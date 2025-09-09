Venezolanos con TPS en Estados Unidos corren peligro desde este mes en 2025: Trump confirma deportación

El TPS de los venezolanos vence en 2025; por lo que los ciudadanos piden a Trump que el permiso vuelva a ser válido. | Foto: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

El gobierno de Donald Trump ha confirmado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 257,000 venezolanos, lo que ha generado una gran alarma entre las comunidades migrantes y defensores de derechos humanos. La medida, que anunciaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implica que no podrán mantener su estatus legal ni permisos de trabajo y se exponen a deportación si no cuentan con otro mecanismo migratorio válido en Estados Unidos.

El TPS otorgado en 2021 para venezolanos expirará oficialmente el 7 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m., 60 días después de su publicación en el Registro Federal, este 10 de septiembre. Hasta esa fecha, los beneficiarios todavía podrían acogerse a la protección, pero después quedan en riesgo de deportación inmediata.

Venezolanos con TPS serán deportados de Estados Unidos

El riesgo de la deportación de los venezolanos se da tras el anuncio de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional anunció el 3 de septiembre de 2025 la terminación oficial de la designación del TPS 2021 para Venezuela, que debía expirar hasta el 10 de septiembre de 2025. Tras la publicación oficial, se activará un periodo de transición de 60 días, durante el cual la documentación (incluidos los permisos de trabajo) seguirá siendo válida

La Corte Suprema permitió que la administración de Trump siga adelante con la cancelación del TPS de 2021, anulando temporalmente las protecciones —aunque el fallo está siendo impugnado ante el Noveno Circuito. Un tribunal federal en San Francisco, bajo la jurisdicción del juez Edward Chen, ha reconocido que revocar el TPS en este contexto es ilegal, argumentando que devuelve a miles de personas a regiones peligrosas, situación que incluso el Departamento de Estado desaconseja.

Recordemos que el TPS bajo la designación 2023 ya había sido terminado previamente. Aunque hubo procesos judiciales en curso, la Corte Suprema otorgó una suspensión a favor de la administración Trump, consolidando la terminación

¿Qué pueden hacer los venezolanos con TPS en Estados Unidos para evitar ser deportados?

Entre los casos legales que pueden seguir los venezolanos en Estados Unidos están las siguientes opciones:

Solicitar asilo o retomar un caso pendiente

Si nunca se solicitó asilo o si fue rechazado, pero hay nuevas condiciones en Venezuela, se puede intentar presentar/reabrir un caso.

El asilo sigue siendo una vía, aunque compleja, siempre que se pruebe persecución política, religiosa o social.

Ajuste de estatus por familiares

Si tienen familiares inmediatos, ciudadanos o residentes permanentes (esposo/a, padres, hijos mayores de 21 años), se puede iniciar una petición migratoria.

Este camino puede abrir la posibilidad de residencia legal.

Visa de trabajo o estudio