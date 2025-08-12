No es Bolivia: descubre el segundo país de Sudamérica que no tiene salida al mar

Paraguay es el segundo país de Sudamérica que no tiene salida al mar al igual que Bolivia. Foto: Composición LR

A nivel mundial, existen 44 países sin litoral marítimo, lo que significa que no tienen acceso directo a un océano ni a un mar cerrado como el Mediterráneo. En Sudamérica, uno de los casos más conocidos es Bolivia, que, a pesar de contar con varios cuerpos fluviales importantes, no tiene presencia marítima. A lo largo de los años, Bolivia ha tenido que adaptar diversas estrategias para compensar esta falta de acceso al mar, buscando alternativas comerciales y logísticas para sostener su desarrollo económico y mantener relaciones internacionales.

Aunque muchos asocian la falta de acceso al mar únicamente con Bolivia, la realidad es que hay otro país en Sudamérica que también enfrenta esta condición. A pesar de que esta segunda nación está rodeado por ríos importantes, como el río Paraná, el país depende de acuerdos con sus vecinos para el acceso a puertos marítimos. Este tipo de países, conocidos como "estados sin litoral", enfrentan desafíos significativos en términos económicos, logísticos y diplomáticos, tal como señala la web científica Britannica.

¿Cuál es el país sudamericano aparte de Bolivia que no tiene mar?

Aparte de Bolivia, Paraguay es el segundo país de Sudamérica sin acceso directo al mar, siendo conocido como el "corazón de América". Desde su independencia en 1811, Paraguay ha sido un país sin litoral, a diferencia de Bolivia, que perdió su acceso al océano Pacífico en el siglo XIX. Sin embargo, esta condición no ha impedido el desarrollo económico y social del país.

Paraguay ha podido superar la falta de costas marítimas, gracias a sus territorios fluviales como los ríos principales. Estos ríos le permiten acceder al comercio internacional a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, conectando el país con los puertos de Argentina y Uruguay y facilitando el transporte de mercancías hacia el océano Atlántico.

La Armada Paraguaya juega un papel crucial en la protección de estos canales y en la circulación de productos por los ríos. También, el país ha establecido acuerdos con sus países vecinos para tener acceso a sus puertos, lo que ha sido clave para su integración en la economía global.

El río Paraná es una alternativa importante para Paraguay, ya que conecta varios puertos y compensa su falta su acceso directo al mar. Foto: BBC

Conoce otros países del mundo que no tienen acceso al mar