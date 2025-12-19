HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

USA

Estados Unidos busca revolucionar el tránsito urbano con la llegada de un cuarto color en los semáforos

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, dijeron que este nuevo olor en el semáforo no reemplazará a los tradicionales, sino que se activará en presencia en cierto tipo de vehículos.

Estados Unidos estrenaría un cuarto color en los semáforos solo para cierto tipo de vehículos.
Estados Unidos estrenaría un cuarto color en los semáforos solo para cierto tipo de vehículos. | Difusión

En Estados Unidos, investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte vienen realizando pruebas para evaluar la posibilidad de sumar un cuarto color a los semáforos tradicionales. Esta innovación busca optimizar la circulación en las intersecciones urbanas, especialmente ante el creciente uso de vehículos autónomos.

Según reportes de The Associated Press, la propuesta plantea incorporar una luz blanca como nueva señalización. Su objetivo sería facilitar la coordinación entre autos sin conductor y aquellos manejados por personas, lo que promueve una convivencia más fluida y segura en las vías.

PUEDES VER: Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

lr.pe

¿Para qué serviría la luz blanca en el semáforo?

El desarrollo de esta innovadora fase del sistema de semáforos ha estado a cargo de un equipo de investigación liderado por el doctor Ali Hajbabaie, docente de Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

De acuerdo con el especialista, la incorporación de una luz blanca en el semáforo busca brindar una señal clara a los conductores convencionales, indicándoles que los vehículos autónomos están gestionando el paso por la intersección.

“La luz blanca es la señal para que los conductores humanos simplemente sigan el flujo de coches frente a ellos, ya que los vehículos autónomos negocian el cruce de manera automática”, resaltó el investigador.

PUEDES VER: EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

lr.pe

¿En qué momento se activará el semáforo inteligente?

Esta nueva tecnología no busca reemplazar las luces tradicionales del semáforo, roja, amarilla y verde, sino sumarse a ellas como una herramienta de apoyo. Según los ensayos mencionados por Reuters, la luz blanca solo se activará cuando el sistema detecte que una gran cantidad de vehículos autónomos se aproxima a una intersección.

“El sistema permitirá que los AVs colaboren para atravesar las intersecciones de forma más fluida, mientras los conductores humanos solo tendrán que acompañar el movimiento del tráfico liderado por estos vehículos”, explicó Hajbabaie.

Uno de los principales beneficios de esta propuesta es la mejora del flujo vehicular. De acuerdo con los investigadores, la activación del llamado “modo blanco” podría reducir los tiempos de espera en hasta un 94% en zonas con alta presencia de autos autónomos. Incluso en intersecciones donde apenas el 10% de los vehículos son autónomos, se espera una disminución de hasta el 3% en los retrasos.

PUEDES VER: Gobierno de EE.UU. propone que extranjeros se tomen una selfie como prueba de que salieron legalmente del país

lr.pe

¿Cuándo se verá el nuevo semáforo?

Las primeras pruebas de esta tecnología se llevarán a cabo en entornos controlados, donde el tránsito de vehículos autónomos ya es habitual. Uno de los lugares que se perfila como candidato ideal son los puertos, debido a su alta actividad, escasa presencia de peatones y rutinas operativas muy predecibles. Estas condiciones hacen que sea un espacio adecuado para evaluar si el sistema realmente funciona.

Cabe señalar que según especialistas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, la elección del color blanco para la nueva señal es, en realidad, arbitraria. Lo fundamental no es el color en sí, sino que el mensaje sea claro y universal, para que los conductores humanos lo identifiquen sin margen de duda como una señal de alerta y guía.

Notas relacionadas
Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

Gobierno de Donald Trump publica parte de los archivos del caso Epstein tras presión y criticas del Congreso

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con una millonaria inversión de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

LEER MÁS
Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

Trump logra apoyo de la ONU a su plan para Gaza, pero la falta de detalles ensombrecen su futuro y genera críticas

LEER MÁS
Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

Milei viajará a EE. UU. para participar del sorteo del Mundial de Fútbol 2026 y fortalecer relaciones con Trump

LEER MÁS
Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

Estos son los requisitos de USCIS para renovar tu permiso de trabajo en Estados Unidos en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Histórico y emblemático café de Estados Unidos anuncia su cierre definitivo tras más de cuatro décadas

Histórico y emblemático café de Estados Unidos anuncia su cierre definitivo tras más de cuatro décadas

LEER MÁS
Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

LEER MÁS
Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

LEER MÁS
EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

EE.UU. planea exigir el historial de redes sociales de los últimos 5 años a extranjeros que ingresen al país

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

USA

Histórico y emblemático café de Estados Unidos anuncia su cierre definitivo tras más de cuatro décadas

Conoce las multas de ICE para inmigrantes indocumentados: montos podrían ascender hasta US$1.000 al día

Green Card para inmigrantes: DHS plantea reducir el tiempo para obtener la residencia permanente en EE.UU.

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025