EEUU impone nuevo requisito para solicitar visas de turismo, estudio y negocios: podría ser más difícil calificar este 2025

El Departamento de Estado de EEUU modificó los requisitos para la visa de no inmigrante. | Composición LR

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, desde el domingo 7 de septiembre de 2025, los solicitantes de visas de no inmigrante deberán cumplir con un nuevo requisito: demostrar que residen en el país desde el cual realizan la solicitud. Esta medida, que ya entró en vigencia, afecta a quienes tramitan visas de turismo, negocios, estudio y trabajo temporal.

Este cambio podría dificultar el proceso para quienes gestionan una cita en una embajada o consulado estadounidense fuera de su país de nacionalidad o residencia actual. Además, se aclaró que las tarifas de los visados no serán reembolsadas ni transferibles.

USCIS anuncia cambios en las visas a Estados Unidos

El Departamento de Estado especificó que la normativa aplica a todas las visas de corto plazo, como las categorías B1/B2 (turismo y negocios), así como también a las visas estudiantiles y laborales temporales. La medida, según la entidad, busca reforzar los criterios de elegibilidad al momento de presentar una solicitud y evitar que personas sin vínculos establecidos con el país de trámite accedan al territorio estadounidense por vías indirectas.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) respaldó de inmediato la implementación del nuevo requisito. La agencia federal afirmó que el objetivo principal es garantizar mayor transparencia en el proceso migratorio y agilizar el análisis de antecedentes de las personas solicitantes.

¿Cómo afecta a quienes solicitan visas para Estados Unidos?

Esta actualización normativa representa un nuevo obstáculo para miles de personas que desean ingresar a Estados Unidos por motivos turísticos, académicos o profesionales. La imposición del requisito de residencia en el país desde el cual se solicita la visa implica que, en muchos casos, las personas deberán regresar a su lugar de origen o residencia formal para poder iniciar el trámite, lo que podría implicar costos adicionales y demoras.

El impacto de esta disposición se refleja directamente en la industria del turismo. Según datos de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, en 2024, las y los turistas internacionales gastaron US$181.000 millones en el país. Sin embargo, en 2025 se proyecta una caída de hasta US$12.500 millones en ingresos por turismo extranjero, de acuerdo con estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).