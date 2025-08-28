Conoce a la ciudad más plagada de chinches en EEUU: lidera el ranking desde hace 5 años

Un estudio califica a Chicago como la ciudad más infestada de Chinches en EEUU, debido a su constantes visitas turísticas. | Foto: Composición LR

Una de las plagas más comunes en las zonas urbanas son los chinches. Estos pequeños insectos se apoderan de camas y muebles del hogar, alimentándose de la sangre de las personas que los usan. En EEUU, un estudio reveló cuál es la ciudad más infestada por este pequeño animal, que viene liderando la lista en los últimos 5 años.

Chicago aparece en la cima de la lista del estudio de Orkin, una consultora estadounidense de control de plagas. Según el ranking, publicado el 26 de agosto, la ciudad registró más casos a los que se debió intervenir, contando viviendas como negocios. Detrás de ella, se encuentran urbes como Cleveland, Detroit, Indianápolis y Los Angeles.

Chicago como la ciudad más infestadas de chinches en EEUU

Orkin es una compañía de control de plagas que tiene muchos años en el mercado estadounidense. Anualmente, realizan un ranking que contabiliza qué ciudades requirieron más de sus servicios contra la infestación, que afecta a sus ciudadanos. Para este estudio, se tomaron en cuenta las llamadas que recibieron entre el 15 de mayo de 2024 y el 14 de mayo del 2025.

Chicago lideró la lista por una quinta ocasión consecutiva, reveló Orkin. La compañía explicó que se debe a que la 'ciudad del viento' condensa una alta población, presencia turística y alta taza de mudanzas y alojamientos. Estos últimos aspectos serían los que propagarían la plaga, ya que muchas personas no suelen notar los síntomas de una picadura de chinche. Asimismo, al cambiar constantemente de lugar, no suele haber un seguimiento de la evolución del insecto en el entorno, permitiendo que se expanda.

Esta es la lista de las 10 ciudades más plagadas de chinches según estudio. Foto: Orkin

¿Cómo se previene la propagación de chinches?

En principio, los chinches no tienen consecuencias mortales para los humanos, ya que la plaga más común es el de la especie Cimex Lectularius, que solo generará picazón e irritación en la piel. Asimismo, recomendaron a las personas algunas medidas preventivas para evitar las picaduras y su propagación. Pese a que busquen adherirse a humanos, es muy común que se peguen a la ropa, equipaje, mochilas o bolsos.

También, recomendaron revisar los muebles del lugar en el que se hospede, para ver sí se encuentra infestado o no. Además, aconsejan que la infestación debe ser tratada por un profesional, ya que incluso para ellos, eliminarla por completo es difícil. Cabe resaltar que estos chinches son una especie totalmente diferente al parásito Trypanosoma, que producen la enfermedad de chagas.