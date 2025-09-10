HOYSuscripcion LR Focus

USA

EEUU impone nuevo requisito para solicitar visas de turismo, estudio y negocios: podría ser más difícil calificar este 2025

USCIS apoya la medida para aumentar la transparencia en el proceso migratorio, aunque se prevé que impacte negativo.

El Departamento de Estado de EEUU modificó los requisitos para la visa de no inmigrante.
El Departamento de Estado de EEUU modificó los requisitos para la visa de no inmigrante. | Composición LR

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, desde el domingo 7 de septiembre de 2025, los solicitantes de visas de no inmigrante deberán cumplir con un nuevo requisito: demostrar que residen en el país desde el cual realizan la solicitud. Esta medida, que ya entró en vigencia, afecta a quienes tramitan visas de turismo, negocios, estudio y trabajo temporal.

Este cambio podría dificultar el proceso para quienes gestionan una cita en una embajada o consulado estadounidense fuera de su país de nacionalidad o residencia actual. Además, se aclaró que las tarifas de los visados no serán reembolsadas ni transferibles.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

USCIS anuncia cambios en las visas a Estados Unidos

El Departamento de Estado especificó que la normativa aplica a todas las visas de corto plazo, como las categorías B1/B2 (turismo y negocios), así como también a las visas estudiantiles y laborales temporales. La medida, según la entidad, busca reforzar los criterios de elegibilidad al momento de presentar una solicitud y evitar que personas sin vínculos establecidos con el país de trámite accedan al territorio estadounidense por vías indirectas.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) respaldó de inmediato la implementación del nuevo requisito. La agencia federal afirmó que el objetivo principal es garantizar mayor transparencia en el proceso migratorio y agilizar el análisis de antecedentes de las personas solicitantes.

PUEDES VER: Niño de 9 años ingresa a universidad en EEUU tras aprobar examen para superdotados: sueña con ser neurocirujano

lr.pe

¿Cómo afecta a quienes solicitan visas para Estados Unidos?

Esta actualización normativa representa un nuevo obstáculo para miles de personas que desean ingresar a Estados Unidos por motivos turísticos, académicos o profesionales. La imposición del requisito de residencia en el país desde el cual se solicita la visa implica que, en muchos casos, las personas deberán regresar a su lugar de origen o residencia formal para poder iniciar el trámite, lo que podría implicar costos adicionales y demoras.

El impacto de esta disposición se refleja directamente en la industria del turismo. Según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, en 2024, las y los turistas internacionales gastaron US$181.000 millones en el país. Sin embargo, en 2025 se proyecta una caída de hasta US$12.500 millones en ingresos por turismo extranjero, de acuerdo con estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

