USA

Trump quiere hacer más difícil el examen de USCIS para evitar que inmigrantes obtengan la ciudadanía americana

Donald Trump busca elevar el nivel de exigencia del examen de USCIS para dificultar la obtención de la ciudadanía americana.

Donald Trump endurecería el examen de USCIS para limitar el acceso de inmigrantes a la ciudadanía americana.
Donald Trump endurecería el examen de USCIS para limitar el acceso de inmigrantes a la ciudadanía americana.

El presidente Donald Trump quiere hacer más difícil el examen del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para evitar que los inmigrantes obtengan la ciudadanía americana.

La nueva medida busca aumentar el puntaje mínimo y añadir nuevas pruebas para endurecer la naturalización de extranjeros. Además, se pretende incluir un ensayo escrito y reactivar entrevistas con vecinos de los solicitantes.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

Donald Trump y el examen de ciudadanía americana

La administración de Donald Trump busca elevar el nivel de exigencia del examen de USCIS para dificultar el acceso a la ciudadanía americana.

En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicó que se pretende implementar un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los inmigrantes.

Esta medida se sumaría a la orden que dio Trump para revocar la ciudadanía americana a inmigrantes naturalizados que cometan delitos como terrorismo, espionaje, violaciones de derechos humanos o crímenes graves.

Donald Trump quiere hacer más difícil el examen de USCIS para evitar que los inmigrantes obtengan la ciudadanía americana.

Donald Trump quiere hacer más difícil el examen de USCIS para evitar que los inmigrantes obtengan la ciudadanía americana. Foto: composición LR

PUEDES VER: Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

USCIS y el tiempo de residencia para obtener la ciudadanía americana

El tiempo de residencia sigue siendo un requisito clave para la naturalización. Según USCIS, la mayoría de los inmigrantes debe vivir al menos cinco años como residentes permanentes antes de poder solicitar la ciudadanía americana.

Para los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, el tiempo mínimo de residencia es de tres años. Además, todos los solicitantes deben aprobar un examen de inglés y las pruebas cívicas para completar el proceso de naturalización.

