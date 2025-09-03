El gobierno de Trump decidió anular el TPS para los venezolanos, aunque no hay una fecha exacta para que suceda. | Foto: Composición LR

El gobierno de Trump decidió anular el TPS para los venezolanos, aunque no hay una fecha exacta para que suceda. | Foto: Composición LR

Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que cancelarán el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés). Con esta medida, más de 200 mil venezolanos que dependen y podría perjudicar su situación migratoria en EEUU. Recordemos que aquella iniciativa fue creada durante la gestión de Joe Biden.

Pese a que el pasado viernes, una corte federal de apelaciones bloqueó sus planes para finalizar este programa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la medida que tendrá efecto 60 días después de su publicación en el Registro Federal. Aunque vuelva a ser bloqueado, este TPS expirará el siguiente 10 de septiembre.

¿Cómo fue anunciado el fin del TPS?

En un comunicado, USCIS anunció el fin del TPS, promovido por Joe Biden en el 2021. La razón de anular este veto, según explican, es porque las condiciones en Venezuela ya no cumplen los requisitos legales del TPS, lo que es contraria al interés nacional de EEUU, según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

"Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente" dijo Matthew Tragesser, portavoz de la entidad.

Pese a ello, según la publicación, la medida será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal, suceso que aún no tiene fecha confirmada.

El gobierno de EEUU publicó un video donde se ve cómo derribaron la embarcación clasificada como 'narcotraficante' en el Caribe. Foto: Captura de video.

Las tensiones entre EEUU y Venezuela motivan al cese

La eliminación del TPS coincide con las tensiones entre ambos países, que se viene gestando desde la semana pasada, con la movilización de tropas estadounidenses en dirección a Venezuela. A esto se le suma el reciente hundimiento de una embarcación en el caribe, que fue señalada como parte del narcotráfico, en El Caribe.

Pete Hegseth, Secretario de Defensa de EEUU, ha usado este ataque como una 'advertencia' para Nicolás Maduro, quien se ha mostrado desafiante frente a la situación que su país atraviesa. Con esta medida, el Gobierno ha buscado que los venezolanos se autodeporten, que incluye un bono de US$ 1.000 y el pasaje de regreso. De lo contrario, podrían afrontar multas diarias de esa cantidad.