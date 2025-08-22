HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
USA

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

USCIS asegura que cualquier inmigrante con Green Card se encuentra protegido por las leyes de EE.UU.

Inmigrantes no tendrán Green Card tras no cumplir requisitos esenciales ante USCIS en Estados Unidos.
Inmigrantes no tendrán Green Card tras no cumplir requisitos esenciales ante USCIS en Estados Unidos.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) mantiene una política estricta al momento de otorgar una Green Card o ciudadanía americana a inmigrantes en Estados Unidos.

La conocida "tarjeta verde" abre grandes posibilidades a las personas para obtener una mejor vida. Los migrantes que tengan este documento podrán tener un mejor acceso a trabajos legales y establecer una vida tranquila dentro del país.



¿Qué requisitos demanda USCIS para entregar la Green Card?

La política migratoria de Donald Trump aumenta con más fuerza. Ante ello, USCIS también decidió solicitar requisitos básicos a los inmigrantes que decidan postular a una Green Card en 2025.

  • Un patrocinador, sea familiar o empleador, que entregue una petición inicial.
  • Ingresar de forma legal a Estados Unidos con una visa válida de turista, estudiante o trabajo.
  • No tener delitos graves, pagar impuestos y tener un respeto por las leyes americanas.
  • Demostrar que puedes mantenerte sin tener dependencia del Gobierno de EE.UU.



¿Qué responsabilidades deben cumplir los inmigrantes con Green Card en EE.UU.?

Así como tener una Green Card te abre grandes oportunidades en EE.UU., también requiere una responsabilidad importante. Cualquier acción errónea puede generar peligro a tu residencia permanente.

  • Inscribirse en el Servicio Selectivo, si es un hombre de 18 a 25 años de edad.
  • Tener siempre la Green Card a la mano.
  • En el periodo de los 10 de mudanza, presentar la nueva dirección al USCIS.
  • No estar periodos largos fuera del territorio estadounidense.
  • Declarar y pagar impuestos.
  • Cumplir con las leyes a nivel local, estatal y federal.



¿Cómo dar seguimiento a la entrega de la Green Card?

  • Accede a tu cuenta en línea USCIS: se podrá ver actualizaciones automáticas sobre el caso y cuando el trámite proceda a "envío", se compartirá el número de rastreo de USPS.
  • Consulta tu caso: en caso de no tener cuenta en línea, puedes ver si se envió la Green Card con la herramienta "Estatus del caso en línea" tras ingresar tu número de recibo.
  • Inscribirse a Informe Delivery: se puede recibir diariamente imágenes del correo que llega al domicilio, alertas por correo electrónico o mensaje de texto y hasta instrucciones al cartero para facilitar la entrega
