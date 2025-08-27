ICE arresta a inmigrante de Venezuela fugitivo en Colombia, mientras conducía en Estados Unidos. | Composición LR

Un nuevo operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró la captura de un fugitivo venezolano que entró de manera ilegal a Estados Unidos. Actualmente, se encuentra bajo custodia.

El venezolano fue identificado como Leonel Arquímedes Bustamente-Sánchez, según la agencia federal. El hombre de 27 años también formaría parte del Tren de Aragua, considerada como organización terrorista por EE.UU.

¿Cómo ICE arresto al venezolano del Tren de Aragua en EE.UU.?

El arresto de Leonel Bustamante-Sánchez sucedió el 20 de agosto en Nuevo México, según ICE. Un agente de la Policía Estatal pudo identificar su auto tras verificar la descripción del vehículo presuntamente robado.

Luego de su parada de tráfico, agentes del HSI y ERO pertenecientes al ICE terminaron por confirmar la identidad de Leonel y corroboraron que poseía una orden de arresto en Bogotá, Colombia, tras ser condenado a 7 años de prisión.

¿Qué cargos afronta Leonel Bustamante-Sánchez?

Las autoridades de Colombia impusieron a Leonel Bustamante-Sánchez cargos por tráfico y posesión ilegal de armas de fuego, informó ICE.

"No se dejen engañar. Los miembros de esta red criminal, considerada terrorista, no solo participa en delitos menores", dijo un agente especial del HSI. El venezolano se encuentra a la espera de nuevos cargos, añadió la agencia federal.