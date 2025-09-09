HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Curwen En La República
Mira Curwen En La República     Mira Curwen En La República     Mira Curwen En La República     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
Inmigración

Venezolanos con TPS en Estados Unidos corren peligro desde este mes en 2025: Trump confirma deportación

La medida, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, implica que los beneficiarios perderán su estatus legal y permisos de trabajo, enfrentando riesgo de deportación a partir de noviembre de 2025.

El TPS de los venezolanos vence en 2025; por lo que los ciudadanos piden a Trump que el permiso vuelva a ser válido.
El TPS de los venezolanos vence en 2025; por lo que los ciudadanos piden a Trump que el permiso vuelva a ser válido. | Foto: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

El gobierno de Donald Trump ha confirmado la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para alrededor de 257,000 venezolanos, lo que ha generado una gran alarma entre las comunidades migrantes y defensores de derechos humanos. La medida, que anunciaron autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), implica que no podrán mantener su estatus legal ni permisos de trabajo y se exponen a deportación si no cuentan con otro mecanismo migratorio válido en Estados Unidos.

El TPS otorgado en 2021 para venezolanos expirará oficialmente el 7 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m., 60 días después de su publicación en el Registro Federal, este 10 de septiembre. Hasta esa fecha, los beneficiarios todavía podrían acogerse a la protección, pero después quedan en riesgo de deportación inmediata.

PUEDES VER: Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

lr.pe

Venezolanos con TPS serán deportados de Estados Unidos

El riesgo de la deportación de los venezolanos se da tras el anuncio de la Secretaría del Departamento de Seguridad Nacional anunció el 3 de septiembre de 2025 la terminación oficial de la designación del TPS 2021 para Venezuela, que debía expirar hasta el 10 de septiembre de 2025. Tras la publicación oficial, se activará un periodo de transición de 60 días, durante el cual la documentación (incluidos los permisos de trabajo) seguirá siendo válida

La Corte Suprema permitió que la administración de Trump siga adelante con la cancelación del TPS de 2021, anulando temporalmente las protecciones —aunque el fallo está siendo impugnado ante el Noveno Circuito. Un tribunal federal en San Francisco, bajo la jurisdicción del juez Edward Chen, ha reconocido que revocar el TPS en este contexto es ilegal, argumentando que devuelve a miles de personas a regiones peligrosas, situación que incluso el Departamento de Estado desaconseja.

Recordemos que el TPS bajo la designación 2023 ya había sido terminado previamente. Aunque hubo procesos judiciales en curso, la Corte Suprema otorgó una suspensión a favor de la administración Trump, consolidando la terminación

¿Qué pueden hacer los venezolanos con TPS en Estados Unidos para evitar ser deportados?

Entre los casos legales que pueden seguir los venezolanos en Estados Unidos están las siguientes opciones:

Solicitar asilo o retomar un caso pendiente

  • Si nunca se solicitó asilo o si fue rechazado, pero hay nuevas condiciones en Venezuela, se puede intentar presentar/reabrir un caso.
  • El asilo sigue siendo una vía, aunque compleja, siempre que se pruebe persecución política, religiosa o social.

Ajuste de estatus por familiares

  • Si tienen familiares inmediatos, ciudadanos o residentes permanentes (esposo/a, padres, hijos mayores de 21 años), se puede iniciar una petición migratoria.
  • Este camino puede abrir la posibilidad de residencia legal.

Visa de trabajo o estudio

  • Buscar un empleador dispuesto a patrocinar una visa H-1B, O-1 (para personas con habilidades extraordinarias) u otras categorías.
  • Otra opción es matricularse en instituciones acreditadas y cambiar a visa de estudiante (F-1).
Notas relacionadas
El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

El trágico caso de Ada Cuadros, la peruana que viajó a EE.UU. para trabajar como niñera y terminó sentenciada a cadena perpetua: "Es difícil"

LEER MÁS
Hombre sufría dolores de cabeza desde los 13 años y a los 38 se enteró de que tenía cáncer cerebral en Estados Unidos

Hombre sufría dolores de cabeza desde los 13 años y a los 38 se enteró de que tenía cáncer cerebral en Estados Unidos

LEER MÁS
Hallan oso de peluche con falsa piel humana en un paradero de bus en EE.UU. y desata caos: era una obra artística de terror

Hallan oso de peluche con falsa piel humana en un paradero de bus en EE.UU. y desata caos: era una obra artística de terror

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota