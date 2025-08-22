HOYSuscripcion LR Focus

RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
El doctor que comió heces para frenar una epidemia
La increíble historia del 'hombre oruga', la estrella del circo freak que brillaba en EEUU fumando y afeitándose sin brazos

El príncipe Radian fascinaba a miles de curiosos en Nueva York por su capacidad para realizar actividades cotidianas sin extremidades.

Radian logró casarse y tener cuatro hijos.
Radian logró casarse y tener cuatro hijos.

Considerado una leyenda de los circos freak en Nueva York, el príncipe Radian, llamado también como "el Hombre Oruga" en el mundo artístico, sorprendía y horrorizaba a miles de curiosos por una condición que, en ese entonces, aún era un misterio para la medicina. Nacido sin brazos ni piernas, se convirtió en un ícono circense.

Durante las primeras décadas del siglo XX, nadie podía creer lo que estaba viendo: un hombre compuesto solo por cabeza y torso que realizaba actividades cotidianas como cualquier otra persona. Sin embargo, detrás de su singular espectáculo, Radian era más que un “fenómeno de circo”.

Radian encendiendo un cigarro en sus espectáculos. Fuente: anónimo

Radian encendiendo un cigarro en sus espectáculos. Fuente: anónimo

¿Quién fue el príncipe Radian, el Hombre Oruga?

Radian nació el 12 de octubre de 1871 en Demerara, Guayana Británica, en un campamento esclavo de caña de azúcar. El artista, de aproximadamente un metro de estatura, fue diagnosticado posteriormente con el síndrome de tetra-amelia, una condición genética extremadamente rara que provoca la ausencia total de las cuatro extremidades.

Su habilidad para hablar hindi, inglés, francés y alemán le permitió acceder a la educación y lograr su libertad como esclavo, a pesar de la marginación que sufría por su discapacidad. En 1889, contrajo matrimonio con Sarah, con quien tuvo cuatro hijos, y se mudaron a Estados Unidos.

El "hombre oruga" antes de sus presentaciones sobre una tabla de madera. Fuente: anónimo

El "hombre orcula" antes de sus presentaciones sobre una tabla de madera. Fuente: anónimo

En la ciudad, el empresario P. T. Barnum, conocido por su trabajo con espectáculos de rarezas, descubrió a Radian en una concurrida avenida de Manhattan y le ofreció la oportunidad de ganar dinero “fácilmente”.

Presentaciones del Hombre Oruga en los circos freak

Vestido con un traje a rayas, Radian se presentaba en Coney Island, Brooklyn. Sobre una plataforma de madera, encendía cigarros con la boca y simulaba afeitarse sin causarse heridas.

Sostenía el fósforo y el tabaco entre los labios, generaba la llama y acercaba el cigarro con la lengua para finalmente inhalar. También se afeitaba moviendo el rostro sobre una navaja montada en un bloque de madera. Además, era capaz de escribir y pintar con la boca, lo que provocaba aplausos prolongados del público.

Fotografía de Radian. Fuente: anónimo

Fotografía de Radian. Fuente: anónimo

Película ‘Freaks’

En 1932, el príncipe Radian formó parte del elenco de ‘Freaks’, dirigida por Tod Browning y producida por Metro-Goldwyn-Mayer. La cinta, calificada por la crítica como una obra de culto, mostró a verdaderos artistas del circo freak en actividades cotidianas. La escena más recordada de Radian es aquella en la que enciende un cigarrillo sin manos ni pies.

Randian falleció el 19 de diciembre de 1934, pocas horas después de una de sus últimas presentaciones en el Museo de la Calle 14 de Sam Wagner.

