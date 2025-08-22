HOYSuscripcion LR Focus

El doctor que comió heces para frenar una epidemia
Historias Estados Unidos

"Papá, me van a dar un corazón": niña conmueve al lograr trasplante después de 4 operaciones y 200 días en hospital de EEUU

Nacida con múltiples defectos cardíacos, Ava enfrentó varias cirugías a corazón abierto antes de ser diagnosticada con insuficiencia cardíaca.

Ava Cooper necesitaba un trasplante de corazón.
Ava Cooper, una niña de 11 años, permaneció internada en el Hospital Infantil de la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, a la espera de un trasplante de corazón que pudiera salvarle la vida. Desde su nacimiento, los problemas cardíacos le impidieron disfrutar su infancia con normalidad.

Finalmente, luego de más de 200 días de incertidumbre, los doctores le confirmaron que existía un donante dispuesto a entregar su corazón para que ella pudiera seguir viviendo. “Papá, me van a dar un corazón”, contó emocionada tras haber sido incluida en la lista de espera en 2024 por una insuficiencia cardíaca.

Ava Cooper necesitaba un trasplante de corazón

Nació con múltiples defectos cardíacos congénitos. Su corazón presentaba una serie de malformaciones: un orificio en el órgano, cámaras invertidas, ubicación anormal y una válvula pulmonar obstruida. “Su primer procedimiento quirúrgico fue a los seis días de nacida, y antes de cumplir los cinco años ya había atravesado cuatro cirugías a corazón abierto”, detalla el informe clínico del hospital.

Tras algunos años sin complicaciones, su madre, Jamie Cooper, la llevó de urgencia porque presentaba dificultades para respirar. Fue entonces cuando los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca y determinaron que solo un trasplante podría salvarla.

Mientras esperaban un donante, sus padres y el hospital hicieron que Ava pudiera sobrellevar la situación. “Cenábamos los domingos, organizamos una fiesta de cumpleaños para la hermana de Ava en su habitación del hospital e incluso llevamos regalos para abrir en la mañana de Navidad”, contó su papá, Jamie Cooper.

Ava Cooper se recupera del trasplante de corazón en Estados Unidos

La doctora Madeleine Townsend fue quien recibió la notificación sobre la existencia de un donante compatible para la menor. "Me van a dar un corazón", fue lo primero que dijo al enterarse. Al día siguiente, se realizó con éxito la operación que le dio a Ava una segunda oportunidad en la vida.

Un mes después de la cirugía, Ava recibió el alta médica y regresó a su casa. “No podía creer que realmente estuviera sucediendo”, dijo emocionada. Agregó que lo que más deseaba era volver a su cama y estar con su perro.

“Estoy emocionada por ver a mis amigos, ir de excursión y hacer proyectos de arte otra vez”, expresó.

