investigadores esperan que este descubrimiento sea clave para avanzar en el tratamiento y la comprensión de los mecanismos subyacentes del Alzheimer, acercándonos a nuevas terapias más efectivas.

¿Cómo se relaciona la demencia y los gatos?

El Dr. Robert McGeachan, director del estudio en la Escuela Real (Dick) de Estudios Veterinarios de la Universidad de Edimburgo, comentó: "La demencia es una enfermedad devastadora, sin importar si afecta a humanos, gatos o perros. Nuestros hallazgos destacan las sorprendentes similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en los seres humanos."

"Este descubrimiento abre nuevas oportunidades para investigar si los tratamientos prometedores para la enfermedad de Alzheimer en humanos podrían, también, beneficiar a nuestras mascotas envejecidas."

Las imágenes obtenidas mediante microscopía de gatos mayores que habían mostrado síntomas de demencia felina revelaron una acumulación de beta-amiloide dentro de las sinapsis, las conexiones entre las células cerebrales. Este hallazgo fortalece la idea de que el Alzheimer y la demencia felina comparten mecanismos biológicos similares, lo que podría allanar el camino para tratamientos más amplios.

