USCIS alerta sobre sanciones por fraude migratorio en ciudadanía americana. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que los inmigrantes enfrentarán sanciones graves si falsifican información durante el proceso de naturalización.

USCIS también informó que el gobierno de Donald Trump reforzó los controles para detectar fraudes migratorios en las solicitudes de ciudadanía americana. Ahora los extranjeros que presenten documentos falsos se expondrán a consecuencias penales.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la manipulación de datos, la falsificación de documentos oficiales o las declaraciones falsas bajo juramento para obtener la ciudadanía americana pueden considerarse delitos graves.

En esos casos, los inmigrantes podrían ser procesados penalmente y perder cualquier beneficio migratorio obtenido de manera irregular.

Además, en medio de las deportaciones masivas, el presidente Donald Trump ordenó iniciar procesos civiles para revocar la ciudadanía americana de inmigrantes naturalizados que cometan delitos graves como terrorismo, espionaje, violaciones de derechos humanos o fraude migratorio.

Foto: composición LR

Donald Trump y el fraude migratorio en Estados Unidos

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que los inmigrantes involucrados en fraude migratorio podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares.

La advertencia surgió después de que el gobierno de Donald Trump informara que un inmigrante colombiano había planeado falsificar historias de asilo para engañar al sistema migratorio del país.

Por ello, la agencia indicó que mantener una conducta moral adecuada es fundamental para obtener y conservar la ciudadanía americana en 2025.