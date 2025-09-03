HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación
Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     Martín Vizcarra sale en libertad: PJ ordena su excarcelación     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Adiós al TPS: más de 200 mil venezolanos podrían ser deportados de EEUU por la anulación del programa por parte del Gobierno de Trump

USCIS anuncia el fin del TPS promovido por Biden en 2021, alegando que las condiciones en Venezuela ya no cumplen con los requisitos legales del programa.

El gobierno de Trump decidió anular el TPS para los venezolanos, aunque no hay una fecha exacta para que suceda.
El gobierno de Trump decidió anular el TPS para los venezolanos, aunque no hay una fecha exacta para que suceda. | Foto: Composición LR

Este miércoles, el gobierno de Donald Trump anunció que cancelarán el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés). Con esta medida, más de 200 mil venezolanos que dependen y podría perjudicar su situación migratoria en EEUU. Recordemos que aquella iniciativa fue creada durante la gestión de Joe Biden.

Pese a que el pasado viernes, una corte federal de apelaciones bloqueó sus planes para finalizar este programa, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la medida que tendrá efecto 60 días después de su publicación en el Registro Federal. Aunque vuelva a ser bloqueado, este TPS expirará el siguiente 10 de septiembre.

PUEDES VER: Donald Trump responde sobre los rumores de su 'muerte' que fueron tendencia el fin de semana en EEUU: "No vi eso"

lr.pe

¿Cómo fue anunciado el fin del TPS?

En un comunicado, USCIS anunció el fin del TPS, promovido por Joe Biden en el 2021. La razón de anular este veto, según explican, es porque las condiciones en Venezuela ya no cumplen los requisitos legales del TPS, lo que es contraria al interés nacional de EEUU, según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

"Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente" dijo Matthew Tragesser, portavoz de la entidad.

Pese a ello, según la publicación, la medida será efectiva 60 días después de su publicación en el Registro Federal, suceso que aún no tiene fecha confirmada.

El gobierno de EEUU publicó un video donde se ve cómo derribaron la embarcación clasificada como 'narcotraficante' en el Caribe. Foto: Captura de video.

El gobierno de EEUU publicó un video donde se ve cómo derribaron la embarcación clasificada como 'narcotraficante' en el Caribe. Foto: Captura de video.

PUEDES VER: Estados Unidos promete no detener su campaña contra el narcotráfico en Venezuela tras matar a 11 "narcoterroristas" en aguas del Caribe

lr.pe

Las tensiones entre EEUU y Venezuela motivan al cese

La eliminación del TPS coincide con las tensiones entre ambos países, que se viene gestando desde la semana pasada, con la movilización de tropas estadounidenses en dirección a Venezuela. A esto se le suma el reciente hundimiento de una embarcación en el caribe, que fue señalada como parte del narcotráfico, en El Caribe.

Pete Hegseth, Secretario de Defensa de EEUU, ha usado este ataque como una 'advertencia' para Nicolás Maduro, quien se ha mostrado desafiante frente a la situación que su país atraviesa. Con esta medida, el Gobierno ha buscado que los venezolanos se autodeporten, que incluye un bono de US$ 1.000 y el pasaje de regreso. De lo contrario, podrían afrontar multas diarias de esa cantidad.

Notas relacionadas
Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

Corte de apelaciones bloquea plan del Gobierno de Trump de poner fin al TPS para 600.000 venezolanos en EEUU

LEER MÁS
Adiós al TPS en EEUU: corte de apelaciones permite a Trump deportar a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal

Adiós al TPS en EEUU: corte de apelaciones permite a Trump deportar a más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal

LEER MÁS
Trump y Kristi Noem ponen a inmigrantes de estas nacionalidades en riesgo de deportaciones tras quitarles importante beneficio en 2025

Trump y Kristi Noem ponen a inmigrantes de estas nacionalidades en riesgo de deportaciones tras quitarles importante beneficio en 2025

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

LEER MÁS
Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

LEER MÁS
Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

Ni California ni Nueva York: los estados de EEUU donde Trump no puede aplicar esta ley de 1798 para deportar a inmigrantes en 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Incendio en Barranco: Bomberos rescatan a adulto mayor de 85 años atrapado en vivienda precaria

Trump revela video del preciso instante del ataque de EE. UU. a barco que transportaba droga desde Venezuela

Interceptan a cuatro personas dentro de vehículo en descampado de Cañete y las asesinan: un dirigente entre las víctimas

USA

Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro "debería estar preocupado"

USCIS advierte que inmigrantes serán condenados, sentenciados y deportados de EEUU si cometen este grave delito en 2025

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

INPE: Nuevo penal en El Frontón solo tendría capacidad para 108 reclusos y no para 2,000 como dice el gobierno

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Alejandro Toledo: PJ dicta condena de 13 años y 4 meses de prisión contra expresidente por Caso Ecoteva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota