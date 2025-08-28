HOYSuscripcion LR Focus

USA

Gobierno de Trump multa a inmigrantes indocumentados con más de US$6 mil millones por ignorar órdenes de deportación, revela informe

La administración de Trump utilizará herramientas como embargos de impuestos y empresas de cobranza para cobrar las deudas.

Donald Trump ordenó el cobro de multas a inmigrantes.
Donald Trump ordenó el cobro de multas a inmigrantes. | Composición LR

Un informe del diario Wall Street Journal reveló que el Gobierno de Donald Trump registró la acumulación de más de US$6.100 millones en multas impuestas a inmigrantes indocumentados que permanecieron en territorio estadounidense luego de recibir órdenes de deportación.

Según el medio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió más de 21.500 sanciones desde junio, tras reactivar una ley federal de 1996 que permite imponer hasta US$1.000 diarios por incumplir los plazos de expulsión establecidos.

Lo que debes hacer si tienes una orden de deportación. Fuente: Composición LR

Lo que debes hacer si tienes una orden de deportación. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

lr.pe

Gobierno de Donald Trump impone multas millonarias a inmigrantes en Estados Unidos

Tras conocerse las deudas millonarias, la administración de Trump anunció que empezará a cobrar las multas. El nuevo sistema sancionador, implementado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), permite multar a los inmigrantes con un monto de hasta US$998 por cada día que permanezcan en EEUU después de la orden de expulsión.

En un caso documentado por el Wall Street Journal, una mujer hondureña que vivió en Estados Unidos durante dos décadas recibió una multa cercana a los US$2 millones, tras incumplir una orden de salida emitida en 2005. Otro caso, registrado en Brooklyn, mostró a un trabajador del sector gastronómico multado con US$1,8 millones por permanecer en el país desde 1998.

“Es una elección fácil: irse voluntariamente y recibir un cheque de US$1.000, o quedarse y arriesgarse a recibir multas diarias, ser arrestado y deportado sin posibilidad de regresar legalmente”, indicó la secretaria del DHS, Kristi Noem.

El Gobierno de Donald Trump no podrá aplicar la deportación automática. Fuente: Composición LR

El Gobierno de Donald Trump no podrá aplicar la deportación automática. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: EEUU anuncia "coalición internacional" contra el Cártel de los Soles en Venezuela: Argentina, Paraguay y Ecuador se unieron

lr.pe

¿Cómo cobrará el gobierno de Donald Trump a los inmigrantes?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el gobierno usará herramientas como el embargo de reembolsos de impuestos, notificaciones a agencias de crédito y la contratación de empresas de cobranza.

Además, el DHS ha enviado cartas de advertencia a inmigrantes indocumentados, otorgándoles un plazo de 15 días para responder antes de perder el derecho a apelar. El gobierno también evalúa reportar estas deudas como ingresos al Servicio de Impuestos Internos (IRS), lo que podría incrementar aún más la carga financiera de los afectados.

Por otro lado, las personas que opten por autodeportarse a través de la aplicación CBP Home— recibirán un vuelo gratuito, un pago de US$1.000 y una “potencial oportunidad” de regresar de forma legal.

