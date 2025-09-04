HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados de EEUU si cometen fraude electoral

Donald Trump actualizó el sistema SAVE y USCIS anunció que inmigrantes con Green Card serán deportados por fraude electoral.

USCIS anuncia que inmigrantes serán deportados por Donald Trump si cometen fraude electoral.
USCIS anuncia que inmigrantes serán deportados por Donald Trump si cometen fraude electoral. | Composición LR

Nuevas advertencias. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados si cometen fraude electoral.

Además, el gobierno de Donald Trump señaló que los residentes permanentes perderán la oportunidad de obtener la ciudadanía americana si votan ilegalmente o intentan registrarse para participar en los comicios.

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo' Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

USCIS confirma que inmigrantes serán deportados si cometen fraude electoral

A través de X (antes Twitter), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a votar en las elecciones federales.

"Los extranjeros que hayan votado ilegalmente o intentado registrarse para votar enfrentarán consecuencias rápidas y severas. No socavarán la voluntad del pueblo estadounidense", escribió en la mencionada red social. Desde 1996 hay una ley que castiga con multas y penas de cárcel a los inmigrantes que voten ilegalmente.

Ahora los inmigrantes con Green Card también pueden ser arrestados y posteriormente deportados de Estados Unidos si cometen fraude electoral.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados si cometen fraude electoral. Foto: composición LR

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los inmigrantes con Green Card serán arrestados y deportados si cometen fraude electoral. Foto: composición LR

PUEDES VER: Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: 'Amenaza directa contra Maduro'

lr.pe

Donald Trump y el fraude electoral en Estados Unidos

El gobierno de Donald Trump ordenó la actualización del sistema SAVE para evitar que personas sin ciudadanía americana voten en elecciones federales de Estados Unidos.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) detalló que la mejora en el sistema permitirá a las autoridades verificar con mayor precisión el estatus migratorio de las personas que buscan registrarse para votar.

El programa Verificación Sistemática de Extranjeros para el Acceso a los Derechos (SAVE) es una herramienta que permite a las agencias gubernamentales confirmar si una persona tiene ciudadanía americana o un estatus migratorio válido.

Notas relacionadas
Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

Green Card para inmigrantes en EEUU: los nuevos requisitos de USCIS para obtener la residencia permanente en septiembre de 2025

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

LEER MÁS
Peruana logra su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

Peruana logra su Green Card en menos de 3 meses y sin un abogado migratorio en EEUU: "No pensé que sería simple"

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

LEER MÁS
Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

LEER MÁS
Senador de Illinois solicita audiencia por amenazas de Trump de desplegar tropas federales de EEUU en Chicago

Senador de Illinois solicita audiencia por amenazas de Trump de desplegar tropas federales de EEUU en Chicago

LEER MÁS
Jueza de EEUU anula recorte de más de US$2.000 millones impuesto por Trump a la Universidad de Harvard

Jueza de EEUU anula recorte de más de US$2.000 millones impuesto por Trump a la Universidad de Harvard

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Giorgio Armani: esta es la fortuna y herencia que deja el famoso diseñador de moda tras su muerte

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Japonesa queda encantada con pan con chicharrón y pide votar por Perú en 'Mundial de desayunos' de Ibai: "Estoy apoyando"

USA

Nicolás Maduro asegura que los ataques de EEUU contra su régimen es "por el petróleo": "Lo quieren gratis"

Estados Unidos congela fondos del yerno del ministro de Defensa de Venezuela por boda millonaria que supera US$300.000

Senador de Illinois solicita audiencia por amenazas de Trump de desplegar tropas federales de EEUU en Chicago

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a la clínica Cayetano Heredia

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota