USA

USCIS y las buenas noticias para inmigrantes: requisitos actualizados para evitar la deportación de EEUU en 2025

No todos los inmigrantes son elegibles para estas exenciones; existe un listado de criterios que estableció el USCIS.

El USCIS aclaró que no todos inmigrantes pueden acceder al beneficio.
El USCIS aclaró que no todos inmigrantes pueden acceder al beneficio. | USCIS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó la vigencia de las últimas actualizaciones que permiten a los inmigrantes en Estados Unidos solicitar una exención para evitar la deportación por vencimiento del estatus legal.

Hasta agosto de 2025, el USCIS estableció que quienes soliciten una excepción migratoria deben usar exclusivamente las ediciones vigentes de los formularios disponibles en la página web de la agencia federal.

lr.pe

¿Cuáles son los documentos necesarios para solicitar una exención en Estados Unidos?

Según el USCIS, existen dos formularios principales para tramitar una excepción migratoria en Estados Unidos, dependiendo del momento en que se determina la inadmisibilidad y del perfil del solicitante:

¿Quiénes no califican para la exención migratoria en Estados Unidos?

El USCIS ha especificado que no todos los inmigrantes son elegibles para recibir una excepción bajo la ley migratoria. Existen criterios estrictos que determinan quiénes quedan fuera del proceso:

  • Personas con un Formulario I-485 pendiente de resolución para ajuste de estatus.
  • Inmigrantes con procedimientos de remoción o deportación aún abiertos ante una corte migratoria.
  • Casos con una orden final de expulsión o una salida voluntaria no cumplida ni resuelta legalmente.
  • Inmigrantes con una orden de deportación anterior reinstalada.
  • Solicitantes que no puedan demostrar que su cónyuge o padre, ciudadano o residente permanente, sufriría una dificultad extrema si se negara la admisión.
