Juez en EEUU frena orden de Trump y restituye el TPS para miles de inmigrantes venezolanos y haitianos

La adminstración de Donald Trump tendrá que reponer el TPS para Venezuela y Haití.

El juez federal Edward Chen dictaminó el 5 de septiembre bloquear la orden del Gobierno de Donald Trump y restituir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de un millón de personas venezolanas y haitianas en Estados Unidos.

El magistrado del Tribunal del Distrito Norte de California consideró que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue ilegal y ordenó restablecer el beneficio migratorio hasta, al menos, octubre de 2026.

Juez restituye TPS para inmigrantes venezolanos y haitianos en Estados Unidos

Chen resolvió que la decisión del DHS de terminar con el TPS fue “sin precedentes” por la forma y la velocidad con la que se intentó implementar. Según el fallo, el Gobierno otorgó a las personas beneficiarias apenas 60 días para buscar alternativas migratorias, lo que el tribunal consideró insuficiente y contrario a derecho.

La decisión judicial protege a más de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos que dependían del programa para trabajar y vivir en Estados Unidos.

El caso fue impulsado por la Alianza Nacional del TPS y otras organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, que argumentaron que la decisión del Gobierno fue “arbitraria y caprichosa”.

Departamento de Seguridad Nacional responde a decisión de juez que restituyó TPS para venezolanos y haitianos

Frente al fallo, el DHS expresó su desacuerdo y acusó a los jueces federales de actuar como “activistas”. Según Fox News, un portavoz del Departamento declaró que el programa TPS fue “abusado, explotado y politizado como una amnistía de facto”.

Un portavoz del DHS intentó justificar la medida de anular el TPS al declarar que "la situación ambiental en Haití ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos haitianos puedan regresar a casa sin peligro".

“El fallo retrasa la justicia. Bajo Dios, el pueblo gobierna. Jueces activistas no electos no pueden detener la voluntad del pueblo estadounidense de una patria segura”, afirmaron miembros de la agencia federal. Además, aseguraron que la secretaria Noem utilizará todos los recursos legales disponibles para revertir la decisión.