Así como muchas personas buscaron un futuro mejor lejos de su país, la familia venezolana de las mellizas Alanna y Arantxa Urbina llegó a EEUU. En lugar de jugar o distraerse en su tiempo libre, decidieron iniciar su propio negocio de 'food carts' (carritos de comida). Desde entonces, su empresa creció, ofreciendo más de 5 servicios de comida diferentes, cada uno con distintas temáticas, así como diversas apariciones en medios estadounidenses.

"Nuestra principal motivación es nuestra familia", confesaron las hermanas en una entrevista para La República. Asimismo, revelaron las principales dificultades que tuvieron al iniciar, así como cuáles son sus siguientes pasos en el negocio, siempre apoyados por sus padres, que no las dejan solas en cada paso que dan. "Los problemas familiares los resolvemos después del trabajo, porque todos trabajamos juntos", comentan Alanna y Arantxa.

¿Cómo iniciaron su negocio de 'food carts' con tan solo 13 años?

Todo inició en una tarde en la que Arantxa Urbina se encontraba usando Instagram. Durante ese tiempo, le empezaron a salir muchos videos de personas que la motivaban a iniciar con su negocio propio. Fue así que motivó a Alanna, su hermana melliza, a hablar con sus padres para que las apoyaran en un emprendimiento que recién se estaba gestando.

"Cuando nosotras le dijimos a mi mamá, ella nos respondió: ¿por qué mejor no hacen como una página online y vender suéteres y eso? Pero no. Nosotras queremos hablar con la gente. Entonces, empezamos con la idea de hacer 'food carts'", comentó Arantxa. Estos carritos son muy populares en EEUU, ya que en muchos eventos son solicitados como una especie de 'catering'.

No solo vieron un negocio naciente, sino que aprovecharon la oportunidad para traer un poco de su natal Venezuela a territorio estadounidense. "Nuestro primer carrito fue el de hot dogs, ya que los amamos. Después tuvimos la idea de las arepas, ya que se come mucho en Venezuela", comentan emocionadas sobre su inicio. Pero ello no quedó allí, ya que empezaron a ofrecer distintas temáticas, como gyros, helados, choripanes y hasta de comida keto.

Los principales retos en el inicio del negocio de Alanna y Arantxa

Sin embargo, como todo emprendimiento, tuvieron grandes dificultades al inicio. Pese al ímpetu inicial, debían enfrentar muchas situaciones que podían perjudicar a su negocio. Una de ellas fue que, en su primer trabajo, el evento al que debían asistir no estaba permitido el ingreso de menores de edad, por los que sus padres fueron los que atendieron en esa oportunidad.

"Entonces cometimos un montón de errores. Había cosas que teníamos que pagar, ciertos taxes que teníamos que hacer. No sabíamos mucho" confiesa Alanna. Sin embargo, no se quedaron de brazos cruzado y buscaron ayuda en un mentor en los negocios, que las supo guiar en esta gran travesía. "Se llama Juan Carlos Sánchez. Yo recomiendo mucho, tener un mentor al empezar un negocio", finaliza.

Las gemelas participaron del Latino Wall Street Awards, siendo reconocidas por diversos emprendedores. Foto: Instagram

Los problemas que el negocio de las hermanas enfrentan con las políticas de Trump

Ahora enfrentan un nuevo desafío, que, aunque preparadas, podría tener consecuencia directa en su negocio. Las políticas anti migratorias del presidente Donald Trump, muchos inmigrantes ven en peligro el trabajo que han realizado para salir adelante en un país ajeno. Para las mellizas, es un gran golpe emocional, por el temor de que algo salga mal. Sin embargo, se mantienen enfocadas en lo suyo, sabiendo que las cosas podrían cambiar.

"Si lo cerramos, para donde nos vayamos, sabemos que vamos a poder hacer lo que queramos. De repente empezar con los carritos de nuevo. Va a ser un poco más difícil, pero seguramente nosotros vamos a tratar de una manera posible de poder hacer que renazca", comenta Arantxa. "También intentaremos a intentar que este negocio siga trabajando aquí en Estados Unidos, sin nosotras. Va a ser difícil, pero vamos a hacer que funcione", finaliza Alanna, ya que cuentan con la ayuda de Vilma Núñez, quien las ayuda en la mentalidad empresarial y el marketing digital.

Ellas son invitadas constantemente a dar charlas que inspiren a más chicos como ellos a crear sus negocios desde muy jóvenes. Foto: Instagram.

Los proyectos de Alanna y Arantxa para el futuro

Pese a estar gozando de un buen auge en el negocio, ni Alanna ni Arantxa dejan de pensar en formas para innovar. Por ello, su nuevo proyecto estará centrado en los famosos cannolis, el dulce italiano. Como los otros 'food carts', les encanta comer este postre, por lo que vieron la oportunidad para ofrecerlo en su emprendimiento, con el giro de que se tratara de una barra móvil.

Asimismo, revelaron que están en el proceso de publicar un libro digital (e-book) enfocado en los negocios. "Para niños emprendedores, hecho por niños emprendedores. Te va a enseñar cómo usar HHPT, de marketing, y de dinero. Cubre un montón de cosas que vas a necesitar para tu negocio y también fuera, para la vida real", comentaron entusiasmadas las hermanas.

Finalmente, contaron la verdadera motivación de este emprendimiento. Es cierto que tienen la intención de ayudar a sus papás, buscarse un futuro mejor y estudiar en una buena universidad. Sin embargo, revelaron que su principal motor en este y todos los proyectos que tienen es su abuelita 'Chichi', que vive en Argentina. "Es como nuestra segunda mamá literal, y entonces nosotras, cuando empezamos este negocio, quisimos hacerlo por ella, ya que, digamos que si seguimos con el emprendimiento, podemos volver a verla algún día" dijeron, emocionadas.