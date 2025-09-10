Inmigrantes venezolanos con TPS en EEUU podrán obtener y renovar licencias de conducir en Miami-Dade este 2025

Venezolanos con TPS podrá obtener la licencia de conducir en Miami-Dade. | Composición LR

La Oficina del Recaudador de Impuestos del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida, confirmó que los inmigrantes venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) podrán solicitar o renovar licencias de conducir y tarjetas de identificación por tiempo limitado en 2025.

Esta medida aplica a quienes cuenten con documentación válida que respalde su estatus migratorio, y tendrá vigencia hasta el 7 de noviembre de 2025. La autoridad local indicó que las personas beneficiarias deberán presentar los documentos migratorios obligatorios.

¿Quiénes pueden solicitar o renovar licencias de conducir?

Los venezolanos con TPS aprobado podrán gestionar la renovación o emisión de documentos oficiales de identificación, siempre que presenten ciertos respaldos documentales. Entre ellos figura el formulario I-797, emitido tras la aprobación del formulario I-821.

También es válido el Documento de Autorización de Empleo (EAD) con fechas de vencimiento específicas: 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024 o 10 de septiembre de 2025.

Esta resolución fue emitida luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anulara una orden previa que cancelaba el TPS para miles de ciudadanos venezolanos.

¿Cómo pueden hacer el trámite?

Para obtener o renovar licencias de conducir, las personas con TPS deberán acudir a cualquiera de las oficinas del Recaudador de Impuestos del condado. Es obligatorio presentar la documentación exigida en formato físico y vigente.

Según 'Telemundo 51', los documentos aceptados deberán estar dentro de las fechas de expiración previamente estipuladas. Las autoridades locales recalcaron que no se aceptará documentación vencida ni aquella que no cumpla con los estándares establecidos por las agencias federales de inmigración.

Los usuarios pueden obtener información adicional sobre el procedimiento, horarios y requisitos específicos ingresando al sitio oficial del Recaudador de Impuestos: mdctaxcollector.gov.