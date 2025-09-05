Donald Trump endurecería el examen de USCIS para limitar el acceso de inmigrantes a la ciudadanía americana. | Composición LR

El presidente Donald Trump quiere hacer más difícil el examen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para evitar que los inmigrantes obtengan la ciudadanía americana.

La nueva medida busca aumentar el puntaje mínimo y añadir nuevas pruebas para endurecer la naturalización de extranjeros. Además, se pretende incluir un ensayo escrito y reactivar entrevistas con vecinos de los solicitantes.

Donald Trump y el examen de ciudadanía americana

La administración de Donald Trump busca elevar el nivel de exigencia del examen de USCIS para dificultar el acceso a la ciudadanía americana.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó que se pretende implementar un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los inmigrantes.

Esta medida se sumaría a la orden que dio Trump para revocar la ciudadanía americana a inmigrantes naturalizados que cometan delitos como terrorismo, espionaje, violaciones de derechos humanos o crímenes graves.

USCIS y el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía americana

El tiempo de residencia sigue siendo un requisito clave para la naturalización. Según USCIS, la mayoría de los inmigrantes debe vivir al menos cinco años como residentes permanentes antes de poder solicitar la ciudadanía americana.

Para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, el tiempo mínimo de residencia es de tres años. Además, todos los solicitantes deben aprobar un examen de inglés y las pruebas cívicas para completar el proceso de naturalización.