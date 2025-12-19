Estados Unidos estrenaría un cuarto color en los semáforos solo para cierto tipo de vehículos. | Difusión

Estados Unidos estrenaría un cuarto color en los semáforos solo para cierto tipo de vehículos. | Difusión

En Estados Unidos, investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte vienen realizando pruebas para evaluar la posibilidad de sumar un cuarto color a los semáforos tradicionales. Esta innovación busca optimizar la circulación en las intersecciones urbanas, especialmente ante el creciente uso de vehículos autónomos.

Según reportes de The Associated Press, la propuesta plantea incorporar una luz blanca como nueva señalización. Su objetivo sería facilitar la coordinación entre autos sin conductor y aquellos manejados por personas, lo que promueve una convivencia más fluida y segura en las vías.

¿Para qué serviría la luz blanca en el semáforo?

El desarrollo de esta innovadora fase del sistema de semáforos ha estado a cargo de un equipo de investigación liderado por el doctor Ali Hajbabaie, docente de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

De acuerdo con el especialista, la incorporación de una luz blanca en el semáforo busca brindar una señal clara a los conductores convencionales, indicándoles que los vehículos autónomos están gestionando el paso por la intersección.

“La luz blanca es la señal para que los conductores humanos simplemente sigan el flujo de coches frente a ellos, ya que los vehículos autónomos negocian el cruce de manera automática”, resaltó el investigador.

¿En qué momento se activará el semáforo inteligente?

Esta nueva tecnología no busca reemplazar las luces tradicionales del semáforo, roja, amarilla y verde, sino sumarse a ellas como una herramienta de apoyo. Según los ensayos mencionados por Reuters, la luz blanca solo se activará cuando el sistema detecte que una gran cantidad de vehículos autónomos se aproxima a una intersección.

“El sistema permitirá que los AVs colaboren para atravesar las intersecciones de forma más fluida, mientras los conductores humanos solo tendrán que acompañar el movimiento del tráfico liderado por estos vehículos”, explicó Hajbabaie.

Uno de los principales beneficios de esta propuesta es la mejora del flujo vehicular. De acuerdo con los investigadores, la activación del llamado “modo blanco” podría reducir los tiempos de espera en hasta un 94% en zonas con alta presencia de autos autónomos. Incluso en intersecciones donde apenas el 10% de los vehículos son autónomos, se espera una disminución de hasta el 3% en los retrasos.

¿Cuándo se verá el nuevo semáforo?

Las primeras pruebas de esta tecnología se llevarán a cabo en entornos controlados, donde el tránsito de vehículos autónomos ya es habitual. Uno de los lugares que se perfila como candidato ideal son los puertos, debido a su alta actividad, escasa presencia de peatones y rutinas operativas muy predecibles. Estas condiciones hacen que sea un espacio adecuado para evaluar si el sistema realmente funciona.

Cabe señalar que según especialistas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la elección del color blanco para la nueva señal es, en realidad, arbitraria. Lo fundamental no es el color en sí, sino que el mensaje sea claro y universal, para que los conductores humanos lo identifiquen sin margen de duda como una señal de alerta y guía.