USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

Inmigrantes no tendrán Green Card tras no cumplir requisitos esenciales ante USCIS en Estados Unidos. | Composición LR

Inmigrantes no tendrán Green Card tras no cumplir requisitos esenciales ante USCIS en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mantiene una política estricta al momento de otorgar una Green Card o ciudadanía americana a inmigrantes en Estados Unidos.

La conocida "tarjeta verde" abre grandes posibilidades a las personas para obtener una mejor vida. Los migrantes que tengan este documento podrán tener un mejor acceso a trabajos legales y establecer una vida tranquila dentro del país.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

¿Qué requisitos demanda USCIS para entregar la Green Card?

La política migratoria de Donald Trump aumenta con más fuerza. Ante ello, USCIS también decidió solicitar requisitos básicos a los inmigrantes que decidan postular a una Green Card en 2025.

Un patrocinador, sea familiar o empleador, que entregue una petición inicial.

Ingresar de forma legal a Estados Unidos con una visa válida de turista, estudiante o trabajo.

con una visa válida de turista, estudiante o trabajo. No tener delitos graves, pagar impuestos y tener un respeto por las leyes americanas.

Demostrar que puedes mantenerte sin tener dependencia del Gobierno de EE.UU.

¿Qué responsabilidades deben cumplir los inmigrantes con Green Card en EE.UU.?

Así como tener una Green Card te abre grandes oportunidades en EE.UU., también requiere una responsabilidad importante. Cualquier acción errónea puede generar peligro a tu residencia permanente.

Inscribirse en el Servicio Selectivo, si es un hombre de 18 a 25 años de edad.

Tener siempre la Green Card a la mano.

En el periodo de los 10 de mudanza, presentar la nueva dirección al USCIS.

No estar periodos largos fuera del territorio estadounidense.

Declarar y pagar impuestos.

Cumplir con las leyes a nivel local, estatal y federal.

¿Cómo dar seguimiento a la entrega de la Green Card?