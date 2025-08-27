HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      
Historias Estados Unidos

Alanna y Arantxa Urbina, las mellizas venezolanas de 13 años que triunfan en EEUU con su negocio de 'food cart': "Lo hacemos por la familia"

Con el respaldo de sus padres, las hermanas enfrentaron retos al emprender; desde límites de edad en eventos hasta la gestión de impuestos, teniendo éxito en EEUU.

Alanna y Arantxa son dos mellizas venezolanas que, en EEUU crearon un exitoso negocio de 'Food carts'
Alanna y Arantxa son dos mellizas venezolanas que, en EEUU crearon un exitoso negocio de 'Food carts' | Foto: Composición LR

Así como muchas personas buscaron un futuro mejor lejos de su país, la familia venezolana de las mellizas Alanna y Arantxa Urbina llegó a EEUU. En lugar de jugar o distraerse en su tiempo libre, decidieron iniciar su propio negocio de 'food carts' (carritos de comida). Desde entonces, su empresa creció, ofreciendo más de 5 servicios de comida diferentes, cada uno con distintas temáticas, así como diversas apariciones en medios estadounidenses.

"Nuestra principal motivación es nuestra familia", confesaron las hermanas en una entrevista para La República. Asimismo, revelaron las principales dificultades que tuvieron al iniciar, así como cuáles son sus siguientes pasos en el negocio, siempre apoyados por sus padres, que no las dejan solas en cada paso que dan. "Los problemas familiares los resolvemos después del trabajo, porque todos trabajamos juntos", comentan Alanna y Arantxa.

PUEDES VER: Orquesta sinfónica venezolana se vuelve viral tras tocar y ser presentada por el vocalista de Coldplay en Wembley

lr.pe

¿Cómo iniciaron su negocio de 'food carts' con tan solo 13 años?

Todo inició en una tarde en la que Arantxa Urbina se encontraba usando Instagram. Durante ese tiempo, le empezaron a salir muchos videos de personas que la motivaban a iniciar con su negocio propio. Fue así que motivó a Alanna, su hermana melliza, a hablar con sus padres para que las apoyaran en un emprendimiento que recién se estaba gestando.

"Cuando nosotras le dijimos a mi mamá, ella nos respondió: ¿por qué mejor no hacen como una página online y vender suéteres y eso? Pero no. Nosotras queremos hablar con la gente. Entonces, empezamos con la idea de hacer 'food carts'", comentó Arantxa. Estos carritos son muy populares en EEUU, ya que en muchos eventos son solicitados como una especie de 'catering'.

PUEDES VER: Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

lr.pe

No solo vieron un negocio naciente, sino que aprovecharon la oportunidad para traer un poco de su natal Venezuela a territorio estadounidense. "Nuestro primer carrito fue el de hot dogs, ya que los amamos. Después tuvimos la idea de las arepas, ya que se come mucho en Venezuela", comentan emocionadas sobre su inicio. Pero ello no quedó allí, ya que empezaron a ofrecer distintas temáticas, como gyros, helados, choripanes y hasta de comida keto.

Los principales retos en el inicio del negocio de Alanna y Arantxa

Sin embargo, como todo emprendimiento, tuvieron grandes dificultades al inicio. Pese al ímpetu inicial, debían enfrentar muchas situaciones que podían perjudicar a su negocio. Una de ellas fue que, en su primer trabajo, el evento al que debían asistir no estaba permitido el ingreso de menores de edad, por los que sus padres fueron los que atendieron en esa oportunidad.

PUEDES VER: El empresario venezolano que conquistó a Miami con su pizzería: se ubica entre las mejores del mundo en 2025 y tiene una estrella Michelin

lr.pe

"Entonces cometimos un montón de errores. Había cosas que teníamos que pagar, ciertos taxes que teníamos que hacer. No sabíamos mucho" confiesa Alanna. Sin embargo, no se quedaron de brazos cruzado y buscaron ayuda en un mentor en los negocios, que las supo guiar en esta gran travesía. "Se llama Juan Carlos Sánchez. Yo recomiendo mucho, tener un mentor al empezar un negocio", finaliza.

Las gemelas participaron del Latino Wall Street Awards, siendo reconocidas por diversos emprendedores. Foto: Instagram

Las gemelas participaron del Latino Wall Street Awards, siendo reconocidas por diversos emprendedores. Foto: Instagram

Los problemas que el negocio de las hermanas enfrentan con las políticas de Trump

Ahora enfrentan un nuevo desafío, que, aunque preparadas, podría tener consecuencia directa en su negocio. Las políticas anti migratorias del presidente Donald Trump, muchos inmigrantes ven en peligro el trabajo que han realizado para salir adelante en un país ajeno. Para las mellizas, es un gran golpe emocional, por el temor de que algo salga mal. Sin embargo, se mantienen enfocadas en lo suyo, sabiendo que las cosas podrían cambiar.

PUEDES VER: La convocatoria de la Vinotinto para mandar al repechaje a Colombia y 'robarle' puntos a Argentina por Eliminatorias 2026

lr.pe

"Si lo cerramos, para donde nos vayamos, sabemos que vamos a poder hacer lo que queramos. De repente empezar con los carritos de nuevo. Va a ser un poco más difícil, pero seguramente nosotros vamos a tratar de una manera posible de poder hacer que renazca", comenta Arantxa. "También intentaremos a intentar que este negocio siga trabajando aquí en Estados Unidos, sin nosotras. Va a ser difícil, pero vamos a hacer que funcione", finaliza Alanna, ya que cuentan con la ayuda de Vilma Núñez, quien las ayuda en la mentalidad empresarial y el marketing digital.

Ellas son invitadas constantemente a dar charlas que inspiren a más chicos como ellos a crear sus negocios desde muy jóvenes. Foto: Instagram.

Ellas son invitadas constantemente a dar charlas que inspiren a más chicos como ellos a crear sus negocios desde muy jóvenes. Foto: Instagram.

Los proyectos de Alanna y Arantxa para el futuro

Pese a estar gozando de un buen auge en el negocio, ni Alanna ni Arantxa dejan de pensar en formas para innovar. Por ello, su nuevo proyecto estará centrado en los famosos cannolis, el dulce italiano. Como los otros 'food carts', les encanta comer este postre, por lo que vieron la oportunidad para ofrecerlo en su emprendimiento, con el giro de que se tratara de una barra móvil.

Asimismo, revelaron que están en el proceso de publicar un libro digital (e-book) enfocado en los negocios. "Para niños emprendedores, hecho por niños emprendedores. Te va a enseñar cómo usar HHPT, de marketing, y de dinero. Cubre un montón de cosas que vas a necesitar para tu negocio y también fuera, para la vida real", comentaron entusiasmadas las hermanas.

Finalmente, contaron la verdadera motivación de este emprendimiento. Es cierto que tienen la intención de ayudar a sus papás, buscarse un futuro mejor y estudiar en una buena universidad. Sin embargo, revelaron que su principal motor en este y todos los proyectos que tienen es su abuelita 'Chichi', que vive en Argentina. "Es como nuestra segunda mamá literal, y entonces nosotras, cuando empezamos este negocio, quisimos hacerlo por ella, ya que, digamos que si seguimos con el emprendimiento, podemos volver a verla algún día" dijeron, emocionadas.

Notas relacionadas
Orquesta sinfónica venezolana se vuelve viral tras tocar y ser presentada por el vocalista de Coldplay en Wembley

Orquesta sinfónica venezolana se vuelve viral tras tocar y ser presentada por el vocalista de Coldplay en Wembley

LEER MÁS
Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

Sacerdote venezolano es arrestado por migración en aeropuerto de EE. UU. pese a contar con visa religiosa vigente

LEER MÁS
Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

Jóvenes captan momento exacto de la balacera donde asesinaron a venezolano en Plaza San Martín frente a su hija

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padres de EEUU culpan a ChatGPT por la muerte de su hijo de 16 años y le interponen una demanda por homicidio culposo

Padres de EEUU culpan a ChatGPT por la muerte de su hijo de 16 años y le interponen una demanda por homicidio culposo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Descubrieron en el caribe un raro tiburón naranja de 2 metros con ojos blancos y los científicos ya saben por qué tiene ese color

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Río Negro de San José vs Peñarol EN DIRECTO: sigue AQUÍ el partido por la Copa AUF Uruguay

Historias Estados Unidos

Padres de EEUU culpan a ChatGPT por la muerte de su hijo de 16 años y le interponen una demanda por homicidio culposo

Colombiana sufre graves quemaduras durante un show en bar de EEUU y su familia exige justicia: "Nadie intentó ayudarla"

El empresario venezolano que conquistó a Miami con su pizzería: se ubica entre las mejores del mundo en 2025 y tiene una estrella Michelin

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Fiscalía: Juan José Santiváñez encabeza organización criminal desde el Ministerio del Interior

Dina Boluarte inicia plan para retiro del Perú de la Corte IDH: anunció proyecto para "defender la soberanía nacional"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota