Entretenimiento

Bad Bunny revela que no dará conciertos en EEUU por temor a que sus fanáticos sean detenidos por inmigración: “El mald*** ICE”

El cantante puertorriqueño confesó su preocupación que las redadas del ICE atenten contra la integridad de sus fanáticos.

Bad Bunny detesta la presencia de ICE en sus conciertos en Estados Unidos.
Bad Bunny detesta la presencia de ICE en sus conciertos en Estados Unidos. | Composición LR

Bad Bunny reveló esta semana que Estados Unidos no formará parte de su gira mundial debido al temor de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realicen redadas en sus conciertos, lo que podría poner en riesgo la integridad de sus fanáticos.

En una entrevista publicada por la revista británica i-D, el cantante puertorriqueño detalló que su mayor preocupación es la seguridad del público, especialmente la de la comunidad latina.

Bad Bunny: gira 2025. Fuente: Difusión

Bad Bunny: gira 2025. Fuente: Difusión

¿Por qué Bad Bunny no dará conciertos en Estados Unidos?

El intérprete de 31 años, quien finaliza el 14 de septiembre una residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, aseguró que no se trata de una medida tomada por resentimiento, sino por responsabilidad hacia sus seguidores. La gira internacional Debí tirar más fotos World Tour arrancará el próximo 21 de noviembre en América Latina y Europa, sin incluir presentaciones en territorio estadounidense.

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio; he actuado allí muchas veces”, aseguró. Sin embargo, reconoció que la presencia de los agentes del ICE representa un problema que no puede ignorarse. “Nos preocupaba mucho”, añadió.

En lugar de presentarse en ciudades como Miami, Nueva York o Los Ángeles, el tour mundial lo llevará a países como México, República Dominicana, Colombia, Perú, Costa Rica y España, donde ya tiene fechas confirmadas para Barcelona y Madrid entre mayo y junio de 2026.

Bad Bunny en contra del ICE

Bad Bunny ha sido crítico con las políticas migratorias implementadas en Estados Unidos, especialmente tras el aumento en el número de deportaciones en 2025 debido a las medidas del presidente Donald Trump.

“Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera del concierto. Y eso es algo que discutimos”, reiteró Benito, al referirse al temor por la posible presencia de agentes en los recintos.

El artista considera que un espectáculo no debe convertirse en un espacio de riesgo para quienes buscan disfrutar de la música. Datos oficiales señalan que el ICE ha detenido a más de 236.000 inmigrantes indocumentados y deportado a más de 200.000 personas.

