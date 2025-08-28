HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     
USA

Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Un estudio revela que factores como la alta población, turismo y mudanzas propagan la plaga. Ciudades como Cleveland y Los Ángeles son las siguientes en la lista.

Un estudio califica a Chicago como la ciudad más infestada de Chinches en EEUU, debido a su constantes visitas turísticas.
Un estudio califica a Chicago como la ciudad más infestada de Chinches en EEUU, debido a su constantes visitas turísticas. | Foto: Composición LR

Una de las plagas más comunes en las zonas urbanas son los chinches. Estos pequeños insectos se apoderan de camas y muebles del hogar, alimentándose de la sangre de las personas que los usan. En EEUU, un estudio reveló cuál es la ciudad más infestada por este pequeño animal, que viene liderando la lista en los últimos 5 años.

Chicago aparece en la cima de la lista del estudio de Orkin, una consultora estadounidense de control de plagas. Según el ranking, publicado el 26 de agosto, la ciudad registró más casos a los que se debió intervenir, contando viviendas como negocios. Detrás de ella, se encuentran urbes como Cleveland, Detroit, Indianápolis y Los Angeles.

PUEDES VER: Inmigrante latino de 13 años relata el sufrimiento que vive tras la detención de su madre en Estados Unidos: “Me siento muy vacío”

lr.pe

Chicago como la ciudad más infestadas de chinches en EEUU

Orkin es una compañía de control de plagas que tiene muchos años en el mercado estadounidense. Anualmente, realizan un ranking que contabiliza qué ciudades requirieron más de sus servicios contra la infestación, que afecta a sus ciudadanos. Para este estudio, se tomaron en cuenta las llamadas que recibieron entre el 15 de mayo de 2024 y el 14 de mayo del 2025.

Chicago lideró la lista por una quinta ocasión consecutiva, reveló Orkin. La compañía explicó que se debe a que la 'ciudad del viento' condensa una alta población, presencia turística y alta taza de mudanzas y alojamientos. Estos últimos aspectos serían los que propagarían la plaga, ya que muchas personas no suelen notar los síntomas de una picadura de chinche. Asimismo, al cambiar constantemente de lugar, no suele haber un seguimiento de la evolución del insecto en el entorno, permitiendo que se expanda.

Esta es la lista de las 10 ciudades más plagadas de chinches según estudio. Foto: Orkin

Esta es la lista de las 10 ciudades más plagadas de chinches según estudio. Foto: Orkin

PUEDES VER: ICE detiene a inmigrante indocumentado de México acusado de asesinar a una mujer en Chicago: un juez lo liberó anteriormente

lr.pe

¿Cómo se previene la propagación de chinches?

En principio, los chinches no tienen consecuencias mortales para los humanos, ya que la plaga más común es el de la especie Cimex Lectularius, que solo generará picazón e irritación en la piel. Asimismo, recomendaron a las personas algunas medidas preventivas para evitar las picaduras y su propagación. Pese a que busquen adherirse a humanos, es muy común que se peguen a la ropa, equipaje, mochilas o bolsos.

También, recomendaron revisar los muebles del lugar en el que se hospede, para ver sí se encuentra infestado o no. Además, aconsejan que la infestación debe ser tratada por un profesional, ya que incluso para ellos, eliminarla por completo es difícil. Cabe resaltar que estos chinches son una especie totalmente diferente al parásito Trypanosoma, que producen la enfermedad de chagas.

Notas relacionadas
Inmigrante latino de 13 años relata el sufrimiento que vive tras la detención de su madre en Estados Unidos: “Me siento muy vacío”

Inmigrante latino de 13 años relata el sufrimiento que vive tras la detención de su madre en Estados Unidos: “Me siento muy vacío”

LEER MÁS
ICE detiene a inmigrante indocumentado de México acusado de asesinar a una mujer en Chicago: un juez lo liberó anteriormente

ICE detiene a inmigrante indocumentado de México acusado de asesinar a una mujer en Chicago: un juez lo liberó anteriormente

LEER MÁS
Golpe al Cartel de Sinaloa: el hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán, se declara culpable por narcotráfico en Chicago, EEUU

Golpe al Cartel de Sinaloa: el hijo de “El Chapo”, Ovidio Guzmán, se declara culpable por narcotráfico en Chicago, EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

LEER MÁS
Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

LEER MÁS
Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

LEER MÁS
Muere un pasajero en pleno vuelo desde Bolivia a Estados Unidos: avión aterrizó de emergencia en Colombia

Muere un pasajero en pleno vuelo desde Bolivia a Estados Unidos: avión aterrizó de emergencia en Colombia

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

USA

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Venezolano es arrestado por ICE cuando conducía auto robado en EEUU: es miembro del Tren de Aragua y fugitivo en Colombia

Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota