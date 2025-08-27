HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     
USA

Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

Según ICE, el inmigrante de Venezuela forma parte del Tren de Aragua acusada de asesinato y narcotráfico en Albuquerque.

ICE arresta a inmigrante de Venezuela fugitivo en Colombia, mientras conducía en Estados Unidos.
ICE arresta a inmigrante de Venezuela fugitivo en Colombia, mientras conducía en Estados Unidos. | Composición LR

Un nuevo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró la captura de un fugitivo venezolano que entró de manera ilegal a Estados Unidos. Actualmente, se encuentra bajo custodia.

El venezolano fue identificado como Leonel Arquímedes Bustamente-Sánchez, según la agencia federal. El hombre de 27 años también formaría parte del Tren de Aragua, considerada como organización terrorista por EE.UU.

PUEDES VER: Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EEUU contra Venezuela y permitirá ingreso a su territorio si Trump lo solicita

lr.pe

¿Cómo ICE arresto al venezolano del Tren de Aragua en EE.UU.?

El arresto de Leonel Bustamante-Sánchez sucedió el 20 de agosto en Nuevo México, según ICE. Un agente de la Policía Estatal pudo identificar su auto tras verificar la descripción del vehículo presuntamente robado.

Luego de su parada de tráfico, agentes del HSI y ERO pertenecientes al ICE terminaron por confirmar la identidad de Leonel y corroboraron que poseía una orden de arresto en Bogotá, Colombia, tras ser condenado a 7 años de prisión.

PUEDES VER: Venezolanos vivieron en casa prefabricada para ahorrar y ahora compran su propia vivienda en EEUU: "La mejor decisión que vas a tomar"

lr.pe

¿Qué cargos afronta Leonel Bustamante-Sánchez?

Las autoridades de Colombia impusieron a Leonel Bustamante-Sánchez cargos por tráfico y posesión ilegal de armas de fuego, informó ICE.

"No se dejen engañar. Los miembros de esta red criminal, considerada terrorista, no solo participa en delitos menores", dijo un agente especial del HSI. El venezolano se encuentra a la espera de nuevos cargos, añadió la agencia federal.

Notas relacionadas
Es padre de dos marines activos en EE.UU. pero ICE lo detiene en Alligator Alcatraz por un choque menor

Es padre de dos marines activos en EE.UU. pero ICE lo detiene en Alligator Alcatraz por un choque menor

LEER MÁS
ICE arresta a venezolano acusado de intento de feminicidio en su país: había sido liberado por cruzar ilegalmente la frontera en 2022

ICE arresta a venezolano acusado de intento de feminicidio en su país: había sido liberado por cruzar ilegalmente la frontera en 2022

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

USA

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota