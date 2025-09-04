Nuevas advertencias. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados si cometen fraude electoral.

Además, el gobierno de Donald Trump señaló que los residentes permanentes perderán la oportunidad de obtener la ciudadanía americana si votan ilegalmente o intentan registrarse para participar en los comicios.

A través de X (antes Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a votar en las elecciones federales.

"Los extranjeros que hayan votado ilegalmente o intentado registrarse para votar enfrentarán consecuencias rápidas y severas. No socavarán la voluntad del pueblo estadounidense", escribió en la mencionada red social. Desde 1996 hay una ley que castiga con multas y penas de cárcel a los inmigrantes que voten ilegalmente.

Ahora los inmigrantes con Green Card también pueden ser arrestados y posteriormente deportados de Estados Unidos si cometen fraude electoral.

Donald Trump y el fraude electoral en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump ordenó la actualización del sistema SAVE para evitar que personas sin ciudadanía americana voten en elecciones federales de Estados Unidos.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) detalló que la mejora en el sistema permitirá a las autoridades verificar con mayor precisión el estatus migratorio de las personas que buscan registrarse para votar.

El programa Verificación Sistemática de Extranjeros para el Acceso a los Derechos (SAVE) es una herramienta que permite a las agencias gubernamentales confirmar si una persona tiene ciudadanía americana o un estatus migratorio válido.